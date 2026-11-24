Das Kino wird immer mehr zu einer nostalgischen Angelegenheit. Vor fünfzig Jahren, am 21. November 1976, feierte „Rocky“ in New York seine Premiere. Zum Jubiläum zeigten nicht nur ein paar Kinos den alten Film noch einmal, nein mit Peter Farrellys „I Play Rocky“ geht nun eine besondere Form der Retro-Fetischisierung an den Start: ein zum Spielfilm überhöhtes „Making-of“.

Wie beim Zusammenspiel von Film und Making-of oft der Fall, wird in „Rocky“ und „I Play Rocky“ im Grunde die gleiche Geschichte erzählt. Ein Underdog tut alles, um seine eine Chance zu nutzen, und siehe da, es gelingt! Wobei im Fall von „Rocky“ hinzukommt, dass es sich um einen doppelten Akt der Selbstmythologisierung handelt.

Schaut man heute noch einmal den Film von 1976, ist man tatsächlich überrascht, wie leicht sich in der Story um den einfachen Boxer in Philadelphia, dem der Weg nach oben bislang versperrt blieb, die Lebensgeschichte von Sylvester Stallone erkennen lässt. Es ist alles andere als eine subtile Auslegung.

Der Film „I Play Rocky“. Regie: Peter Farrelly. Mit Anthony Ippolito, Matt Dillon u. a. USA 2026, 128 Min.

Vielmehr trifft sie den Kinobesucher mit härterer Wucht als die Schläge, mit denen Carl Weathers in der Rolle des Box-Champions Apollo Creed auf seinen Gegner einprügelt. Stallone spielt seinen „Italian Stallion“ mit einer solchen ausgreifenden Sehnsucht danach, endlich gesehen zu werden, dass man nicht wegschauen kann.

Eine Stadt wie ein ausrangiertes Industriedenkmal

Im 1976er Kontext muss „Rocky“ wie einer der typischen New-Hollywood-Filme erschienen sein, deren „raue Ästhetik“ als absolut authentisch daherkommt. Der Winterhimmel in Philadelphia ist durchgehend grau, das Panorama der Stadt, die der Boxer zu Fuß durchläuft, wirkt wie ein ausrangiertes Industriedenkmal, das lediglich noch letzten Wärmedampf absondert.

Wenn Rocky in der berühmten Trainingssequenz durch den italienischen Markt von einem Händler eine Orange zugeworfen bekommt, fällt die Szene auch deshalb besonders ins Auge, weil die Frucht einen der raren Farbpunkte in einem Film bildet, der fast als durchgängig schwarz-weiß in Erinnerung bleibt.

Sehnsucht und Authentizität gehen in „Rocky“ ein solches Amalgam ein, dass man fast überrascht ist zu erfahren, dass Stallone nicht aus Philadelphia stammt und, wichtiger noch, selbst noch nicht mal boxen konnte. In „I Play Rocky“ sind das die schönsten Szenen: Wenn der Film mit Humor den aus Not geborenen Hang der aufstrebenden Schauspieler und Schauspielerinnen aufgreift, beim Casting zu lügen, was das Zeug hält: Auch Carl Weathers konnte nicht boxen, und Talia Shire konnte nicht Schlittschuhlaufen! Als Abschlussgag fordert jemand, beim nächsten Film-Casting einen Lügendetektor-Test verpflichtend zu machen.

Notorisches Vergnügen an scheiternder Männlichkeit

Als Komödie übers Filmemachen funktioniert „I Play Rocky“ ausgesprochen gut, vielleicht gerade, weil der Blick von melancholischer Nostalgie unterfüttert ist. Toby Kebbell und P. J. Byrne geben eine liebevoll-karikierende Version des legendären Produzenten-Duos Irwin Winkler und Robert Chartoff. Sie werden dargestellt als steife Finanzbürokraten, deren Handeln zugleich von großer Leidenschaft fürs Kino geleitet wird.

Tracy Letts spielt mit notorischem Vergnügen an scheiternder Männlichkeit den eitlen Studioboss, den die Erfolge der anderen Studios mehr plagen als eigene Verluste. Dass das rivalisierende Paramount-Studio mit „Der Pate“ – „Wer kauft eine Romanvorlage, die noch nicht einmal zu Ende geschrieben ist!“ – einen Blockbusterhit landen konnte, lässt ihn nicht los, woraus „I Play Rocky“ einen hübschen Running Gag macht.

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Die Spiegelung des Plots vom Underdog, der besondere Gewitztheit aufbieten muss, um mit den Großen in einer Liga zu spielen, in der Entstehungsgeschichte des Films „Rocky“ gelingt auch in den eher technischen Aspekten: Dass der Film in Philadelphia gedreht wurde, so erfährt man, hatte nichts mit authentischem italoamerikanischen Arbeitermilieu zu tun, sondern verdankte sich der Tatsache, dass man in „Philly“ die Gewerkschaften und ihre Forderungen umgehen konnte.

Dunkle Straßen statt teurer Kulissen

Überhaupt wird das „Echte“ hier einmal mehr als eine direkte Ableitung von „Armut“, sprich geringem Budget enttarnt. Statt teurer Kulissen dunkle Straßen, die man nicht aufwendig „kostümieren muss“. Statt einer Eislaufbahn mit Tausenden von Statisten die nette Story um einen beim Hausmeister erkauften Zutritt nach Öffnungszeit.

Irgendjemand am Set hatte von der Erfindung der Steadycam gehört – „Rocky“ sollte der erst dritte Film werden, in dem sie verwendet wird –, ohne sie gäbe es eine der legendärsten Sequenzen der ganzen Filmgeschichte nicht: Stallone, wie er rennt und rennt und rennt und dann die Stufen vor dem Philadelphia Museum of Art hochläuft und oben die Arme in die Luft reckt, während unter ihm die Stadt erscheint … Dazu die Bombast-Musik von Bill Conti … Es ist eine Szene, die einen heute noch aus dem Sitz reißen kann.

In „I Play Rocky“ wird das durch eine Gruppe junger Männer bebildert, die sich während der Filmpremiere hinter den Produzenten jubelnd erhebt. Die Szene ist eigentlich überflüssig, liegt andererseits aber genau auf Linie: „Rocky“ nämlich, so rau und wirklich alles daherkam, markierte im Grunde die Abkehr von New Hollywood und seinem Realismus, zurück zum bewährten Hollywood-Rezept von Happy End und Affirmation des „American way of life“. Schließlich gelang Stallone die Quadratur des Kreises: Die Niederlage seines Rocky Balboa am Ende des Films fühlt sich wie ein Sieg an. (Und wird auch so von den meisten erinnert).

Die Regeln des Blockbusterkinos verstanden

Dass Stallone in den Fortsetzungen von „Rocky“ seine Underdog-Figur in eine Art Übermensch mit ausgeprägtem patriotischen Profil verwandelte, sahen viele als Verrat am Original an. Dass er denselben Prozess mit seiner nicht weniger ikonischen Gestalt des Vietnam-Veteranen John Rambo durchlief, spricht jedoch dafür, dass hier jemand die Regeln des Blockbusterkinos verstanden hat.

Denn was an der Story von „I Play Rocky“, die die Geschichte des Sylvester Stallone ist, vielleicht am meisten erstaunt, ist das Zusammenspiel von Intellekt und Physis. Anthony Ippolito überzeugt in der Imitation von Stallones Körper, wenn man das so sagen kann: in der Art zu gehen, sich zu bewegen, die Muskeln spielen zu lassen. Sein Gesicht erscheint einigermaßen ähnlich, ohne zu sehr wie Maske auszusehen. Dass er auch Stallones sehr eigenen Tonfall zu replizieren versucht, kann einem als Zu­schaue­r*in auf die Nerven gehen.

Worin Ippolito bei aller Nachahmung nicht mithalten kann, ist, den Scharfsinn, die kreative Gerissenheit seines Vorbilds überzeugend zu zeigen. „I Play Rocky“ heißt der Film, weil das das monomanische Ansinnen von Stallone als Drehbuchautor war: Er hatte die Story geschrieben – wie der Film erfreulich deutlich illustriert: mit großer Unterstützung von seiner damaligen Ehefrau Sasha Csack (AnnaSophia Robb) –, nun wollte er sie auch spielen. Wobei er die Lage völlig richtig einschätzte: Jemand mit seinem Gesicht, seiner eigentümlichen Artikulation und seiner (mangelnden) Variationsfähigkeit bekommt nicht viele Chancen auf Rollen größer als „Dieb 2“.

350.000 Dollarr – inflationsbereinigt sind das heute 2,2 Millionen – haben ihm damals die Produzenten geboten, um sein Drehbuch bitte mit jemandem wie Burt Reynolds oder Ryan O’Neal besetzen zu dürfen. Aber Stallone wollte das Unbezahlbare: gesehen werden.

„I Play Rocky“ variiert an mehreren Stellen den Spruch von wegen, dass es in „Rocky“ nicht wirklich ums Boxen gehe, sondern um die Liebe, ums Underdog-Dasein. Noch mehr aber geht es darum, sich der Welt zu zeigen, und sei es in den schmutzigsten Laufklamotten, die je auf Film gebannt wurden.