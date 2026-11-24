D as Internet – unendliche Weiten. Das gilt auch für unsere kleine, bescheidene Randsportart namens Tischtennis. Es gibt wirklich viel zu erfahren, besonders in den sozialen Medien, von den üblichen Spielergebnisdiensten und Weltranglistenplätzennachrichten abgesehen.

Es gibt Trainingstutorials von A bis Z. Ob sie immer etwas bringen, sei dahingestellt, der Hook-Aufschlag, den ich mir bei einer chinesischen Spitzenspielerin auf Insta abgeguckt habe, funzt jedenfalls noch nicht so richtig. Immerhin, auf dem Weg zum Chop Block habe ich doch einiges gelernt, angewandt habe ich auch diesen Schlag erst einmal in einem Meisterschaftsspiel. Aber Training und Spiel sind zwei verschiedene Welten, dazu ein anderes Mal.

Man kann natürlich auch einfach den Stars folgen. Zum Beispiel Annett Kaufmann, die man bei krassen Workout-Sessions, in stillen Autogrammstunden oder als Zuschauerin ihres Freundes bei einem Volleyball-Spiel begleiten kann. Miwa Harimoto, kaltblütig spielende Japanerin, Nummer 3 der Welt, ist auf Insta meist nicht wiederzuerkennen: Sie trägt wie fast alle Spielerinnen an der Platte das Haar gebunden, in der Freizeit aber offen. Irrelevant, ja, ich weiß. Dass sie mit diesem Killerinstinkt am Tisch privat einer übergroßen Leidenschaft für Hello Kitty und allerlei anderen Kuschelkram frönt, ist dann doch ganz witzig.

 Hippe Burgerläden, Sportgroßereignisse, Infinity-Pools in schmucken Hotels – Truls Möregardh gönnt sich was

Oder auch Truls Möregardh, der sich in den sozialen Medien ziemlich viel gönnt: hippe Burgerläden, Sportgroßereignisse, Infinity-Pools in schmucken Hotels. Er ist im Tischtennis eine internationale Größe. Er gönnt sich, es sei ihm gegönnt.

Der Weite Weg zu Gold

Was es aber auch gibt, ist der recht witzige daily Reel-Film (die Jugend möge mich über den richtigen Begriff aufklären) von Philip „Philly“ Kersh aus Amerika. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, das erste olympische Gold für die Vereinigten Staaten zu holen, nämlich in Los Angeles 2028. Bis dahin tickt die Uhr: „600 Days to Go“, sagt sein Reel (am Tag der Abfassung dieser Kolumne).

Nun ist jedem, der sich halbwegs mit dem Plattensport auskennt, auf Anhieb klar, dass das nichts werden wird. Da kann er noch so lange üben. 600 Tage reichen nicht, selbst bei 6.000 Tagen würde es knapp: Philly hat zwar einen Profi-Schläger von einem Sponsor bekommen (derselbe Ausrüster wie Möregardh). Er hat eine Platte im amerikanisch-whitetrashigen Vorgarten stehen und eine zweite dazugestellt, um alleine üben zu können.

Mittlerweile nennt er seinen zweiten „Pongbot“, also eine Ballwurfmaschine oder, wenn man so will, Tischtennisroboter, sein eigen. Er hat sogar mal eine Trainingsstunde bei einem Profi absolviert. Aber sein nerdiges Niveau ist immer noch auf Anfängerlevel, und selbst im Tischtennis muss man sich, ja, hochspielen.

Nämlich auf Vereinsebene. Lustig ist, dass Philly in seinem heimischen Club, einer Mischung aus Jugendheim und Pop-Up-Start-Up-Laden, gerne an Turnieren teilnimmt. Das Netz ist dort meist aus Alu, die Gegner sind Nerds, die etwas raffinierter spielen als er. Man darf gespannt sein, wie und wann Philly sich mit der Realität auseinandersetzt, wenn es heißt: keine Chance, Mate.

Im guten alten Printmedium gibt es jetzt auch Konkurrenz für eure Lieblingskolumne: Der Sportchef des nd hat sich nicht Olympia, aber das TTT („Das Tischtennis-Turnier der Tausende“) vorgenommen. Bis dahin darf man lesend seinen Weg bis zur Endrunde im Juni 2027 mitverfolgen.

Und wenn alles klappt, könnte es am 4. Dezember sogar zu einem Clash der Kolumnen im Berliner Ding Dong Ping Pong kommen. Die Herausforderung jedenfalls ist raus.