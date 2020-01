Tesla-Ansiedlung in Brandenburg

Leitplanken statt Stoppzeichen

Einen Kiefernwald abholzen für Tesla, bevor der Kaufvertrag unterschrieben ist: Die Ansiedlung zu unter­stützen ist kein Kotau. Ein Wochenkommentar.

Einen Investor erst mal grundsätzlich zu begrüßen, und sich über künftige neue Arbeitsplätze zu freuen, ist alles andere als ein Kotau. Politik heißt vor allem – oder sollte es zumindest tun –, sich um Grundbedürfnisse von Menschen zu kümmern, vor allem um Arbeit, Wohnen, Sicherheit. Darum hat der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD genau sein Jobprofil erfüllt, als er die sogenannte Gigafabrik von Tesla nach Grünheide holte, weil damit, wenn alles klappt, mehrere tausend Jobs verbunden sind – die Zahlen schwanken weiter zwischen 3.000 und 8.000.

Genau so klar ist, dass auch solche Investitionen Vorschriften unterliegen. Berlins Regierungschef Michael Müller hat das im Herbst im Abgeordnetenhaus treffend formuliert: „Ein Investor kann und soll in unserer Stadt nicht einfach machen können, was er will – doch es ist Aufgabe der Politik, diese Gespräche zu führen und nicht einfach abzusagen.“

Das ging damals vor allem in Richtung von Kreuzbergs grünem Baustadtrat Florian Schmidt, der zuvor eine mehrere 100 Millionen schwere Investition in einen Karstadt-Umbau am Hermannplatz abgelehnt hatte. Schmidt und Enteignungsaktivist Rouzbeh Taheri – „Investoren wie die Deutsche Wohnen möchte ich gern vergrätzen“ –, vermitteln wiederholt den Eindruck, als sei „Investor“ auf einer Stufe mit den Begriffen Kinderschänder oder Umweltverbrecher einzuordnen. Müllers Bild hingegen ist das von Leitplanken, die eine Investition in die richtige Richtung lenken sollen – und eben nicht von Absperrgittern und Stoppzeichen.

Kiefernwald keine Mangelware

Auf Brandenburg und Tesla bezogen bedeutet das: Die erste Reaktion auf die Ansiedlungsankündigung kann eben nicht sein, das Projekt – wie leider teilweise doch geschehen – von vornherein wegen der 300 Hektar Kiefernwald infrage zu stellen, die für die Fabrik abgeholzt werden müssen. Man muss nicht Tausende Kilometer auf dem Rennrad durch Brandenburg unterwegs gewesen sein, um zu wissen, dass Kiefernwald alles andere als Mangelware im Land ist.

Aufgabe von Politik ist eben auch abzuwägen. Und da stehen auf der einen Seite mehrere tausend Arbeitsplätze, auf der anderen der Verlust einer überschaubaren Waldfläche, die etwa 400 Fußballfeldern entspricht. Vom einen kann Brandenburg durchaus noch mehr gebrauchen, umso mehr, wenn absehbar tausend Jobs im Braunkohletagebau wegfallen. Vom anderen hat das Land genug – umso mehr, wenn als Ausgleich fürs Abholzen anderswo aus suboptimalem Kiefernwald ein Mischwald wird.