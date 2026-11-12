Für die CDU ist der niedersächsische Landkreis Emsland eine sichere Bank. Bei der Kreistagswahl 2026 kam sie hier auf 33 der 66 Sitze. Rechnet man das Stimmrecht von Landrat Marc-André Burgdorf dazu, ebenfalls CDU, hat sie die absolute Mehrheit.

Entscheidungen, auch kreistagsverwalterische, können dadurch weniger pluralistisch und partizipativ ausfallen, als es denkbar und sinnvoll wäre. Jüngstes Beispiel: die Sitzordnung des neuen Meppener Kreistags.

Das Problem: Die AfD-Fraktion, stark von 4 auf 9 Sitze gewachsen und damit drittstärkste Kraft, ist im Mittelblock links platziert, SPD, Volt und Grüne zu ihrer einen, die Unabhängige Wählergemeinschaft UWG, FDP und Linke zu ihrer anderen Seite. Ganz rechts sitzen die Abgeordneten der CDU.

 Die Sitzordnung sei kein rein organisatorisches Detail, sondern ein sichtbares politisches Signal nach außen Nicolas Mülbrecht Breer, Vize-Fraktionsvorsitzender der Kreistags-Grünen Emsland

Nicolas Mülbrecht Breer, Vize-Fraktionsvorsitzender der Kreistags-Grünen Emsland, findet das falsch. Die Sitzordnung sei „kein rein organisatorisches Detail, sondern ein sichtbares politisches Signal nach außen“, schreibt er der taz. „Eine Platzierung der AfD zwischen den demokratischen Fraktionen würde eine politische Nähe suggerieren, die es nicht gibt.“ Die AfD müsse „ganz außen rechts“ sitzen.

Für den 11. November, an dem die konstituierende Sitzung des Kreistags stattfand, formulierte Breer daher einen Änderungsantrag zur Geschäftsordnung: Der Kreistag selbst solle die Sitzordnung festlegen. Als „Orientierung“ solle „die parlamentarische Sitzordnung im Bundestag“ dienen – dort sitzt die AfD ganz rechts. Das sichere ein bewährtes, transparentes „demokratisches Sitzgefüge“. SPD, FDP, UWG, Linke und Volt stimmen Breers Antrag zu.

CDU bietet Gespräche an

Doch dann bewegte sich die CDU-Fraktion: Vor der Sitzung bot sie ein interfraktionelles Gespräch an, in den nächsten Wochen. Die Grünen zogen ihren Antrag zurück, vorerst. Er sei „zuversichtlich“, dass die CDU-Fraktion „weiter eine Partei der Mitte sein“ und sich „von nun an konstruktiv in die anstehenden Gespräche einbringen wird“, sagt Breer.

„Die CDU hat sich dafür entschieden, rechts neben der AfD zu sitzen“, schreibt Marina Walker der taz, Kreistagsabgeordnete der Linken. „Das lasse ich einfach mal so im Raum stehen.“ Die Linke begrüße das Gesprächsangebot. „Aber ehrlich gesagt glauben wir nicht, dass sich dadurch wirklich etwas ändert.“ Setze sich der Landrat nicht für eine Sitzordnungsänderung ein, müsse man sich „schon fragen, ob es ihm doch egal ist“.

Walker geht die Diskussion nicht weit genug: „Wir diskutieren darüber, ob die AfD ganz rechts oder mitten im emsländischen Parlament sitzt. Dabei sollten wir darüber sprechen, warum immer noch kein AfD-Verbot in die Wege geleitet wurde.“ Eine Sitzordnung allein sei kein Beweis, dass die Brandmauer zur AfD weiter bröckele. „Gerade vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Sachsen-Anhalt hat eine solche Entscheidung aber eine politische Signalwirkung.“ Walker vermisst „politisches Fingerspitzengefühl“.

Bisher war Platzierung der AfD kein Problem

Die Sitzordnung sei „von der Kreisverwaltung auf Grundlage der bisher praktizierten und bislang unbeanstandeten Anordnung festgelegt“ worden, schreibt Landkreis-Sprecherin Anja Rohde. „Die AfD-Fraktion sitzt bereits seit 2016 an dieser Stelle.“

Warum es bisher nicht als Problem gesehen wurde, dass die AfD links der Mitte sitzt, erklärt Tobias Munsch, SPD-Kreistagsfraktion, so: „Die war so klein, da mussten wir irgendwo eine Lücke suchen. Aber bei einer großen Fraktion, die ganze Reihen füllt, ist das anders.“ Außerdem hatte sich die AfD-Fraktion 2022 selbst zerlegt – und war die „Freie Fraktion im Emsland“ geworden, für den Rest der Wahlperiode also abwesend.

Jetzt geht es darum, wer in Zukunft die Sitzordnung festlegt. „Ein Kreistag kann diese Frage in der Geschäftsordnung regeln“, schreibt Rohde. „Ob dies geschehen soll, kann Thema eines interfraktionellen Gesprächs sein.“

Marion Terhalle, Fraktionsvorsitzende der FDP im emsländischen Kreistag: „Noch haben wir eine Chance!“ Zu Breers Änderungsantrag sagt sie: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“

Raumstrategie ist ein politisches Kampfmittel: Im Landtag von Sachsen-Anhalt sitzt die AfD jetzt symbolträchtig in der Mitte.