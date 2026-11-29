D ie Pressemitteilung beginnt mit einem Zitat: „Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden.“ Auf diese Erkenntnis kam Dirk Zingler, Boss des 1. FC Union Berlin.

Einerseits folgt die Entlassung von Mauro Lustrinelli als Cheftrainer dem üblichen Muster im Profifußball: keine Siege, neuer Coach. Andererseits hatte gerade Präsident Ziegler diese, wie er jetzt sagt, den Klassenerhalt gefährdende Spielweise gefordert. „Wir schließen die erste Phase in der Bundesliga ab, weil der Klub sich weiterentwickelt hat“, so Zinglers Worte im Mai 2026.

Dann aber zeigte sich, dass Union auch in dieser Saison das blieb, was es immer war: ein Team, das kein Spiel dominiert, sondern irgendwie von hinten rauskickt. Dit is ebent Union.

 Union blieb, was es immer war: ein Team, das kein Spiel dominiert. Dit is ebent Union.

Oder anders gesagt: Lustrinellis Abgang ist vor allem das Scheitern von Zinglers Strategie. Dazu passt auch, dass es die Mannschaft des langjährigen Union-Trainers Urs Fischer war, FSV Mainz 05, die Lustrinellis Aus besorgte – mit einer Spielweise, die Ziegler für Union als beendet erklärt hatte.

Prozess zu Ende

Während Mauro Lustrinelli nach der 1:2-Samstagsniederlage in Mainz immer noch von einem „Prozess“ und der Entwicklung eines Teams sprach, war bei dem schon längst Unmut zu spüren, dass immer von „Mut“ die Rede war und von einer „Intensität“, mit der das Spiel nach vorne getragen werden sollte. Es gibt Mannschaften, bei denen klappt das. Bei Union nicht.

Die nun gescheiterte Vorgabe, Union künftig offensives Spiel zu verordnen, kam von Präsident Zingler. Umzusetzen hatte sie der Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt. Der fand mit Mauro Lustrinelli einen Trainer, der gerade mit dem FC Thun Schweizer Meister geworden war und der zudem als früherer Co-Trainer von Urs Fischer einen Hauch von Kontinuität versprach.

So merkwürdig es sich anhört: Sogar im Nachhinein wirkt die damalige Verpflichtung von Mauro Lustrinelli nicht falsch, wenn denn die neue strategische Ausrichtung richtig gewesen wäre. Entsprechend wirkt die nun parallel zur Trainerentlassung verkündete Entmachtung von Horst Heldt, der zum Saisonende gehen soll, auch nicht gerade klug. Und besonders irritierend ist, dass sich Präsident Zingler am Sonntag selbst lobte, der Klub sei „in der erfolgreichsten Phase seit Entstehen“.

Der Fehler dürfte sein, dass ein Präsidium nicht bemerkt hat, dass Union immer noch Union ist. Und noch lange Union bleiben wird. Martin Krauss