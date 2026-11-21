Ein Notruf führt die Tatort-Ermittler Maryam Azadi (Melika Foroutan) und Hamza Kulina (Edin Hasanović) zu einem Fall von 1999: Eine ehemalige Kellnerin glaubt, den seit einem Bombenanschlag im Café Hajduk verschollenen Navid Hosseini wiedergesehen zu haben. Dahinter steckt ein politisches Attentat auf die iranische Opposition.

Die beiden Ermittler arbeiten an Cold Cases, die aufgerollt werden, sobald neue Indizien oder Zeugen auftauchen. „Unser Fokus liegt dabei oft auf den Hinterbliebenen der Opfer, Menschen, die nie erfahren haben, wer das Verbrechen an ihren Liebsten begangen hat und die durch unsere Ermittlungsarbeit von der Qual der Ungewissheit befreit werden“, sagt die Schauspielerin Foroutan im Interview der taz. Sie findet es reizvoll, dass ihre Rolle analytisch, empathisch und klug ist.

Am 22. November erscheint eine neue Folge des Frankfurt-Tatorts, bei der es um eine sehr persönliche Geschichte der Ermittlerin Azadi geht. Der Plot bahnte sich schon in der ersten Folge „Dunkelheit“ an, als Azadi bereits inoffiziell ermittelt.

Melika Foroutan ist Schauspielerin und lebt in Berlin. Bekannt ist sie vor allem für ihre Rollen im Frankfurter Tatort und in der Netflix-Serie „Die Kaiserin“. 2026 erhielt sie den Grimme-Preis für „Tatort – Dunkelheit“.

„Unser Wunsch war es, einen politischen Thriller zu machen. Da Maryam Iranerin ist, lag es nahe, die Geschichte mit ihrer Biografie und ihrer Herkunft zu verknüpfen. So kam die Idee zu Mykonos auf, ein bitterer Fall aus der Realität“, sagt Foroutan im Gespräch mit der taz über die Entstehung der Folge. Im Jahr 1992 wurden in Berlin im Auftrag des iranischen Geheimdienstes vier kurdische und iranische Exilpolitiker erschossen, die sich im Restaurant Mykonos verabredet hatten.

Entscheidend ist die Straflosigkeit

Der Anschlag wurde damals aufgeklärt und ist deshalb streng genommen kein Cold Case. „Aber er zeigt deutlich, dass die Repressionen des Regimes nicht an den Grenzen des Iran enden. Seine Gegner werden hier wie dort immer noch unter Druck gesetzt, bedroht und getötet, und das seit Jahrzehnten“, so Foroutan.

Entscheidend sei für sie die Straflosigkeit: „Die Tatsache, dass über einen so langen Zeitraum schwere Menschenrechtsverbrechen begangen werden, ohne dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden, ist ein zentraler Grund dafür, dass sich die Gewalt immer wieder fortsetzt, und das zeigen wir auch in unserem Tatort.“ Foroutan hat die Dialoge für den Tatort maßgeblich entwickelt, sie habe etwa darauf geachtet, dass sie zeitgemäß klingen.

Das brauche es, auch weil sich der Iran verändert habe, sagt die Schauspielerin und Aktivistin. „Die Machthaber und Unterdrücker haben sich ein neues Gewand angelegt, sie sehen nicht mehr so aus und sprechen auch nicht mehr so, wie wir es aus amerikanischen Filmen der 90er Jahre kennen. Für eine moderne Erzählung dürfe man das nicht übersehen, damit man nicht in Klischees verfällt“.

Azadis Gerechtigkeitssinn prägt die Handlung. Im Film erinnert eine Psychologin sie daran, dass sie als Polizistin den Staat vertritt. „In der Szene sagt Maryam, dass eben dieser Staat verantwortlich war für die Vertuschung am Mord von sechs Menschen.“ Die Ermittlerin will das nicht hinnehmen und wird aktiv: Sie nutzt die Mittel und Zugänge des Systems, das Unrecht begangen hat, um Gerechtigkeit zu erreichen.

