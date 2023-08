Staatsaffäre um ÖRR : Berliner Sumpf oder BRD-Mief?

Vor einem Jahr wurde Patricia Schlesinger als Intendantin des rbb fristlos entlassen. Doch der Sender steht auch heute kaum besser da.

„Bloß nicht langweilen“ lautet der Titel einer Werbekampagne für den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Langweilig ist es seitdem nicht mehr beim rbb. Der Sender verletzte eine goldene Regel des Journalismus: Werde nicht selbst Teil deiner Berichterstattung. Denn es sind nicht die Inhalte des rbb, die Sendungen, die journalistische Arbeit, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern Vetternwirtschaft, Verschwendung, Missmanagement, Korruption.

Im Juni 2022 deckte das zu Axel Springer gehörende Portal Business Insider mutmaßlich mithilfe eines Maulwurfs, der interne Mails durchgesteckt hatte, auf, dass Gerhard Spörl, Ehemann der damaligen Intendantin Patricia Schlesinger, einen Beratervertrag mit der Messe Berlin geschlossen hatte. Deren Chef Wolf-Dieter Wolf, ein bekannter Westberliner Immobilienunternehmer, war außerdem Verwaltungsratsvorsitzender des rbb – und damit quasi Vorgesetzter Schlesingers. 140.000 Euro sollen an Spörl geflossen sein.

Business Insider schlug damit einen ersten Riss in eine Staumauer, die bald zusammenbrechen sollte. Der Tsunami, den das auslöste, ergoss sich über den ganzen rbb, erfasste ehemaliges Führungspersonal, bald andere Landesmedienanstalten und irgendwann das System Öffentlich-Rechtliche an sich. Verebbt ist der Tsunami bis heute nicht.

Business Insider schrieb von einem „System aus gegenseitigen Gefälligkeiten“. Mit der Unterstützung von Schlesinger hätten „mehrere Immobilien-Experten, mit denen Wolf eine Geschäftsbeziehung pflegt“, Beraterverträge für ein Bauprojekt des rbb erhalten. Dazu soll die Intendantin regelmäßige Abendessen inklusive Cateringservice in ihrer Privatwohnung dem Sender in Rechnung gestellt haben. Sinnbildlich für die „Affäre Schlesinger“ wurden zwei Luxusprodukte: Der Massagesessel und italienisches Parkett. Ersterer gehörte zu Schlesingers Dienstwagen, der den Sender zehntausende Euro monatlich kostete, Letzteres war Teil der Sanierung von Schlesingers Büro, die mit 750.000 Euro zu Buche schlug.

Untreue und Vorteilsnahme

Im August 2022 nahm die Staatsanwaltschaft Berlin Ermittlungen wegen Untreue und Vorteilsnahme gegen Schlesinger, Spörl und Wolf auf, von denen es erst hieß, sie sollten in wenigen Monaten beendet sein. Bis heute sind sie nicht abgeschlossen. Am 22. August 2022 entließ der Verwaltungsrat des rbb Patricia Schlesinger fristlos.

Auch die Politik schaltete sich ein: Der Brandenburger Landtag berief bereits im Juli eine Sondersitzung ein. Doch weder Schlesinger noch anderes Führungspersonal des rbb erschienen. Es sollte ein Vorgeschmack darauf sein, wie die Spitzen des Senders auf den bisher nicht gekannten Rechtfertigungsdruck reagieren würden. Insbesondere Schlesinger scheint dem Motto von Roger Stone zu folgen, Donald Trumps schillerndem Spin Doctor: „Admit nothing, deny everything, launch counterattack.“ Direkt nach den ersten Vorwürfen schrieb Schlesinger noch im Amt in einer Nachricht an die Belegschaft, keine Berater aus dem Umfeld von Wolf verpflichtet zu haben. Später musste sie die Aussage zurücknehmen. Es war nur die erste von vielen Unwahrheiten. In einem langen Interview in Die Zeit kurz nach ihrer Entlassung bestritt Schlesinger die meisten Vorwürfe. Bedauern drückte sie nur darüber aus, dass nun das ganze öffentlich-rechtliche System in der Kritik stehe. Das Interview und die dazugehörigen Fotos gelten mittlerweile als ein Paradebeispiel für missglückte Krisenkommunikation; Schlesinger erscheint als überheblich, ohne Unrechtsbewusstsein. Im Februar 2023 klagte sie sogar gegen den rbb um die Fortzahlung des sogenannten Ruhegelds – 18.354 Euro pro Monat, bis zur Rente.

