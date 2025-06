Tour zur Seitenwende Nürnberg 25.06. Transatlantische Fragezeichen

Donald Trump ist seit knapp fünf Monaten im Amt und die Welt seitdem eine andere. Was sonst nach einer Floskel klingt, kann hier mit Fug und Recht behauptet werden. Die von Friedrich Merz geführte schwarz-rote Koalition wiederum befindet sich noch in der Einarbeitungsphase, doch auch hier zeichnen sich erste Unterschiede zur Ampel ab.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mi., 25.06.2025 Ab 17 Uhr: Hilfe beim digitalen Lesen Ab 19 Uhr: Podiumsdiskussion Wo: Künstlerhaus im KunstKulturQuartier, Kleiner Saal Königstraße 93 90402 Nürnberg Eintritt frei. Platzreservierung erforderlich. Bitte nutzen Sie dafür das Reservierungstool von Pretix weiter unten.

Nach knapp fünf Monaten Trump und fünfzig Tagen Merz machen wir eine Bestandsaufnahme: Was sind die entscheidenden Entwicklungen der letzten Monate? Und was kommt womöglich noch auf uns zu? Wandeln sich die USA vollends dem Autoritarismus zu? Und hält die Brandmauer der CDU zur AfD? Oder ist diese schon längst brüchig? Und wie entwickelt sich Russlands Krieg in der Ukraine?

Sie brauchen Hilfe beim digitalen Lesen?

Ab 17 Uhr helfen wir bei Problemen und Fragen zur Nutzung von App und ePaper. Bitte bringen Sie dazu Ihr Endgerät mit und halten Ihre Zugangsdaten für den App Store sowie Ihre Mailadresse bereit. Und für alle, die jetzt schon wissen, dass sie auch nach der Seitenwende ihr Abo behalten, haben wir ein Dankeschön-Paket. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Die Seitenwende – was dahinter steckt Die werktägliche taz erscheint am 17. Oktober 2025 zum letzten Mal gedruckt – danach als ePaper. Die wochentaz gibt es weiter gedruckt und als ePaper. Sie haben Fragen zur Seitenwende, Probleme bei der Nutzung der App und könnten Hilfe gebrauchen? Kommen Sie doch schon früher zur Veranstaltung! minHeightToScrollBackOnCloseReadmore){ setTimeout(function() { $el.closest('.module').style.scrollMarginTop = '47px'; $el.closest('.module').scrollIntoView({ block: 'start' }); }, readMoreAnimationTime); }; " class="link icon-link-wrapper textlink show_hide is-align-items-center is-flex mgt-medium typo-link-grey-onpage" :aria-expanded="show === true" aria-controls="accordion-panel-ocdybf7kwt" :class="{ 'show true': show === true, 'show false': show !== true }" id="accordion-header-ocdybf7kwt">

Eine Veranstaltung mit:

🐾 Ulrike Herrmann ist Wirtschaftsredakteurin der taz und Autorin mehrerer Bücher zum Thema Wirtschaft wie den Bestseller „Das Ende des Kapitalismus: Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind – und wie wir in Zukunft leben werden” (erschienen im Verlag KiWi).

🐾 Pascal Beucker studierte Politikwissenschaften in Duisburg und arbeitet seit Oktober 2014 als Redakteur im Inlandsressort der taz.

Empfohlener externer Inhalt Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob Sie dieses Element auch sehen wollen: Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung JavaScript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um unseren Ticketshop ohne JavaScript aufzurufen, klicken Sie bitte hier