Triathletin über Sport in der Klimakrise„Wir gehen an die totale Belastungsgrenze“

taz: Frau Mohan, Sie waren 2024 bei der Klimakonferenz COP29 als Sprecherin geladen. Dort haben Sie gesagt: Wenn die Klimakrise nicht angemessen bekämpft wird, wird Triathlon vielleicht bald nicht mehr existieren. Wieso?

Pragnya Mohan: Als Outdoorsportlerin ist die Natur mein Arbeitsplatz. Ich schwimme in Seen und im Meer, ich fahre mit dem Rad und laufe draußen. Wenn es keine sauberen Gewässer mehr gibt, die Luftverschmutzung zu hoch ist und die Temperaturen ex­trem sind, werden wir in naher Zukunft niemanden mehr sehen, der Triathlon betreibt.

Im Interview: Pragnya Mohan ​ Die 32-Jährige ist die erste Triathletin aus Indien, die je am Weltcup teilgenommen hat. Die Sportlerin aus Ahmedabad engagiert sich in der Klima-NGO Eco­Ath­letes.

taz: Ist die Klimakrise der Grund, warum Sie als erfolgreichste indische Triathletin in England leben?

Mohan: In meinem Land gehöre ich zu den Pio­nie­r:in­nen der Sportart, und die Zahl der Trai­ne­r:in­nen und die Infrastruktur sind ziemlich begrenzt. In Europa gibt es besseres Coaching und mehr Wettkämpfe. Aber der Klimawandel hat mich definitiv auch beeinflusst.

taz: Inwiefern?

Mohan: Ich komme aus Ahmedabad, einer Millionenstadt im Westen In­diens. Dort kann ich in keinem Gewässer schwimmen. Außerdem sind die Temperaturen durch die Erderhitzung noch weiter gestiegen. Es ist mittlerweile einen Großteil des Jahres sehr schwierig, draußen zu trainieren.

taz: Kennen Sie andere Ath­le­t:in­nen aus dem Globalen Süden, bei denen die Klimakrise ein Grund für einen Umzug war?

Mohan: Die Trainingsbedingungen und die Infrastruktur im Globalen Süden sind so schlecht, dass wir gar nicht erst über die Klimakrise sprechen. Wir haben aber schon öfter über Luftqualität und Temperaturen geredet. Wir sagen zum Beispiel: In Europa können wir auch am Nachmittag trainieren. In Indien können wir uns das gar nicht vorstellen. Und jedes Mal, wenn ich dorthin zurückkehre, ist es wegen der Luftqualität in der ersten Woche schwer für mich, überhaupt draußen zu trainieren.

taz: Indien ist der bevölkerungsreichste Staat der Erde, trotzdem ist das Land in vielen olympischen Sportarten nicht stark vertreten. Woran liegt das?

Mohan: Indien hat aufgrund seiner enormen Bevölkerungszahl immer noch damit zu kämpfen, die grundlegenden Bedürfnisse zu erfüllen. Wenn man hungert, denkt man nicht an Sport. Ich hatte in meinem Leben großes Glück, weil ich aus einer Familie komme, die Sport unterstützen konnte. Das zweite Problem ist, dass die Sportinfrastruktur so schlecht ausgebaut ist.

taz: Sind Ath­le­t:in­nen in Europa sich darüber bewusst, wie groß die Unterschiede zum Globalen Süden sind?

Mohan: Wenn man alles hat, was man braucht, nimmt man solche Unterschiede oft nicht wahr. Aber ich gebe ihnen keine Schuld. Leistungssport ist extrem fordernd, da beschäftigt man sich oft nicht mit Schwierigkeiten anderer. Gespräche zwischen Ath­le­t:in­nen aus dem Globalen Norden und dem Globalen Süden beginnen gerade erst.

taz: Warum gerade jetzt?

Mohan: Triathlon ist eine ganz besonders weiße Sportart. Mittlerweile sehen wir zunehmend Menschen unterschiedlicher Herkunft teilnehmen. Wenn die dazukommen, bringen sie ihre eigenen Erfahrungen mit.

taz: Über die Klimakrise spricht der Sport öffentlich fast nur, wenn es beim Wintersport um die üblichen Debatten über ausbleibenden Schnee geht. Wie nehmen Sie den Umgang von innen wahr?

Mohan: Ath­le­t:in­nen interessieren sich durchaus für das Thema. Ich interessiere mich schon lange für das Thema, aber gleichzeitig wollte ich meine öffentliche Reichweite nicht nutzen. Ich fliege viel und dachte, dass man mir Heuchelei vorwirft.

taz: Was hat Sie umgestimmt?

Mohan: Die Organisation EcoAth­letes. Dort erklärte man mir: Reisen gehört zu meinem Beruf, aber gleichzeitig liegt mir das Klima am Herzen. Das ist okay. Ich bekam dort Wissen vermittelt und Unterstützung. Die meisten Outdoor­sportler:innen interessieren sich für die Natur. Aber viele haben Angst, sich zu äußern, weil sie nicht genug Wissen haben und ihnen die Unterstützung durch die Verbände fehlt.

taz: Eine Studie schätzte den ökologischen Fußabdruck des Sports schon 2020 auf etwa 300 Millionen Tonnen CO 2 jährlich. Das entsprach ungefähr dem eines Landes wie Spanien. Ein Großteil der Emissionen geht auf einige wenige Ligen und Großturniere zurück. Wie muss sich der Sport verändern?

