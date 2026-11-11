Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz„Wir brauchen eine Kultur des Hinschauens“

taz: Frau Keskin, die heute veröffentlichte Dunkelfeldstudie zu sexualisiertem Fehlverhalten in der Bundeswehr offenbart, dass im vergangenen Jahr 40 Prozent der Soldatinnen und 19 Prozent der Soldaten mindestens einen Vorfall sexualisierten Fehlverhaltens erlebt haben. Überrascht Sie das?

Ceyda Keskin: Natürlich schockieren solche Zahlen, sie spiegeln aber auch das gesamtgesellschaftliche Problem sexualisierter Gewalt wider. Das ist in der Arbeitswelt weit verbreitet und kein Problem einer einzelnen Institution, wobei bei der Bundeswehr natürlich noch einmal eine ausgeprägte Hierarchie und deutliche Abhängigkeitsverhältnisse dazukommen.

taz: Wie verhalten sich die Zahlen zu sexualisierter Gewalt in anderen gesellschaftlichen Bereichen zu der Bundeswehr-Studie?

Ceyda Keskin: Die LeSUBiA Dunkelfeldstudie zeigt, dass 45,8 Prozent der Deutschen mindestens einmal in ihrem Leben sexuelle Belästigung erfahren haben. In den letzten Jahren verzeichnen wir mehr registrierte Fälle. Allerdings ist unklar, ob sexualisierte Gewalt wirklich zugenommen hat oder ob sich inzwischen mehr Menschen trauen, Vorfälle zu melden. Gerade die #Me-too-Debatte hat geholfen, für das Thema zu sensibilisieren.

Bild: Tali Tiller, Instagram: @talitil.photographer Im Interview: Ceyda Keskin ist Referentin für das Projekt „make it work – then make it better!“ vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff). Das Projekt widmet sich dem Thema sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz.

taz: Prozentual waren die Betroffenen in der Bundeswehr vermehrt weiblich, jung und queer: Deckt sich das mit den Betroffenen anderswo in der Arbeitswelt?

Ceyda Keskin: Ja, das deckt sich. Aus der Beratung und aus Studien zeigt sich, dass Flinta (Frauen, Lesben, inter, nonbinäre, trans und agender Personen), Menschen mit Behinderung oder von Rassismus Betroffene besonders gefährdet sind und weniger Möglichkeiten haben, sich gegen Belästigung und Gewalt zu wehren. Jedoch kann sexuelle Belästigung natürlich jeden treffen. Da braucht es einen intersektionalen Blick, denn es geht besonders um die gesellschaftliche Positionierung und Abhängigkeitssituation der Betroffenen. Klar ist jedoch, dass die meiste Gewalt von Männern ausgeht.

taz: Sie hatten bereits die Hierarchien und Abhängigkeiten in der Bundeswehr angesprochen. Ist das ein stärkerer Nährboden für sexuelle Übergriffe, als anderswo in der Arbeitswelt?

Ceyda Keskin: Das spielt eine Rolle, besonders da Gewalt vermehrt von Vorgesetzten ausgeht. Allerdings sind die Branchen mit den meisten Vorfällen von sexueller Belästigung andere: Die Gastronomie, aber auch der Pflege- und Gesundheitsbereich sind besonders betroffen. Danach kommen Einzelhandel, Forschungsinstitute und schließlich stark hierarchische Organisationen wie das Militär oder die Polizei.

taz: Was können Betroffene von sexualisierter Gewalt am Arbeitsplatz tun?

Ceyda Keskin: Wichtig ist, die eigenen Empfindungen ernst zu nehmen und auf sich zu achten. Wenn du betroffen bist, dann vertrau dich einer nahestehenden Person an und hol dir Unterstützung, im Betrieb oder bei Beratungsstellen, allein schon, um dich selbst zu entlasten. Auch das Beschwerderecht am Arbeitsplatz in Anspruch zu nehmen, ist wichtig, dann muss der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen. Natürlich kann man auch in die Konfrontation mit dem oder der TäterIn gehen, das machen aber die Wenigsten.

 Es darf nicht an Betroffenen liegen, den Mut aufzubringen, etwas zu sagen Ceyda Keskin

taz: Nur rund je­de*r Fünfte hat die Vorfälle in der Bundeswehr gemeldet. Warum glauben Sie, ist das so?

Ceyda Keskin: Viele trauen sich nicht, aus Angst vor sozialen oder beruflichen Konsequenzen oder davor, dass man ihnen nicht glaubt. Scham und Schuldgefühle spielen eine Rolle, genauso wie fehlendes Vertrauen in Beschwerdestellen oder Unwissenheit, dass es diese gibt. Manche wollen sich auch nicht selbst noch mehr belasten. Wir finden, in den Organisationen muss sich was ändern. Vertrauenswürdige Strukturen müssen entstehen und Führungskräfte in die Verantwortung genommen werden. Wir brauchen eine Kultur des Hinschauens! Es darf nicht an Betroffenen liegen, den Mut aufzubringen, etwas zu sagen, sondern vielmehr ist das die Selbstverantwortung der Organisationen.