Surfen. Wellenreiten. Das ist das Gleiten auf Energieströmen, die Stürme vom offenen Meer über Tausende Kilometer bis an die Küste gepeitscht haben. Energie, die sich dann glitzernd und schäumend in wenigen Sekunden überschlägt und am Strand aufläuft. Diese Momente suchen Surfende. Es klingt wie Transzendenz, wie reinste Wonne. Doch das ist nur ein Bruchteil eines Surflebens. Denn wenn man gerade nicht auf einer Welle davonschießt, geht es auch viel um Macht, um Einfluss, um Status.

Am 11. Oktober verbreitete sich eine Nachricht in der Community. Ein Surfer der wichtigsten Surfliga weltweit, der World Surf League (WSL) wurde suspendiert, wegen „Anschuldigungen äußerst schwerwiegender Natur“. Wenige Tage später meldete auch die etwas weniger wichtige International Surfing Association einen Rausschmiss, aufgrund von „Berichten über schwerwiegende Missbrauchsvorwürfe innerhalb der Surfgemeinschaft“.

Mehrere Surfmedien berichteten unabhängig von den Vorfällen. In den nächsten Tagen sickerte durch, dass es sich um den Mexikaner Alan Cleland handeln soll. Cleland soll mit weiteren Männern einen Übergriff auf eine australische Teenagerin am Rande einer Party begangen haben. Mittlerweile ermitteln die französisch-polynesischen Behörden wegen Vergewaltigung und sexuellen Übergriffs. Eine Anzeige gibt es bisher wohl noch nicht.

 Beim Surfen geht es oft darum, wer die größte, gefährlichste Welle surft. Darum, keine Angst zu zeigen. Ein Traum für Männer mit Heldenkomplex.

In der WSL gibt es drei Ligen, in der höchsten von ihnen, der Championship Tour reisen 35 Männer und 23 Frauen neun Monate lang jedes Jahr zu einigen der besten Wellen der Welt, um dort gegeneinander anzutreten. Es sind die wohl besten 58 Wett­be­werbs­sur­fe­r*in­nen der Welt. Wo sie ankommen, werden sie mit Zeremonien empfangen, mit Tänzen und Geschenken. Ihnen werden Unterkünfte gestellt.

Anders als bei den meisten Sportarten misst sich die Surfelite nicht in den Arenen der Metropolen. Sondern oft brechen die besten Wellen vor kleinen Dörfern: auf Tahiti, Fidschi oder der Insel Siargao, die zu den Philippinen gehört. Kommt die WSL an diese Orte, herrscht dort der Ausnahmezustand. Solche Surfwettbewerbe ziehen sich oft über Wochen, in denen auf die besten Wellen gewartet wird.

In wenigen Sportarten kommt man den Besten der Welt so nah, wie wenn man dann vor Ort ist. Und Surfen, das ist schon immer auch Party und Drogen gewesen. Es treffen Größen des Sports in sehr begrenztem Umfeld auf Fans und Nachwuchs. Im Umfeld genau solch eines Wettbewerbs auf Tahiti soll jetzt der mutmaßliche Übergriff stattgefunden haben.

Aufschrei über Social Media

Seitdem beschäftigen die Vorwürfe die Surfwelt. Eine Debatte über Machtmissbrauch und Übergriffe in der Szene ist ausgebrochen. Viele Surferinnen berichten auf Social Media von eigenen Erfahrungen. Der Guardian titelte: „Die Surfszene steht vor einer kulturellen Abrechnung: Frauen werden laut, wegen Vorwürfen von sexuellem Missbrauch.“ Einer der viralsten Posts zum Thema kommt von der deutschen Profisurferin Noah Klapp. Die 23-Jährige schrieb auf Instagram: „Ich habe Alan Cleland junior mal gesagt, dass ich meine ganze Wahrheit über unsere Beziehung teilen werde, sollte ich jemals von einem weiteren Opfer hören.“

Klapp schreibt, sie habe mit Cleland als Siebzehnjährige für etwa ein Jahr in einer Beziehung gelebt. Sie beschreibt sexuelle Übergriffe bis hin zu Vergewaltigung, weitere körperliche Gewalt und Beleidigungen. „Es war eine schmerzhafte Zeit in meinem Leben, die mich absolut aufgezehrt und zerstört hat.“ Danach beschreibt sie eine Kultur in der „diejenigen, die vor Wettbewerben trinken und feiern oft mehr Anerkennung bekommen“. Genauso, „diejenigen, die mit verschiedenen Frauen auf der ganzen Welt schlafen und zu Hause Frau oder Kinder haben“.

In Klapps Kommentarspalte sammeln sich Solidaritätsbotschaften von vielen bekannten Surfer*innen. In einem Folgeposting schreibt Klapp dann, sie habe zahllose private Nachrichten von Frauen erhalten, die Übergriffe in der Surfszene schildern. Und: „Es gibt Männer in meinen Kommentarspalten, die ihr eigenes Verhalten reflektieren sollten, das Verhalten, das sie entschuldigt haben und über die Leute, die sie beschützt haben. Zieht ihr diese Menschen wirklich zur Verantwortung für ihr Verhalten oder stellt ihr nur sicher, dass ihr gut dasteht?“ Klapp bittet derzeit darum, nicht von Medien kontaktiert zu werden. Darum hat die taz von weitergehenden Anfragen abgesehen und aus ihrem selbst veröffentlichten Material zitiert.

