dpa Der deutsche Synchronsprecher Joachim Kerzel ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Wie seine Agentur auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, verstarb er am Montag; zuerst hatte „t-online“ darüber berichtet. Kerzel war jahrzehntelang die deutsche Stimme zahlreicher Hollywood-Größen, darunter Sir Anthony Hopkins, Jack Nicholson und Dustin Hoffman.

Mike Götze, Geschäftsführer der Agentur Media-Paten, würdigte Kerzel als eine besondere Figur der deutschen Synchron- und Hörbuchszene und betonte, man werde sein Lebenswerk in Ehren halten.

Bekannt wurde die Nachricht von seinem Tod durch einen Instagram-Post seines Kollegen Peter Flechtner, ebenfalls Schauspieler und Synchronsprecher. Flechtner beschrieb Kerzel darin nicht nur als hervorragenden Sprecher, sondern auch als wichtigen Mentor und persönlichen Freund. Kerzel hatte Mitte der 1980er-Jahre gemeinsam mit seiner Frau Maria Körber eine Schauspielschule gegründet. Flechtner selbst gehörte zum ersten Jahrgang und blieb bis zuletzt eng mit seinem früheren Lehrer verbunden.

In den Kommentaren unter dem Beitrag zeigten sich viele Nutzer betroffen und erinnerten daran, wie prägend Kerzels Stimme für ihre Kindheit und ihr Leben gewesen sei.

Über 30 Jahre die Stimme von Anthony Hopkins

Kerzel war als Schauspieler sowie als Synchron- und Hörspielsprecher tätig. Nach seinem Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Theater Hannover stand er lange am Berliner Theater am Kurfürstendamm auf der Bühne.

Besondere Bekanntheit erlangte er durch seine markante Stimme, mit der er laut seiner Agentur über drei Jahrzehnte lang Anthony Hopkins synchronisierte. Auch Jack Nicholson, Dustin Hoffman und Jean Reno sprach er regelmäßig auf Deutsch.

Für seine Arbeit an „About Schmidt“, in dem er Jack Nicholson die Stimme lieh, wurde Kerzel 2003 mit dem „Deutschen Preis für Synchron“ ausgezeichnet. Als Hörbuchsprecher wirkte er zudem an mehreren Bestsellern von Ken Follett mit, darunter „Die Leopardin“, „Die Tore der Welt“ und „Die Säulen der Erde“. Für Letzteres erhielt er 2008 sowohl den Publikumspreis „Hörkules“ als auch eine Goldene Schallplatte.