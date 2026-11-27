Wladimir Putin hat keine Söhne, sonst wüsste man, wer sein Nachfolger einst wird. Nun hat einer seiner politischen Freunde, der Langzeit-Präsident der Republika Srpska, also des serbischen Landesteils Bosnien-Herzegowinas, seinen Sohn zum Regierungschef auserkoren: Der 37-jährige Igor Dodik soll als Ministerpräsident binnen spätestens eines Monats eine neue Regierung bilden.

Sein Vater Milorad Dodik hat diese serbisch geprägte Teilrepubik Bosniens seit 20 Jahren fest im Griff. Damals gründete sich die Partei Allianz der Unabhängigen Sozialdemokraten (SNSD), deren Chef Milorad Dodik bis heute ist. Sohn Igor hat beim Wahlsieg der Partei im Oktober ein Abgeordnetenmandat geholt und wurde Fraktionsvorsitzender. Nun beauftragte Savo Minić, der Präsident der Republika Srpska, ihn in Banja Luka mit der Regierungsbildung.

Milorad Dodik wurde von einem Gericht im Februar 2025 aus dem Amt entfernt und verurteilt, sechs Jahre lang keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden zu dürfen. Denn er hatte für vom Hohen Repräsentanten für Bosnien-Herzegowina, einem zur Beendigung des Bosnienkriegs von der internationalen Gemeinschaft eingesetzten Oberaufseher, für illegal empfundene Gesetze in Kraft gesetzt. Mit diesen sollte die Republika Srpska vom Gesamtstaat Bosnien und Herzegowina abgespalten und die Region destabilisiert werden.

Der Langzeitherrscher wurde von Deutschland, Großbritannien, Österreich und Slowenien mit Einreiseverbot belegt. US-Präsident Donald Trump, dessen Familienangehörige und politische Freunde große Wirtschaftsinteressen auf dem Balkan verfolgen, hob die Sanktionen gegen den heute 67-jährigen Dodik voriges Jahr auf.

Dank an Putin und Trump

Im April war Trumps Sohn Donald Trump junior bei Igor Dodik in Banja Luka. Umstrittene Energiedeals des Trump-Umfelds in der Region belasten die Beziehungen zur Europäischen Union. Parallel war Dodik senior zusammen mit dem inzwischen abgewählten serbischen Machthaber Aleksandar Vučić ein politisch enger Weggefährte des Kremlchefs Wladimir Putin.

Die Inthronisierung von Dodik junior verspricht nun beiden Antieuropäern – Trump und Putin –, dass die Republika Sprska und damit das faktisch weitgehend unregierbare Bosnien-Herzegowina weiter eine politische Blackbox und Einfallstor für „Dealmaker“ bleibt.

Belma Zulčić, Direktorin der Gesellschaft für bedrohte Völker in Bosnien und Herzegowina, forderte bereits nach dem knappen Wahlsieg der Dodik-Partei Anfang Oktober: „Die EU darf nicht ignorieren, dass enge politische Berater Trumps für die Regierung der Republika Srpska arbeiten und Dodik Trump für den Wahlerfolg seiner Partei verantwortlich macht. Sie muss unmissverständlich klarmachen, dass die Souveränität, territoriale Integrität und verfassungsmäßige Ordnung Bosnien und Herzegowinas nicht Gegenstand politischer Deals oder wirtschaftlicher Interessen sein dürfen.“

Vater Dodik bedankte sich nach der Wahl auch bei Putin und Trump. Nun macht er seinen Sohn zum Premier. Tochter Gorica Dodik indes kommt politisch nicht zum Zuge. Sie hatte nach Verhängung von US-Sanktionen gegen die Dodik-Familie mit Vorwürfen der Selbstbereicherung 2025 ihr schickes und mit Schwiegertochter Ivana Dodik betriebenes Restaurant Agape in Banja Luka geschlossen.