Auch Gaza und Sudan sollten behandelt werden

Gerechtigkeit, ist das nicht zu idealistisch? Foroutan entgegnet: „Artikel 1 des Grundgesetzes sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.“ Aber die Gegenwart zeige laut der Schauspielerin etwas anderes: „Wir leben in einer Demokratie, und trotzdem erleben wir in Deutschland Polizeimaßnahmen, die einem rechtsstaatlichen Verständnis nicht standhalten, etwa bei palästinasolidarischen Demonstrationen oder bei Protesten der Klimaaktivisten. Ich finde, nichts rechtfertigt das brutale Zusammenknüppeln von Menschen, die für ihre politische Haltung demonstrieren. Was soll damit bezweckt werden?“

Ihr Engagement geht außerhalb des Sets weiter. „Die ‚Frau-Leben-Freiheit‘-Bewegung wurde so groß, weil ein riesiger Teil der Bevölkerung auf die Straße ging, um das Regime zu stürzen“, sagt Foroutan. Mittlerweile ist dieser Kampf aber aus dem Blick geraten. „Weil so viel gleichzeitig passiert, wir haben keine unendliche Kapazität alles aufzunehmen, es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit, und dieser Kampf ist ungerecht“.

Auch deshalb ist für sie das Krimiformat, das jeden Sonntag immer noch Millionen Menschen anschauen, eine Möglichkeit, eine politische Geschichte zu Iran zu erzählen, ohne dass sich jemand daran reibt. Sie wünscht sich in Bezug auf viele Konflikte, wie aktuell in Gaza oder Sudan, dass die Empathie nicht selektiv ist, sondern universell: „Ich wünsche mir, dass auch palästinensischen Kol­le­g*in­nen die Möglichkeit gegeben wird, in prominenten Formaten ihre Geschichte zu erzählen, sei es im Tatort oder in einem anderen Format.“

Vorsicht, kleiner Spoiler: Im Tatort kommt heraus, dass die Behörden bei dem Attentat im Café Hajduk davon gewusst haben, dass das iranische Regime dahinter steht. Sie haben es trotzdem als organisierte Kriminalität eingestuft, nicht als politisch motiviertes Attentat.

„Tatort: 4 Finger“ So., 22. November, 20.15, ARD, und in der Mediathek

Foroutan hat mit dem Ende gehadert: „Ich habe mit unserem Autor Constantin Lieb und unserem Regisseur Andreas Prochaska ausführlich darüber gesprochen. Ich wollte, dass der Attentäter geschnappt und bestraft wird. Was soll ich sagen, es hätte mir Genugtuung verschafft.“ Am Ende habe sie den realistischeren Schluss akzeptiert, zumindest für das Fernsehprogramm.

Engagements jenseits des Filmsets

Ihr Engagement für die Menschen im Iran geht jedoch weit über ihre Rolle im Film hinaus: „Ich habe mich mit dem Europäischen Zentrum für Menschenrechte ECCHR und iranischen politischen Ak­teu­r*in­nen zusammengeschlossen und dem Generalbundesanwalt geschrieben. Wir haben ihn aufgefordert, angesichts der schweren Menschenrechtsverbrechen im Iran tätig zu werden.“

Als Grundlage verweist sie auf die Amnesty-Dokumentation „Architects of Atrocities. Er dokumentiert Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der „Frau, Leben, Freiheit“-Proteste 2022, darunter rechtswidrige Tötungen, Folter und sexualisierte Gewalt, und zeichnet die Befehlsketten dahinter nach.

„Die Verbrechen werden begangen, es gibt Verantwortliche, und es gibt Zeugen. Wir können nicht immer nur empört sein, wir müssen handeln,“ sagt sie und führt fort: „Wenn der Generalbundesanwalt aktiv wird, wer weiß, vielleicht hat der nächste Film über die Strafverfolgung iranischer Verbrecher dann ein glücklicheres Ende.“