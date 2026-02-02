piwik no script img

Seltsamkeiten des NahverkehrsFliegende Holländer in Berlins Tram

Berliner Winter können hart sein. Und jetzt ließen die Straßenbahnlinien der Hauptstadt auch noch an eine Erzählung Heinrich Bölls denken.

Eine leere Tram fährt in der Dunkelheit Berlins
Zum Glück nicht so voll: eine leere Tram in Berlin Foto: Christoph Gollnow/dpa
Dirk Knipphals

Von

Dirk Knipphals

Öffentlicher Nahverkehr – in Berlin, der derzeit frierenden und von Glatteis geplagten Hauptstadt, immer wieder originell. Derzeit sind etwa die Tram-Linien Thema, so heißen hier die Straßenbahnen. Kleine Erinnerung: Die allererste elektrifizierte Straßenbahn der Welt fuhr in Berlin, von Siemens 1895 in Betrieb genommen – eine Tradition, die aber nicht alle hochhielten: Im Westteil der Stadt wurden die Straßenbahnen in den Sechzigern vom autobegeisterten SPD-Senat abgeschafft. Im Ostteil aber fuhr die Tram weiter, und das tut sie bis heute, wenn sie denn fährt.

Als es vor ein paar Tagen Eisregen gab, fuhr sie erst mal nicht, die Oberleitungen vereisten. Okay, Berliner Winter sind hart. Dann fuhr sie auch wieder, und wie! Sie fuhr sogar, als Verdi den öffentlichen Nahverkehr bundesweit (bis auf die S-Bahn) mit einem Streik lahmlegte. Bus, U-Bahn, alles stand still – die Tram fuhr, allerdings, und das ist das Originelle daran, leer.

Was ein schönes Beispiel ist für eine einerseits vollkommen rationale Lösung, bei der man andererseits aber vergessen hat, dass sie auch hätte vernünftig ausfallen können. Gefahren werden musste, um die gerade erst vom Eis befreiten Oberleitungen eisfrei zu halten. Passagiere mitnehmen ging aber nicht wegen Streik, weshalb man nun das kulturelle Gedächtnis bemühen kann. Von Heinrich Böll gibt es die Erzählung „Ende einer Dienstfahrt“, in der ein Bundeswehrwagen ziellos hin und her gefahren wird, weil er erst ab einem gewissen Kilometerstand zur Inspektion kann – eine Parabel auf einen systemgenerierten Zwang, der zu unvernünftigen Lösungen führt.

So auch bei der Tram. Tram-Techniker und Verdi-Leute setzten sich zusammen und tagten, bis beide Seiten zufrieden waren. Nur die Passagiere blieben draußen vor. Ob die Trambahn-Fahrer wohl gewunken haben, als sie mit ihren leeren Zügen im Warmen an den zu Fuß über Eisflächen rutschenden Berlinern dem Fliegenden Holländer gleich vorbeischwebten?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eingefrorene Oberleitungen bringen Straßenbahnen zum Stehen
Eisregen in Berlin „Alles ein bisschen durcheinander“

Die Notaufnahmen sind voll, die Straßenbahnen fahren nicht mehr und auch der Müll wird nicht abgeholt. Der Eisregen hat Berlin voll im Griff.

Von Plutonia Plarre
Filmszene aus dem Film "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" mit der Schauspielerin Angela Winkler
Klassiker Heinrich Böll und Uwe Timm Emotionale Wirkungstreffer

Vor 50 Jahren erschienen Timms „Heißer Sommer“ und Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“. Wie aktuell sind die Bücher heute?

Von Helmut Böttiger
Klinkerhäuser stehen nebeneinander auf der Bühne, vier Personen sitzen in einem Wintergarten.
Eröffnung Festspiele Bayreuth Die Geister lahmen

Dmitri Tcherniakov inszeniert Wagners Oper „Der fliegende Holländer“ als Rachegeschichte. Und Oksana Lyniv dirigiert als erste Frau in Bayreuth.

Von Regine Müller
Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
2
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
3
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer
4
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
5
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
6
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter