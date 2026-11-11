Sparpolitik an Hamburgs Schulen Rot-Grün hat keinen Bock mehr auf Debatte

H uch, da will uns jemand verschaukeln, könnte man am Ende der Lektüre des 90-seitigen Protokolls der Anhörung des Hamburger Schulausschusses zu den Kürzungen bei den Ganztagsschulen denken. Nicht nur Lehrer und Eltern, auch Kinder hatten bei dieser Sitzung am 7. Oktober im Festsaal des Rathauses mit viel Herzblut erklärt, warum ihnen die heutige Form der Ganztagsgrundschulen (GTS) so wichtig ist.

Denn ab dem nächsten Schuljahr sollen die 85 Schulen nachmittags nur noch mit Erziehern arbeiten und die dort bisher tätigen 220 Lehrkräfte abgezogen werden. Die Begründung ist rein finanziell, gut 16 Millionen Euro soll dies sparen. Doch damit gerät ein über Jahre fein austariertes Schulsystem aus den Fugen. Lehrkräfte müssen gehen, Schulkonzepte müssen neu entwickelt werden. Und die Rhythmisierung des Ganztags, der Wechsel von Unterricht und anderen Angeboten für die Kinder, steht ernsthaft infrage.

Ein überraschendes Argument hatten die für die GTS streitenden Schulleitungen in petto. Hamburg bietet seit 2012 flächendeckend Nachmittagsbetreuung an jeder Grundschule an. An den übrigen 128 Schulen heißt dies „Ganztätige Bildung und Betreuung“ (GBS) und wird ab 13 Uhr von Kita-Trägern übernommen. Weil diese auch noch Kosten für Aufgaben haben, die an den GTS die Schulleitungen übernehmen, sind Letztere schon heute – also vor den Sparmaßnahmen – das günstigere Model.

Schulsenatorin Ksenija Bekeris (SPD) wurde im nun im Schulausschuss vom Linken-Abgeordneten David Stoop gefragt, wie das Verhältnis der Kosten von GTS zu GBS heute ist. Er bat explizit auch darum, die Overheadkosten mit aufzuführen. Bekeris antwortete, das gebe sie zu Protokoll. Sprich: Die Antwort ist vier, fünf Wochen später in der Parlamentsdatenbank nachzulesen.

 Ein über Jahre fein austariertes Schulsystem gerät aus den Fugen

Allerdings liefert ihre Behörde nur eine Tabelle mit reinen Kosten des „am Kind tätigen pädagogischen Personals“. Und, was Wunder, hier ist die GBS günstiger mit derzeit 1.935 Euro pro Kind im Jahr gegenüber den 2.547 Euro der GTS, die am Nachmittag zu 20 Prozent Lehrkräfte beschäftigen.

Gefragt, warum in der Tabelle nicht wie gefordert die Overheadkosten genannt wurden, erklärt Bekeris’ Sprecher Peter Albrecht, diese ließen sich auf Seiten der Schulbehörde nur schwer zuordnen. Darum ließen sich mit den genannten Zahlen „die Kosten für GTS und GBS am besten vergleichen“.

Beide Modelle haben ihre Stärken

Das kann man auch anders sehen. Ein Blick in den aktuellen Landesrahmenvertrag zur GBS zeigt, dass die Entgelte für die Betreuungszeit von 13 bis 16 Uhr für Schulen je nach sozialer Lage zwischen 3.514 Euro und 3.136 Euro im Jahr liegen. Also deutlich höher. Da nicht wahrscheinlich ist, dass der Verwaltungsaufwand der Schulbehörde pro GTS-Kind in dieser Spanne liegt, muss die GTS heute schon günstiger zu sein. Muss man sie dann noch kaputtsparen?

Beide Modelle haben ihre Stärken, und auch die GBS ist keineswegs zu teuer oder üppig finanziert, denn pro Tag und Kind sind es gerade mal 16 bis 18 Euro. Hamburg hat vor 15 Jahren einen günstigen Weg gewählt, um die flächendeckende Schulkindbetreuung und damit die Berufstätigkeit der Steuern zahlenden Eltern zu sichern.

Es wäre angebracht, diese Sparmaßnahme auszusetzen, statt eine derart gewachsene Schulkultur zu zerschlagen. Rot-Grün plant übrigens nach Berechnung von engagierten Lehrkräften über 1.000 Lehrerstellen ein. Auch gegen die Verschlechterung der Stundenversorgung an Gymnasien und Stadtteilschulen regt sich Widerstand.

Darum beantragte die CDU-Politikerin Birgit Stöver für Montag eine Sondersitzung zu den Auswirkungen dieser Kürzungen. Nur will Hamburgs SPD nicht mehr diskutieren. Die Sitzung werde stattfinden, wurde Stöver mitgeteilt. Aber Rot-Grün werde verhindern, dass das Thema dort debattiert wird.