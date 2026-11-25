Mit zwei Klagen geht der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen Smart Glasses vor. Die Organisation hat eigenen Angaben zufolge Klage eingereicht gegen das Unternehmen hinter der Marke Ray-Ban, Hersteller und Verkäufer von Metas Smart Glasses. Außerdem sei eine Klage gegen den IT-Konzern Meta selbst geplant.

Smart Glasses sind Brillen, die unter anderem Kamera und Lautsprecher eingebaut haben und mit dem Smartphone vernetzt sind. Wer sie trägt, kann zum Beispiel Musik hören, ohne Kopfhörer nutzen zu müssen. Wer sie trägt, kann aber auch unauffällig Bilder und Videos von der Umgebung aufnehmen. Zwar soll standardmäßig eine LED anzeigen, wenn die Aufnahmefunktion aktiviert ist. Diese ist aber nicht immer gut sichtbar. Zudem gibt es Berichte über erfolgreiche Manipulationen, die eine Aufnahme ohne leuchtende LED ermöglichen. Als Smart Glasses erkennbar sind die Brillen der aktuellen Generation nicht. Sie wirken wie handelsübliche Korrektur- oder Sonnenbrillen.

Die Ver­brau­cher­schüt­ze­r:in­nen kritisieren nun: Ray-Ban und Meta würden beim Vertrieb ihrer Smart Glasses gegen Informationspflichten und Datenschutzvorschriften verstoßen. „Smart Glasses ermöglichen unbemerkte Bild- und Tonaufnahmen“, sagt Verbandsvorständin Ramona Pop. Für die aufgenommenen Personen sei kaum zu erkennen, ob und wie ihre Daten verarbeitet würden. Ein wenige Millimeter großes, weiß blinkendes Licht reiche nicht aus, um im öffentlichen Raum das Filmen oder Fotografieren zu signalisieren.

Die Vorwürfe im Einzelnen: Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) wirft Ray-Ban eine Verletzung von Informationspflichten vor. Unter anderem würden Kun­d:in­nen nicht darüber informiert, dass sie die Brille im öffentlichen Raum nur mit Einschränkungen nutzen könnten, weil sie sonst gegen die Vorschriften der Datenschutz-Grundverordnung zu verstießen. So drohten den Nutzenden Bußgelder. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sie im öffentlichen Raum Dritte ohne Information und Einverständnis filmen.

Bei Meta hält der vzbv die Werbeaussagen zu den Smart Glasses auf der Website für irreführend. Meta erwecke dort den Eindruck, dass alle beworbenen Funktionen der Brille ohne Weiteres im Alltag verwendet werden können. Das sei aber – siehe Datenschutz-Grundverordnung – nicht der Fall. Außerdem verstoße das Design der Brille gegen die Datenschutz-Vorgabe des „privacy by design“. Daraus lasse sich ableiten, dass die kleine, blinkende LED nicht ausreiche, um Betroffene transparent über das Filmen oder Fotografieren – was eine Erhebung personenbezogener Daten ist – zu informieren.

„Smart Glasses schaffen sowohl für Unbeteiligte als auch für Nutzerinnen und Nutzer erhebliche Datenschutzrisiken“, kritisiert Pop. Produkte müssten so gestaltet sei, dass Menschen sie datenschutzkonform nutzen könnten und die Rechte Dritter geschützt würden.

Meta verteidigt sein Produkt: Das LED-Licht könne nicht ausgeschaltet werden und die Kamera werde deaktiviert, wenn die Leuchte abgedeckt sei. „Das ist etwas, das Smartphones und andere Kameras nicht haben“, so ein Sprecher des Konzerns. EssilorLuxottica, das Unternehmen hinter der Marke Ray-Ban, teilte mit, man arbeite daran, „sicherzustellen, dass die Verbraucher verstehen, wie sie KI-Brillen respektvoll und unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften nutzen können“.

Die beiden Klagen sind nicht der erste Versuch, gegen die umstrittenen Brillen vorzugehen. Zwei Petitionen an die Regierung forderten unter anderem einen Vertriebsstopp für Geräte in heutiger Ausgestaltung und das Schließen von Schutzlücken für heimliche Aufnahmen. Die NGO Hate Aid hat darüber hinaus Strafanzeige gegen Meta, Ray-Ban und den weiteren Hersteller Oakley gestellt und auch gegen Optik- und Elektronikhandelsketten, die die Geräte vertreiben.

Die Hamburgische Datenschutzaufsichtsbehörde hatte bereits im September eine rechtliche Bewertung zu den Brillen veröffentlicht. Das Ergebnis: Das Filmen und Fotografieren von Menschen mit Smart Glasses von Meta sei in den meisten Fällen nicht erlaubt. Gerade in der Öffentlichkeit hätten die Gefilmten in der Praxis nicht die Möglichkeit, informiert in die Aufnahmen einzuwilligen.