Eine, die spricht, ist Jolie Bast. Die 24-jährige Hamburgerin surft seit sechs Jahren leidenschaftlich, ist zuletzt Kommentatorin für die Deutschen Meisterschaften im Wellenreiten gewesen und Entwicklerin einer App, die Sur­fe­r*in­nen miteinander vernetzen soll. In ihrer App gibt es für Frauen die Möglichkeit, sich nur mit Frauen zu vernetzen. „80 Prozent der neu angemeldeten Frauen nutzen dieses Feature“, sagt Bast im Videogespräch. Sie schaltet sich leicht verspätet zu, weil sie mit dem Van, in dem sie lebt, erst noch einen Parkplatz finden musste.

„Krass schockierend“

Bast lebt den Traum vieler Surfer*innen. Seit einer Rucksackreise nach Panama ist sie „hin und weg“ von dem Sport, hat ihr Leben danach ausgerichtet. Und doch ist sie kritisch, vor allem damit, wie viele Männer in der Surfszene sich verhalten. Noah Klapp sei eines ihrer Vorbilder, erzählt Bast. „Krass schockierend“ sei es für sie gewesen von Klapps Erfahrungen zu lesen. „Die Surfwelt hat immer noch ein Problem mit Männlichkeit“, sagt Bast. „Vor allem mit diesen Macker-Ego-Typen.“ Es entstehe oft viel Aggression im Wasser.

Bast kommt schnell von den Vorwürfen bei den Profis auf den Alltag einer Freizeitsurferin zu sprechen. Seit ihren Anfängen habe sie immer wieder unangenehme Situationen erlebt. „Das war oft sehr einschüchternd, ich saß teilweise als einzige Frau mit 40 Männern im Wasser. Man fühlt sich wie ein Einhorn.“ Bast berichtet von Männern, die ihr Wellen klauen, bei denen sie eigentlich an der Reihe gewesen wäre, die ihr die Vorfahrt nehmen. „Als Frau muss man sich erst beweisen, wenn man rauspaddelt, während Männern oft von Anfang an mehr zugetraut wird.“ Beim Surfen geht es oft darum, wer die größte, gefährlichste Welle surft. Darum, keine Angst zu zeigen, auch wenn eine meterhohe Wasserwand auf einen zurollt. Um Einzelgänger, die sich allein der Naturgewalt entgegenstellen. Ein Traum für Männer mit Heldenkomplex.

Hinzu kommt, dass Surfen für viele Anfängerinnen zunächst im Urlaub stattfindet. Man bucht ein Surfcamp. Dort gibt es dann eine Woche lang Surfunterricht, Party und Strand. Dass dabei junge Menschen, die miteinander Neues lernen, womöglich Ängste überwinden und gemeinsam viel Zeit in Badebekleidung verbringen, auch anbandeln, ist naheliegend. Doch das passiert nicht nur untereinander. „Ich habe schon oft miterlebt, wie Surflehrer ihre Machtstellung ausnutzen, um etwas mit Frauen zu haben, die Schülerinnen sind“, sagt Bast. Die Be­su­che­r*in­nen von Surfcamps seien dabei oft sehr jung, teils noch minderjährig oder erst kürzlich mit der Schule fertig geworden.

Klar, was Bast hier beschreibt, lässt sich nicht mit den Vorwürfen im Fall Cleland vergleichen. Das eine ist eine mutmaßliche schwere Straftat. Das andere sind unangenehme Situationen, Grenzüberschreitungen oder eine ungleiche Machtdynamik in einvernehmlichen Beziehungen. Doch all das beschreibt eine Kultur, in der Männer sich nehmen, was sie wollen, Machtpositionen ausnutzen.

Bikini kleiner genäht

Mittlerweile hat sich zwar einiges getan. 2018 glich die WSL die Preisgelder von Männern und Frauen an. Frauen und Männer surfen die gleichen Wellen. Doch das war nicht immer so. In den 90er Jahren erfreuten sich Bikini-Wettbewerbe am Strand oft größerer Beliebtheit, als die Wettkämpfe der Frauen. Surferinnen wurden den Marketingleuten der großen Surffirmen in ihren Kampagnen mehr im sexy Bikini als mit ihrem Können auf dem Wasser präsentiert. Eine Profisurferin beschreibt in einer Dokumentation zum Thema, dass sie sich für Shootings teilweise die Bikinis kleiner genäht habe. Als die WSL im März 2018 im Zuge der ersten großen Me-Too-Debatte ihre Fo­to­gra­f*in­nen und Fil­me­r*in­nen anwies, die Pos der Athletinnen nicht mehr im Close-up zu filmen, gab es einen Shitstorm.

Im Zuge der aktuellen Diskussion in der Szene kommen wieder und wieder weitere Vorwürfe auf. Es ist die Rede von Firmen, die ihre gesponserten Surfer decken. Von Profis, die sich seit Jahren übergriffig verhalten, die ihr Umfeld gewähren lässt. Und von Partys, für die junge Frauen rekrutiert werden, um sie den Größen der Szene zuzuführen. All das ist derzeit nicht überprüfbar, die betreffenden Firmen schweigen. Doch dass in Zukunft noch mehr Düsteres aus paradiesischen Tropenregionen und von Traumstränden an die Öffentlichkeit dringt, scheint wahrscheinlich.

Noah Klapp schreibt am Ende ihres Posts über ihre Erfahrung: „Ich weiß, nicht jeder fühlt sich wohl damit, sich zu exponieren, und es ist auch für mich unglaublich unangenehm, aber ich war einfach zu verdammt müde davon, dass das alles ohne Anerkennung weitergeht.“