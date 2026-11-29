A ls ich Munther Badir und seine beiden Brüder 2019 kennenlernte, arbeitete ich als Assistentin bei einer Doku-Reality-Fernsehsendung in Israel. Die drei kamen gemeinsam zum ersten Casting, begleitet von ihrem sehenden älteren Bruder, der sie häufig fuhr. Munther, Muzher und Shadi sind von Geburt an blind. Mit ihrer freundlichen und offenen Art fielen sie sofort auf. Sie schlossen schnell Freundschaften mit dem Produktionsteam und halfen uns, Materialien in arabischer Brailleschrift für die anderen blinden Teilnehmer vorzubereiten.

Munther sprach selten, aber wenn er es tat, dann mit der Autorität eines Menschen, den viele als den „Kopf“ des Trios beschreiben. Sein Bruder Muzher dominierte die Unterhaltung – redegewandt, provokativ und in einem sehr formellen Arabisch. Er wechselte mühelos zwischen intellektueller Argumentation und persönlichem Charme, war mal verspielt, mal konfrontativ. Und Shadi hingegen hielt sich zurück, beobachtete mehr, als dass er sich einmischte. Seine Präsenz machte sich eher in den Gesprächspausen als in seinen Äußerungen bemerkbar. „Munther ist der Kopf, Muzher das Großmaul und Shadi der Ruhige“, sagte mir damals ein Einwohner ihrer Heimatstadt Kafr Qasim.

Sieben Jahre später taucht Munthers Name in einem ganz anderen Zusammenhang auf. Im Frühjahr 2026 berichten israelische Medien, dass die Behörden einen Schmugglerring ausgehoben haben, der Waren nach Gaza brachte. „Mutmaßlich unter Beteiligung israelischer Sicherheitsbehörden“, schreibt die Times of Israel.

 Munther ist der Kopf, Muzher das Großmaul und Shadi der Ruhige. Ein Einwohner von Kafr Qasim

Was da ans Licht kommt, ist ein Geschäft mit dem Mangel. Die Ermittler decken Lieferungen im Wert von Millionen Schekel auf: große Mengen an Zigaretten und Rohtabak, Generatoren, Solarmodule, Fahrzeugteile, Kommunikationsausrüstung, Werkzeuge und andere Waren. Sie alle stehen auf einer langen und umstrittenen Liste von Gütern, deren Einfuhr in den Gazastreifen die israelischen Behörden untersagen oder besonderen Kontrollen unterziehen. Die Beschränkungen betreffen sowohl kommerzielle Importe als auch Hilfslieferungen. Selbst medizinische Güter wie Sauerstoffflaschen und Röntgenanlagen stehen auf der Liste.

Die Preise, die sich mit den geschmuggelten Gütern teils erzielen ließen, sind enorm: Aus dem Gazastreifen erreichten die taz im Laufe der vergangenen drei Jahre etwa immer wieder Berichte über den Preis von etwa Zigaretten. Hundert Euro kostete eine einzige Packung demnach zu Hochzeiten.

Das hinter dem Schmuggel steckende Netzwerk bestand aus Lieferanten, Transportunternehmen und Bürgen. Es profitierte vom Chaos der Situation und dem beschränkten Zugang nach Gaza. Vom Mangel vor Ort, der durch die israelischen Einfuhrbeschränkungen, aber auch die von vielen als unfair betrachtete Verteilung innerhalb des Gazastreifens verursacht wird.

Bei ihren Ermittlungen stießen der israelische Inlandsgeheimdienst Shin Bet und Lahav 433, eine auf schwere Kriminalität spezialisierte Polizeieinheit, die oft als israelisches Pendant zum FBI bezeichnet wird, auf mehrere bekannte Namen. Einer davon war Munther Badir. Schon Jahre zuvor war er bei Ermittlungen zu Einbrüchen in Telefon- und Internetknotenpunkten aufgefallen. Er war dafür bekannt, Schwachstellen in der Infrastruktur auszunutzen.

Beim Schmuggel nach Gaza soll Munther als Vermittler und Bürge, aber auch als Händler und Lieferant fungiert haben. Den Ermittlern zufolge brachte er Lieferanten und Käufer zusammen und sicherte die Geschäfte finanziell ab. Mit seinen Garantien soll er dafür gesorgt haben, dass die Geschäfte zustande kamen und mögliche Verluste gedeckt wurden. Zudem soll er mit Geschäftspartnern im Gazastreifen in Kontakt gestanden haben, um die Entgegennahme der Waren zu koordinieren. Am 20. April erhob die israelische Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 48-Jährigen, unter anderem wegen Beihilfe für den Feind in Kriegszeiten und Betrugs unter erschwerenden Umständen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Munther ins Visier der israelischen Justiz gerät. Die Geschichte der drei Brüder, ihrer wirtschaftlichen Unternehmungen und kriminellen Verstrickungen reicht mehrere Jahrzehnte zurück. An ihr lässt sich nicht nur der Schmuggel nach Gaza erzählen. Sie gibt auch Einblick in das Verhältnis von Kriminalität, gesellschaftlicher Ausgrenzung und sozialem Aufstieg innerhalb der arabischen Gesellschaft Israels.

