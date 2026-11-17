Der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein wurde am 10. August 2019 leblos in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden. Mit seinem Tod sind viele Mythen, aber auch offene Fragen verbunden. Die Gerichtsmedizin stufte seinen Tod als Suizid durch Erhängen ein. Doch an dieser offiziellen Erklärung gibt es bis heute Zweifel. Nun erhält die Debatte neuen Auftrieb: Ein forensischer Experte hält es für unwahrscheinlich, dass Epstein sich selbst das Leben nahm.

Der Forensiker und Professor Michael Freeman kommt zu einer anderen Einschätzung als die New Yorker Gerichtsmedizin. Seiner Ansicht nach wurde Epstein von hinten stranguliert. „Die vom Gerichtsmediziner dokumentierten Verletzungen stimmten nicht mit einem Suizid durch Erhängen überein“, sagte Freeman gegenüber der BBC und New York Times.

Die Leiche selbst hat Freeman allerdings nie untersucht. Seine Einschätzung stützt sich ausschließlich auf Akten und Fotos aus dem Obduktionsbericht. Die Unterlagen erhielt Freeman von Mark Epstein, dem Bruder des Sexualstraftäters. Dieser hatte bereits in der Vergangenheit wiederholt öffentlich erklärt, dass sein Bruder ermordet worden sei. Freeman betont, seine Analyse unabhängig erstellt und dafür kein Geld von Mark Epstein erhalten zu haben.

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Ungewöhnliche Verletzungen

Für die Untersuchung von Jeffrey Epsteins Tod arbeitete Freeman mit zwei weiteren Experten zusammen: dem schwedischen forensischen Pathologen und Rechtsmediziner Anders Eriksson, Professor an der Universität Umeå, sowie dem kognitiven Neurowissenschaftler und Forscher Itiel Dror. Ihre Ergebnisse präsentierten sie am Montag in der Londoner Anwaltskammer Middle Temple.

Das erste Bild, das Freeman untersuchte, zeigte die rechte Seite von Epsteins Oberkörper und Gesicht, wobei Strangulationswunden an seinem Hals zu sehen waren. „Als ich dieses Foto sah, war meine erste Reaktion, dass dies eine sehr ungewöhnlich aussehende Verletzung für einen Erhängungsfall ist“, sagte Freeman gegenüber der New York Times.

Epstein wartete in New York auf seinen Prozess wegen Sexhandels, als er sich in seiner Zelle das Leben nahm. Laut Gerichtsmedizin passen seine Verletzungen mit denen eines Suizids zusammen. Zudem gebe es keine Anzeichen für Abwehrverletzungen, wie sie bei einem Mord zu erwarten wären. Dazu zählt, dass die Gerichtsmedizin weder Blutergüsse noch Schmutz unter den Fingernägeln fand.

Schnittwunden an der Schulter

An der Feststellung der Todesursache und Todesart hält die Gerichtsmedizin weiterhin fest. Im Juni 2026 führte die New York Times zudem eine Untersuchung durch, die sich eigenen Angaben zufolge auf Zehntausende neu freigegebene Dokumente sowie handschriftliche Notizen Epsteins stützte, die er im Gefängnis verfasst hatte. In dem Bericht hieß es, es gebe Anzeichen dafür, dass Epstein sich das Leben nehmen wollte.

Doch Freeman zweifelt. Für ihn erzählen die Beweise eine andere Geschichte: Epstein wurde höchstwahrscheinlich mit einem schmalen, geknoteten Stoffband stranguliert. Mit demselben Strang wurde die Leiche dann am Etagenbett aufgehängt. Dafür sprächen Fingernagelspuren oberhalb der Strangulationsstelle an Epsteins Hals. Dies wäre vor allem mit einer Strangulation von hinten vereinbar – und mit dem Versuch des Opfers, die Schlinge vom Hals zu entfernen. Ebenso deutet eine Schnittwunde an Epsteins linken Schulter darauf hin, dass er angegriffen wurde.

Laut Freeman wurden bei den offiziellen Ermittlungen wichtige Verletzungen an Epsteins Hals übersehen. Auf den Obduktionsfotos habe er zwei unterschiedlich verlaufende Strangulationsspuren entdeckt, die seiner Ansicht nach nicht durch einen einzigen Versuch erklärbar sind. Auch die Theorie, Epstein habe zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen, hält Freeman für unwahrscheinlich. Dafür hätte Epstein bereits beim ersten Versuch schwere Verletzungen erlitten und dennoch bei Bewusstsein bleiben müssen. „So verlaufen Selbstmorde durch Erhängen nicht“, sagt Freeman.

Nicht die erste Untersuchung

Bereits im Jahr 2020 beauftragte Epsteins Bruder den forensischen Pathologen Dr. Michael Baden mit der Untersuchung des Todesfalls. Damals erklärte Baden, die Verletzungen an Epsteins Hals ließen Zweifel an der offiziellen Feststellung aufkommen. Gegenüber dem investigativen Nachrichtenmagazin „60 Minutes“ sagte er, die Beweise, die er gesehen habe, deuteten eher auf Mord als auf Suizid hin.

Wer Epstein getötet haben könnte, wenn Freemans Version der Geschichte stimmt? Das weiß er nicht. „Dazu habe ich keine Meinung. Das ist kein Teil einer Untersuchung, die ich durchgeführt habe“, sagt er. Er sei für einen Diskurs offen, wenn jemand seine Untersuchung anzweifle und freue sich, Theorien anderer zu hören. Mithilfe eines QR-Codes machte Freeman die Fotos auf der Veranstaltung öffentlich. So könne jeder seine Theorien prüfen.

Haben Sie suizidale Gedanken? Dann sollten Sie sich unverzüglich ärztliche und psychotherapeutische Hilfe holen. Bitte wenden Sie sich an die nächste psychiatrische Klinik oder rufen Sie in akuten Fällen den Notruf an unter 112. Eine Liste mit weiteren Angeboten finden Sie unter taz.de/suizidgedanken.