UN warnen vor Winterkrise

Die Vereinten Nationen warnen vor einer weiteren Verschärfung der humanitären Krise im Gazastreifen durch den bevorstehenden Winter. Mehr als zwei Millionen Menschen seien auf Schutz und Hilfe angewiesen, während Hunderttausende weiterhin in Zelten und provisorischen Unterkünften lebten, teilten die UN und die palästinensische Regierung bei einer Pressekonferenz in Ramallah mit.

84 Prozent der Bevölkerung seien in überfüllten Notunterkünften untergebracht, teilte die palästinensische Ministerin für soziale Entwicklung, Samah Hamad, mit. Mehr als 65 Prozent der Familien lebten demnach in Zelten und provisorischen Unterkünften.

Mehr als 370.000 Wohnungen seien beschädigt oder zerstört worden. Zudem seien mehr als 65.000 Zelte und Notunterkünfte von Überschwemmungen bedroht oder bereits betroffen, sagte Hamad unter Berufung auf UN-Angaben. Tausende Familien lebten weiterhin in rund 4.000 einsturzgefährdeten Gebäuden, ohne eine sicherere Alternative zu haben.

UN-Nothilfekoordinator Ramiz Alakbarov sprach von einer Krise, die durch menschliches Handeln verursacht worden sei. Israelische Einfuhrbeschränkungen hätten die Wintervorbereitungen behindert. Alakbarov forderte Israel auf, Beschränkungen für die Einfuhr dringend benötigter Hilfsgüter und Ausrüstung aufzuheben. Zudem müsse die Bevölkerung Zugang zu weiteren Gebieten erhalten, um in sicherere Unterkünfte umziehen zu können. „Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren“, sagte er.

Das israelische Militär teilte dagegen mit, es habe in den vergangenen Monaten in Abstimmung mit dem Friedensrat und in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, internationalen Organisationen und Geberländern einen Plan zur Vorbereitung auf den Winter vorangetrieben. Es seien bereits mehr als 91.000 Zelte sowie über 8.200 Lastwagen mit Planen, Decken, Winterkleidung und weiteren Hilfsgütern in den Gazastreifen gebracht worden. Zudem seien unter anderem Projekte zur Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung vorangetrieben sowie die Lieferung von Impfstoffen, mobilen Kliniken, Medikamenten und medizinischer Ausrüstung genehmigt worden.

Gleichzeitig müsse verhindert werden, dass diese Maßnahmen zum Wiederaufbau der Fähigkeiten terroristischer Organisationen missbraucht würden.

Am 7. Oktober 2023 hatten Kämpfer der Hamas und anderer extremistischer Organisationen rund 1.200 Menschen in Israel getötet und 251 weitere als Geiseln nach Gaza verschleppt. Der beispiellose Überfall löste den Gazakrieg aus. Seitdem wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen mehr als 74.500 Palästinenser getötet. (dpa)

Saudi-arabische Luftangriffe auf Jemens Hauptstadt Sanaa

Saudi-Arabien hat Huthi-Angaben zufolge die von den Rebellen kontrollierte jemenitische Hauptstadt Sanaa aus der Luft angegriffen. Getroffen wurden demnach eine Tankstelle und ein Gebäude der staatlichen Ölgesellschaft, meldete ‌die von den Huthis betriebene Nachrichtenagentur Saba. Rettungskräfte seien im Einsatz, um einen Brand an der Tankstelle zu löschen. Eine saudische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. (rtr)

Saudi-Arabien fängt abgefeuerte Huthi-Raketen ab

Die von Saudi-Arabien geführte Koalition im Jemen hat nach eigenen Angaben am Dienstag zwei ‌auf die Hauptstadt Riad abgefeuerte Raketen der vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen abgefangen und zerstört. Die Luftabwehr habe eine ballistische Rakete und einen Marschflugkörper abgeschossen, teilte die Koalition mit. In einer weiteren Mitteilung hieß es zudem, es sei auch eine auf die Südregion des Landes abgefeuerte ballistische Rakete abgewehrt ‌worden. Der Süden Saudi-Arabiens, der an den Jemen grenzt, ist wiederholt Ziel von Raketen- und Drohnenangriffen ⁠der Huthi. (rtr)

Vier Tote nach Starkregen im Gazastreifen

Durch das Abrutschen ‌eines Sandhügels infolge von Starkregen sind im Gazastreifen eine Frau und drei Kinder ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich am späten Sonntagabend im Süden von Deir al-Balah im Zentrum des Küstenstreifens, wie ‌Sanitäter am Montag mitteilten. Die Wassermassen spülten eine Böschung aus Sand und Geröll fort, die an ein Zeltlager für Kriegs-Flüchtlinge grenzte. Die drei Kinder waren den Angaben zufolge vier, sechs und acht Jahre alt. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden.

Das Unglück verdeutlicht die Gefahr, der Hunderttausende durch den Gazakrieg ‌vertriebene Palästinenser zu Beginn des regenreichen Winters ausgesetzt sind. Nach Angaben örtlicher Behörden wurden seit dem ⁠Einsetzen der Niederschläge am Samstag mindestens 70.000 Zelte überflutet. Ein Sprecher des Zivilschutzes erklärte, der Bau fester Unterkünfte sei die einzige ‌Lösung, da ‌Zelte keinen ausreichenden Schutz ⁠böten. Israel macht die Entwaffnung der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas zur Bedingung für den Wiederaufbau. (rtr)