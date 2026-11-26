Trotz des seit Jahren anhaltenden Science-Fiction-Hypes im Filmbereich ist Ridley Scotts 1982 erschienener Klassiker „Blade Runner“, die Adaption von Philip K. Dicks Roman, nach wie vor genreprägend. Auch das 2017 nachgeschobene Remake „Blade Runner 2049“ mit Ryan Gosling und Ana de Armas wurde von Kritikern wie Fans begeistert abgefeiert – eine Seltenheit in diesem Genre, das regelmäßig erprobte Stoffe neu auflegt und damit auch mal baden geht, wie etwa bei „Ghost in the Shell“.

Umso größer droht dann die Fallhöhe für eine Fortsetzung im Serienformat des „Blade Runner“-Franchises zu sein. Nun hat sich Amazon Prime an den Stoff herangewagt und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Immerhin wurde Ridley Scott als ausführender Produzent verpflichtet und dazu jede Menge genretypischer Schauspielstars.

Das stolze Budget von 150 Millionen Dollar sorgt dafür, dass „Blade Runner 2099“ mit fast kinotauglichen Bildern aufwartet. Wenn also Michelle Yeoh als knallharte Replikantin und Hunter Schafer als Widerstandskämpferin im fliegenden Auto durch den rotglühenden Himmel von Los Angeles schweben, lohnt es sich beim heimischen Streaming, den Beamer anzuwerfen, soweit vorhanden.

Die zugrundeliegende Story dieser Fortsetzung wirkt ziemlich an den Haaren herbeigezogen. Die Replikanten, also künstliche Androiden, sind mittlerweile die dominante Spezies auf der Erde, und Menschen müssen als einfache Arbeitskräfte schuften und werden autoritär überwacht. Das entspricht ganz dem gerade aus Sorgen vor der Macht der KI überstrapazierten Narrativ der bösen Roboter.

In bekannter Ästhetik

Trotzdem bastelt Scriptschreiber Michael Green, der auch schon für das Drehbuch von „Blade Runner 2049“ (und „Alien: Covenant“) verantwortlich zeichnete, aus dieser Konstellation eine brauchbare Geschichte. Dabei geht es um in kleinen transparenten Kugeln gespeicherte Erinnerungen. Besonders hinter einer Kugel, die eine technologische Revolution und eine Auflösung der ethischen Widersprüche dieser dystopischen Welt bieten könnte, sind verschiedene Akteure her.

Das alles wird in der bekannten Ästhetik inszeniert und entführt die Zuschauer in einen futuristischen urbanen Moloch. Industrial Art wechselt sich mit Brutalismus und heruntergekommenen Art-déco-Elementen ab. Wenn es in diesem Action-Noir-Thriller nicht gerade regnet, ist die Stadt in gleißend rotes Licht getaucht.

Auch wenn vieles in dieser Serie vom Original ausgeliehen wirkt, wie auch die penetrante 80er-Synthie-Musik à la Jon Vangelis, die das Ganze genial abrundet, unterscheidet sich dieser Achtteiler in einem Punkt doch eklatant von seinen Vorgängern. Das eigentliche Thema von „Blade Runner“ ist die Frage, ob Maschinen empathisch sein können und wie es um die Gefühle der Menschen für künstliche Lebensformen steht. Während die beiden Kinofilme das an einer Boy-meets-Girl-Geschichte abarbeiteten, fehlt so ein romantischer Schwenk in „Blade Runner 2099“.

die serie „Blade Runner 2099“ acht Folgen ab 25.11. auf Amazon Prime

Vielmehr geht es um die Empathie zweier starker Frauen, die eigentlich verfeindet und dennoch gezwungen sind, solidarisch zu sein. Dadurch können die angeblich seelenlosen Maschinen sogar zu Verbündeten werden. So wie das auch in den Büchern von Donna Haraway und Dietmar Dath verhandelt wird. Einfach schon deshalb ist „Blade Runner 2099“ sehenswert.