D ie Hochschulaufnahmeprüfung war in Südkorea schon immer ein gesellschaftliches Großereignis. Dieses Jahr jedoch ist sie auch ein Fall für die Antikorruptionsbehörde. Am Montag schrieb die Regierungsstelle sämtliche Schummler bei der landesweiten Prüfung zur Fahndung aus. Wer Hinweise auf Betrugsversuche liefere, werde mit bis zu 500 Millionen Won (umgerechnet fast 350.000 Euro) belohnt, hieß es in der Aussendung. Den Tätern hingegen droht eine Gefängnisstrafe – von bis zu fünf Jahren.

Für Außenstehende mag Südkoreas Prüfungsobsession nur schwer nachvollziehbar sein. Am 19. November haben über 550.000 Schülerinnen und Schüler das sogenannte Suneung absolviert. Wer die Prüfung mit dem deutschen Abitur vergleicht, greift viel zu kurz. Das Suneung entscheidet maßgeblich über die Zukunft der Prüflinge – bei der Wahl der Universität, des Arbeitsplatzes, ja, gar der Ehepartner. „Südkorea ist zu einer Gesellschaft geworden, in der nur das Recht des Stärkeren zählt“, sagt der Soziologe Choi Hang-seop gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap: „Um zu den Gewinnern zu gehören, erscheinen daher alle Mittel recht.“

Und im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sind die Abkürzungen zum Erfolg mittlerweile derart ausgeklügelt, dass ihnen kaum beizukommen ist. Erst Mitte des Monats hatte der Jahrgangsbeste der landesweiten Steuerberaterprüfung eingeräumt, sich seine Leistung dreist erschlichen zu haben. Mit einer Miniaturkamera fotografierte er die Prüfungsfragen, schickte sie an eine KI-Software und ließ sich die Antworten auf seinem Smartphone anzeigen. Sein Betrug blieb zunächst unbemerkt – erst aufgrund der makellosen Resultate schöpften die Behörden Verdacht.

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Um so etwas beim Suneung-Test zu verhindern, wurden Metalldetektoren vor den Prüfungsgebäuden aufgestellt. Die SchülerInnen mussten zudem sämtliche Hemd- und Jackenknöpfe abkleben, damit sie keine Miniaturkameras verstecken konnten. Auch die Brillen wurden untersucht – schließlich könnte es sich um Smart Glasses handeln.

Organisatorisches Fiasko und ein Ministerrücktritt

Während der neunstündigen Prüfung schickte das Sicherheitsministerium zudem eine Warn-SMS an sämtliche Handys des Landes. Die Nachricht löst einen schrillen Signalton aus, selbst wenn die Geräte auf lautlos gestellt sind. 55 Schüler wurden so überführt, die heimlich ihre Smartphones ins Klassenzimmer geschmuggelt hatten.

Bislang wurden 111 Betrugsversuche aufgedeckt. Aber die kurzfristig kommunizierten, teils kafkaesken Regeländerungen sorgten für ein organisatorisches Fiasko, und das hatte jetzt Konsequenzen „Ich übernehme die volle Verantwortung und trete von meinem Amt zurück“, sagte Bildungsminister Choi Kyo-jin schließlich am Sonntag. Damit kam er wohl einer Entlassung durch den Präsidenten zuvor.

Dass das Problem jedoch mit einem Ministerwechsel keineswegs gelöst ist, darüber herrscht Konsens. „Südkorea muss sein prüfungsbasiertes System zur Leistungsbewertung grundlegend reformieren“, fordert etwa die linksgerichtete Tageszeitung Hankyoreh in einem Leitartikel: „Immer mehr Menschen stellen infrage, ob Prüfungsergebnisse tatsächlich die Fähigkeiten eines Kandidaten widerspiegeln.“

Dabei war der ursprüngliche Gedanke hinter der südkoreanischen Hochschulaufnahmeprüfung gut gemeint: Das rigide Examen sollte die Gesellschaft durchlässiger und gerechter machen. Nicht soziale Kontakte oder das Bankkonto sollten künftig über das berufliche Weiterkommen entscheiden, sondern empirisch erhobene Leistung.

Park Do-soon war einer der Pädagogen, der das Suneung Ende der 1980er maßgeblich entwickelt hat. Nun meldete er sich erneut zu Wort: „Bevor wir darüber nachdenken, wie wir Betrug verhindern können, müssen wir uns zunächst fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, Fragen zu stellen, die eine künstliche Intelligenz beantworten kann.“