Mohan: Für die Verbände muss das Wohlergehen von Ath­le­t:in­nen an erster Stelle stehen. Es muss klare Regeln dafür geben, wann ein Wettkampf aufgrund der klimatischen Bedingungen abgesagt wird. Außerdem braucht es Maßnahmen zur Anpassung an die Hitze. Darüber hinaus müssen Wettbewerbe nachhaltiger organisiert werden, zum Beispiel bei der Anreise von Fans mit ÖPNV. Wir brauchen die besten Nachhaltigkeitsstandards im Stadionbau. Die Verbände müssen Verantwortung übernehmen. Und eine demokratische Vertretung durch Ath­le­t:in­nen muss dabei eine zentrale Rolle spielen.

taz: Sie werden also derzeit nicht gehört?

Mohan: Man kann nicht von uns erwarten, dass wir uns als Kli­ma­bot­schaf­te­r:in­nen engagieren, uns gleichzeitig aber nicht mal an den Gesprächen über unser eigenes Wohlergehen beteiligen. Die Institutionen versuchen teilweise, durch neue Wettkampfplanung den CO 2 -Abdruck zu reduzieren. Aber ich werde dabei nicht gefragt, wie viel Erholungszeit ich zwischen Wettkämpfen brauche. Das finde ich nicht fair.

taz: Die Sportindustrie folgt einer starken Wachstumslogik. Mehr Turniere, mehr beteiligte Länder, mehr Profite. Braucht es externe Emissionsobergrenzen?

Mohan: Manche Verbände sind motivierter als andere. Deshalb braucht es gesetzliche Regelungen, die sie dazu verpflichten, bestimmte Grenzwerte einzuhalten. Gleichzeitig muss aber innerhalb der Organisationen etwas passieren.

taz: Wie reagiert man denn in den Führungsgremien auf Ihr Engagement?

Mohan: Auf der Ebene von World Triathlon ist man sich der Klimakrise durchaus bewusst. Dort gibt es Regelungen, dass bestimmte Wettkämpfe nicht stattfinden dürfen, wenn die Temperatur über 32 Grad liegt. Diese Regeln werden allerdings nicht unbedingt national angewendet. In Indien, wo die Temperatur morgens um 8 Uhr schon bei 30 Grad liegt, kann man von den Verantwortlichen nicht erwarten, dass sie internationalen Richtlinien folgen. Dort interessiert man sich nicht besonders für meinen Aktivismus. Man denkt vielleicht: Sie spricht mit dem Westen, aber das betrifft uns ja nicht. Auf internationaler Ebene wird es eher positiv aufgenommen.

Sie haben 2024 in Indien eine NGO gegründet, die recycelte Fahrräder an Mädchen verteilt. Warum kann das Fahrrad für Gleichberechtigung so wichtig sein?

Mohan: Im ländlichen Indien kann die weiterführende Schule 5 bis 10 Kilometer entfernt liegen. Privater Transport ist für viele Familien sehr teuer. Für einen Sohn würden sie das Geld eher aufbringen, eine Tochter hingegen wird verheiratet. 60 Prozent der Mädchen in den ländlichen Regionen schließen ihre Schulbildung nicht ab. Durch meine Erfahrung im Triathlon bin ich ausgebildete Fahrradmechanikerin, das hat mich auf eine Idee gebracht: Privilegierte Kinder in Indien bekommen ständig neue Räder, die sie kaum nutzen. Wenn sie die spenden und wir sie instandsetzen, bekommen die Fahrräder ein zweites Leben.

taz: Sie waren die erste Triathletin, die Indien je bei einer WM vertreten hat. Sind die Olympischen Spiele 2028 Ihr Ziel?

Mohan: Definitiv. Aber es gibt im Triathlon nur 52 Startplätze, das wird sehr schwierig. Ich habe im vergangenen Jahr aufgrund einer Verletzung nicht an Wettkämpfen teilnehmen können. Ich plane, im Februar wieder einzusteigen. Gleichzeitig möchte ich auch junge Ath­le­t:in­nen dabei unterstützen, in meine Fußstapfen zu treten.

taz: Und wie sieht die weitere Zukunft des Triathlons in Ihren Augen aus? Mittlerweile ist ja offensichtlich, dass das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreicht werden kann und die Erde bis zum Ende des Jahrhunderts eher auf eine Erwärmung von etwa 2,8 Grad zusteuert.

Mohan: Wir müssen unter unvorhersehbaren Bedingungen antreten. Sich an extreme Temperaturen anzupassen, kann lebensgefährlich sein. Wir gehen an die totale Belastungsgrenze, und durch Klimaveränderungen wird das Risiko erheblich verstärkt. Wird es Re­gel­än­de­run­gen geben? Wie wird man uns schützen? In der Community herrscht große Unsicherheit. Ich spreche stellvertretend für viele Ath­le­t:in­nen, wenn ich sage: Wir haben Angst davor, was die Zukunft für uns bereithält.