Diese Ruhegeldzahlungen verweisen endgültig darauf, dass es bei der Affäre um viel mehr als nur um eine maßlose Intendantin geht. Recherchen von Journalisten innerhalb und außerhalb des rbb förderten ein ganzes System an Vorteilsnahme und Verschwendung zu Tage. Beim rbb erhalten offenbar über 25 Personen nach Ende ihrer Anstellung weiterhin monatliche Zahlungen teilweise im fünfstelligen Bereich. Die ganze Führungsriege des rbb der letzten Jahrzehnte ist daran beteiligt: Die ehemalige Intendantin Dagmar Reim kassiert 16.000 Euro pro Monat, einer ihrer Vorgänger beim Sender Freies Berlin (SFB) erhält mehr Ruhegeld als er Lohn bekommen hat, ein ehemaliger Fernsehdirektor erhält nach nur 5 Jahren Anstellung 7.000 Euro im Monat, der ehemalige Produktionsdirektor Nawid Goudarzi über 10.000 Euro. Selbst die Witwe eines seit über dreißig Jahren toten Intendanten hat fast 10.000 Euro monatlich bezogen. Der ehemalige Chefredakteur Christoph Singelnstein erhielt nach seinem Abgang im März 2023 auf sein Ruhegeld noch einen Beratervertrag obendrauf, womit er auch nach Ende seiner Anstellung auf 15.000 Euro monatlich kam, also sein Gehalt als Chefredakteur in anderer Form weiter bezog. Allein 2021 bezahlte der rbb 2,4 Millionen Euro für Ruhegelder. Dazu kam ein Bonussystem für Führungskräfte: Mindestens 27 Personen erhielten seit 2018 „variable leistungsbezogene Gehaltsanteile“ in Höhen von 10 bis 25 Prozent der Grundvergütung. Eine Beraterfirma soll einen fünfstelligen Betrag bekommen haben, dieses System zu entwickeln.

Sparen machte sich bezahlt

Besonders ärgerlich: Die Bonuszahlungen waren an die Durchsetzung von Sparmaßnahmen gebunden. Wer dem Sender am meisten ins eigene Fleisch schnitt, machte den größten Reibach. Die Journalisten und Redakteurinnen, die jeden Tag Programm machen und den öffentlichen Auftrag erfüllen sollen, müssen mit immer weniger Mitteln immer mehr Kanäle bedienen, während sich die Führungsetage satte Zusatzzahlungen dafür kredenzt, das Programm noch schlechter zu machen. Schlesinger selbst hatte sich eine Gehaltserhöhung von 16 Prozent gegönnt, womit sie über 300.000 Euro im Jahr verdiente und damit mehr als der Berliner Bürgermeister oder der Ministerpräsident Brandenburgs.