Munther, Muzher und Shadi Badir kommen in den 1970er und 1980er Jahren in der arabisch geprägten Stadt Kafr Qasim zur Welt. Die Familie hat wenig Geld. Ihre Mutter Halima, die mit gerade einmal 15 Jahren geheiratet hat, prägt den Lebensweg der drei Brüder entscheidend. Trotz der vielen Herausforderungen, die der Besuch einer Regelschule für ihre blinden Söhne mit sich bringt, besteht sie darauf, sie dorthin zu schicken.

Die Badir-Brüder zwei Jahre nach ihrer Verurteilung, 2003 Foto: Ziv Koren/Polaris/laif

In späteren Interviews beschrieben die Brüder ihre Schulzeit als eine Zeit, die von Ausgrenzung, Mobbing und sozialer Isolation geprägt war. Seit ihrer Kindheit seien sie füreinander die wichtigste Stütze, erzählten sie mir damals beim Casting. Sie hätten sogar eine eigene Geheimsprache entwickelt, die nur sie sprechen und verstehen konnten. Die drei waren eng miteinander verbunden und wurden auch von ihrem Umfeld als Einheit wahrgenommen. Jeder von ihnen nahm dabei eine eigene Rolle ein.

„Munther sagte immer, dass die Gesellschaft blinde Menschen anders behandelt. Deshalb müsse man sich als blinder Mensch nicht nur beweisen, sondern auch unabhängig von anderen sein“, erzählte mir ein Kindheitsfreund der Brüder.

Wie die kriminelle Karriere begann

Munther gilt als Kopf des Trios. Viele schreiben ihm den Aufstieg der drei Männer zu, die später in ganz Israel als die Badir-Brüder bekannt werden sollten. Ihre Geschichte reicht bis in die 1980er Jahre zurück, als im Zuge des Ausbaus der israelischen Telekommunikationsnetze erstmals Telefonleitungen nach Kafr Qasim verlegt wurden.

Die drei Brüder verbrachten damals Stunden damit, mit der neuen Technik herumzuspielen und zu experimentieren. Sie lauschten den Geräuschen des Netzes: Wähltönen, Klicks, Vermittlungsgeräuschen und kaum wahrnehmbaren Frequenzen. Bald erkannten sie, dass sich hinter diesen Geräuschen ein System verbarg. Mit bestimmten Tonkombinationen konnten sie Befehle an das Telefonsystem senden.

„Ich erinnere mich, wie Shadi mich zu einer öffentlichen Telefonzelle mitnahm und sich in andere Telefonleitungen hackte, sodass wir die Gespräche anderer Leute belauschen konnten“, sagt ein Nachbar aus Kindertagen. „Es gab auch eine Zeit, in der er sagte: ‚Ich kann dir zeigen, wie man telefoniert, ohne zu bezahlen.‘“

Was für die Brüder als spielerische Erkundung der Welt begann, entwickelte sich zu einem der ersten Fälle von Cyberkriminalität in Israel. Die Polizei ermittelte damals in einem Bereich, für den es noch keine gesetzliche Definition gab.

Mehr als ein Jahrzehnt später, Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre, warfen israelische Ermittler den Brüdern vor, in die Systeme großer Telekommunikationsunternehmen wie Bezeq und Pelephone eingedrungen zu sein. Aber auch in militärische Systeme wie die Vermittlungsstellen des israelischen Militärradiosenders Galei Zahal sollen sie sich gehackt haben.

Mit ihren Fähigkeiten verdienten die Brüder Geld. Über die Telefonzentrale von Bezeq in Kafr Qasim manipulierten sie den Ermittlern zufolge die Anschlüsse in ihrem Elternhaus so, dass diese im System als öffentliche Münztelefone registriert waren. Dadurch konnten sie kostenlos telefonieren. Über die Vermittlungsstelle des Militärradios wiederum sollen sie internationale Anrufe umgeleitet haben. So entstand ein Geschäftsmodell: Kunden kauften bei den Brüdern „Gesprächszeit“ und konnten über eine bestimmte Durchwahl Auslandsgespräche führen, auch in arabische Länder.

Die Angst vor den drei Brüdern

Die Berichterstattung in den Medien verlieh den Brüdern damals eine beinahe mystische Aura. Die Angst vor ihren Fähigkeiten nahm mitunter paranoide Züge an – selbst im Gerichtssaal. Berichten zufolge forderte die Staatsanwaltschaft, dass alle Anwesenden ausschließlich Computer benutzten, die nicht mit dem Netzwerk des Gerichts verbunden waren. Sie befürchtete, die Brüder könnten sich in das System der Justiz hacken. Gerichtsschreiber mussten auf altmodische Schreibmaschinen zurückgreifen. Die Gefängnisbehörden erlaubten den Brüdern die Nutzung öffentlicher Telefone nur in Begleitung eines Wachmanns, der für sie die Nummern wählte.

Nach 15 Monaten Ermittlungsarbeit wurden die Brüder festgenommen. Am 26. Oktober 1999 wurde Anklage gegen sie erhoben. Das Verfahren umfasste fast 50 Anklagepunkte und gilt bis heute als einer der wegweisenden Prozesse zur Cyberkriminalität in der israelischen Rechtsgeschichte. Es ging um Computerdelikte, illegales Abhören und das Eindringen in Telekommunikationssysteme. Die Ermittler hatten rund 40.000 Dokumente, 1.800 Tonaufzeichnungen und 200 Zeugenaussagen zusammengetragen.

Verteidigung und Anklage zeichneten damals grundverschiedene Bilder der Brüder. