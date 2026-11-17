epd | Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen sehen sich im Arbeitsleben benachteiligt. Rund 40 Prozent der Betroffenen gaben an, dass sie bereits eine solche Diskriminierung erlebt hätten, heißt es in einer am Dienstag vorgestellten Umfrage im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Konkret wurden unter anderem eine schlechtere Leistungsbewertung als bei anderen Mitarbeitenden und ein respektloser Umgang beklagt.

Von den rund 8.000 Befragten berichteten den Angaben zufolge gut 27 Prozent von einer aktuellen oder früheren psychischen Erkrankung. Unter den Betroffenen mit einer Angst- oder Zwangsstörung sprachen demnach 45 Prozent von Diskriminierungserfahrungen, bei Menschen mit Depressionen waren es 42 Prozent und bei Menschen mit einer Suchterkrankung 37 Prozent.

Verunsicherung und Rückzug als Folgen

Bei der Frage, wie die Diskriminierung aussah, wurde am häufigsten (47 Prozent) eine schlechtere Bewertung der Leistung als bei anderen genannt. 45 Prozent gaben an, sie seien respektlos oder unangemessen behandelt worden. Berichtet wurde beispielsweise auch von Mobbing oder davon, bei einer Beförderung, Gehaltssteigerung oder Entfristung übergangen worden zu sein. Als Folge der Diskriminierung erklärten 52 Prozent der Betroffenen, sie seien verunsichert gewesen und hätten sich zurückgezogen.

„Wir brauchen mehr Wissen über psychische Erkrankungen, eine klare Haltung gegen Diskriminierung und eine Unternehmenskultur, in der niemand seine Erkrankung verstecken muss, um beruflich bestehen zu können“, folgerte die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman. Niemand solle Angst haben müssen, im Job über eine psychische Erkrankung zu sprechen.

Online-Umfrage und qualitative Studie

Für die Erhebung wurden im Frühjahr 8.004 Menschen zwischen 18 und 66 Jahren online befragt, die erwerbstätig sind oder waren. Die Umfrage wurde den Angaben zufolge durch eine qualitative Studie mit Einzelinterviews und Gesprächen in Fokusgruppen ergänzt.