Doch die Affäre rbb ist weder eine Lokalposse noch eine Geschichte über die dysfunktionale Hauptstadt. Die Affäre wirft grundlegende Fragen über das Selbstverständnis und die Anspruchshaltung der hohen Chargen der öffentlich-rechtlichen Sender auf. Ruhegelder etwa gibt es auch bei MDR, NDR und ZDF. Auch die extrem hohen Gehälter anderer Intendanten stehen in der Kritik. Als Kai Gniffke, Intendant des SWR und zur Zeit Vorsitzender der ARD, im Medienmagazin „ZAPP“ gefragt wurde, ob es gerechtfertigt sei, dass er so viel verdient wie der Bundeskanzler, verstrickte sich Gniffke in peinliche Stammeleien und unsouveräne Ausflüchte. Er bestimme das Gehalt ja nicht selbst, presste er schlussendlich heraus. Offensichtlich kann man beim ÖRR sehr weit nach oben steigen, ohne sich jemals rechtfertigen zu müssen oder zu belegen, was man dem Sender und der dafür bezahlenden Öffentlichkeit eigentlich bringt.

Viel wurde seit Schlesingers Abgang über den alten Westberliner Filz geschrieben, dessen Mentalität den rbb zum Selbstbedienungsladen gemacht hat. Schlesinger kam vom NDR nach Berlin, sie wird nicht erst in der Hauptstadt herausgefunden haben, wie man das System ausbeutet. Auch das unrühmliche Spektakel bei der Wahl zur neuen Intendanz zeigte, dass es sich um ein typisches Problem der miefigen BRD handelt: Einer der Kandidaten, Jan Weyrauch von Radio Bremen, zog seine Bewerbung zurück, nachdem ihm signalisiert wurde, dass er weniger als 300.000 Euro jährlich verdienen würde. Als er dafür kritisiert wurde, mitten in einem Skandal über überhöhte Bezüge so taktlos zu agieren, warf er seinen Hut wieder in den Ring, nur um kurz darauf seine Kandidatur endgültig zurückzuziehen.

Wann „demmert“ es?

Auch Schlesingers Interimsnachfolgerin Katrin Vernau, die vom WDR kommt, lieferte sich ein peinliches Schauspiel, als sie in letzter Sekunde und entgegen allen prozeduralen Regeln ihre Bewerbung ins Spiel brachte, obwohl sie sich monatelang geziert hatte. Eine Kultur der überhöhten Anspruchshaltung haben sich offenbar auch die anderen Sender herangezüchtet, nicht nur der rbb. Zur neuen Intendantin wurde schließlich Ulrike Demmer gewählt. Noch ist der Zeitpunkt ihres Amtsantritts unklar. Doch bereits jetzt weiß man, dass der Filz damit nicht vorbei ist. Demmer war Regierungssprecherin unter Angela Merkel und hat zwei hagiografische Bücher über Ursula von der Leyen geschrieben, in der die gescheiterte Verteidigungsministerin als nächste Kanzlerin gehandelt wurde. Demmers Verstrickung mit der CDU scheint indes kein Ausschlusskriterium zu sein. Die oft beschworene Staatsferne erscheint so wie ein Hohn.

Mittlerweile haben das Missmanagement und die Selbstbedienungsmentalität ein riesiges Loch in die Kassen gerissen. Vernau verkündete im Frühjahr, der Sender müsse 50 Millionen Euro sparen. 100 Stellen sollen langfristig gestrichen und mehrere Sendungen eingestellt werden. Das beliebte „Mittagsmagazin“ gibt der rbb an den MDR ab. Es ist eine Katastrophe für die Bereitstellung von Information, Unterhaltung und Kultur im Sendungsgebiet. Dabei sind die einzigen, die bei der Affäre rbb gut weggekommen sind, die Journalistinnen, Redakteure und freien Mitarbeiter des rbb: Sie haben beispielhafte Aufklärungsarbeit in eigener Sache geleistet. Danken tat es ihnen ihre Führungsriege zuletzt mit einem Tarif­angebot, das unter der Inflation liegt.

Schlesinger hingegen scheint weich gelandet zu sein. Nach Informationen des Tagesspiegels soll sie bei MK-Kliniken einen Job ergattert haben, ausgerechnet ein Konzern, der seinerseits seit Jahren mit unmoralischem Geschäftsgebaren und undurchsichtigen Verflechtungen mit Politik und Wirtschaft für Aufsehen gesorgt hat.