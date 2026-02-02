Öffentlicher Nahverkehr – in Berlin, der derzeit frierenden und von Glatteis geplagten Hauptstadt, immer wieder originell. Derzeit sind etwa die Tram-Linien Thema, so heißen hier die Straßenbahnen. Kleine Erinnerung: Die allererste elektrifizierte Straßenbahn der Welt fuhr in Berlin, von Siemens 1895 in Betrieb genommen – eine Tradition, die aber nicht alle hochhielten: Im Westteil der Stadt wurden die Straßenbahnen in den Sechzigern vom autobegeisterten SPD-Senat abgeschafft. Im Ostteil aber fuhr die Tram weiter, und das tut sie bis heute, wenn sie denn fährt.

Als es vor ein paar Tagen Eisregen gab, fuhr sie erst mal nicht, die Oberleitungen vereisten. Okay, Berliner Winter sind hart. Dann fuhr sie auch wieder, und wie! Sie fuhr sogar, als Verdi den öffentlichen Nahverkehr bundesweit (bis auf die S-Bahn) mit einem Streik lahmlegte. Bus, U-Bahn, alles stand still – die Tram fuhr, allerdings, und das ist das Originelle daran, leer.

Was ein schönes Beispiel ist für eine einerseits vollkommen rationale Lösung, bei der man andererseits aber vergessen hat, dass sie auch hätte vernünftig ausfallen können. Gefahren werden musste, um die gerade erst vom Eis befreiten Oberleitungen eisfrei zu halten. Passagiere mitnehmen ging aber nicht wegen Streik, weshalb man nun das kulturelle Gedächtnis bemühen kann. Von Heinrich Böll gibt es die Erzählung „Ende einer Dienstfahrt“, in der ein Bundeswehrwagen ziellos hin und her gefahren wird, weil er erst ab einem gewissen Kilometerstand zur Inspektion kann – eine Parabel auf einen systemgenerierten Zwang, der zu unvernünftigen Lösungen führt.

So auch bei der Tram. Tram-Techniker und Verdi-Leute setzten sich zusammen und tagten, bis beide Seiten zufrieden waren. Nur die Passagiere blieben draußen vor. Ob die Trambahn-Fahrer wohl gewunken haben, als sie mit ihren leeren Zügen im Warmen an den zu Fuß über Eisflächen rutschenden Berlinern dem Fliegenden Holländer gleich vorbeischwebten?