Am Samstag gab es nur Sieger. Dabei ist Argentinien mit seinem Antrag, ein britisch-israelisches Ölförderprojekt vor den Falklandinseln vorläufig zu stoppen, vor dem Internationalen Seegerichtshof formal gescheitert: Das in Hamburg sitzende Gericht hatte sich im seit Oktober laufenden Verfahren über die Inselgruppe der Malwinen für nicht zuständig erklärt – und den Antrag aus Buenos Aires damit abgewiesen.

Mit 18 zu 3 Stimmen fiel die Entscheidung am Samstag deutlich aus. Zur Begründung erklärte das Gericht, dass eine Entscheidung über Argentiniens Forderungen eine Bewertung der konkurrierenden Souveränitätsansprüche auf die Inseln voraussetzen würde. Die argentinische Regierung legte ihrem Antrag in der Tat ihren Anspruch auf Souveränität über die Falklandinseln zu Grunde; auch Großbritannien erhebt Anspruch auf die Malwinen. Diese Frage der Souveränität falle jedoch nicht in den Bereich des Seegerichtshofs und des UN-Seerechtsübereinkommens, argumentierte das Gericht.

Argentiniens Präsident Milei wertete die Entscheidung deshalb als Erfolg. Mit seinem Urteil habe der Internationale Seegerichtshof „die Existenz eines Souveränitätsstreits zwischen der Republik Argentinien und dem Vereinigten Königreich anerkannt“, erklärte der Präsident. Dies stehe im Gegensatz zur Haltung des Vereinigten Königreichs, das den Streit systematisch leugne. Buenos Aires akzeptiere die Entscheidung, doch „das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, so Milei.

Auch der britische Außenminister Ed Miliband und die Generalstaatsanwältin Ellie Reeves zeigten sich zufrieden. „Das Vereinigte Königreich hegt keinen Zweifel an seiner Souveränität über die Falklandinseln, an seinen souveränen Rechten über die umliegenden Meeresgebiete sowie am Selbstbestimmungsrecht der Bewohner der Falklandinseln“, schrieben sie in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Falklandinseln stehen seit 1833 unter britischer Kontrolle

Konkret ging es um die Klage Argentiniens gegen das Ölprojekt „Sea Lion“, etwa 210 Kilometer nördlich der Inselgruppe. Dort wollen zwei Unternehmen aus Großbritannien und Israel ab März 2027 zahlreiche Förderbohrungen vornehmen. Das Ziel ist, in den kommenden 30 Jahren mehr als 300 Millionen Barrel Erdöl zu fördern.

 Das Vereinigte Königreich hegt keinen Zweifel an seiner Souveränität über die Falklandinseln Gemeinsame Erklärung des britischen Außenministers Ed Miliband und der Generalstaatsanwältin Ellie Reeves

Die Inselgruppe liegt 400 Kilometer vor der argentinischen Atlantikküste. Seit 1833 stehen die Inseln unter der Kontrolle Großbritanniens. Auf den Inseln leben rund 3.000 Menschen, die überwiegend britischer Abstammung sind. Im April 1982 begann die damalige argentinische Militärjunta mit der Invasion der Inseln, woraufhin Großbritannien Kriegsschiffe entsandte. Der Krieg dauerte über zwei Monate und endete mit der Kapitulation Argentiniens und dem Tod von 649 argentinischen und 255 britischen Soldaten sowie drei Inselbewohnern.

Die Regierung von Javier Milei hatte einen Stopp der Ölförderaktivitäten beantragt. Nach ihrer Auffassung könne Großbritannien nicht ohne Zustimmung Argentiniens über die Ressourcen in dem umstrittenen Gebiet verfügen. Buenos Aires stützte seine Argumentation zum einen auf eine UN-Resolution aus dem Jahr 1965, mit der das Bestehen eines Souveränitätsstreits anerkannt wurde. Und zum anderen auf eine Resolution aus dem Jahr 1976, die beide Parteien dazu aufforderte, keine einseitigen Maßnahmen zu ergreifen, solange die Streitfrage andauert.

Dagegen bestritt die Regierung in London von Beginn an die Zuständigkeit des Internationalen Seegerichtshofs. Dieser sei nicht befugt, irgendwelche Entscheidungen im Souveränitätskonflikt zu treffen. Stattdessen pochte sie auf ihr Recht, die Ölvorkommen auszubeuten, und berief sich auf das Selbstbestimmungsrecht der Inselbewohner*innen. Diese hatten sich 2013 bei einem Referendum mit 99,8 Prozent für den Verbleib der Inseln unter britischer Hoheit ausgesprochen.

Urteil des Seegerichtshofs ähnelt britischer Argumentation

Mit seinem Urteil folgte der Seegerichtshof nun weitgehend der britischen Argumentation. So können die Gewässer um die Inseln nicht als ein Gebiet mit sich überschneidenden Seerechten betrachtet werden. Argentinien könne die Anerkennung seiner Souveränitätsrechte über den Festlandsockel im Südatlantik nicht beanspruchen, ohne zuvor seine Souveränität über die Inseln geklärt zu haben.

Die Interpretationen des Urteils gehen jedoch auseinander. Während in Argentinien gefeiert wird, dass damit erstmals die Existenz eines Souveränitätsstreits juristisch anerkannt worden sei, bleibt für London alles beim Alten.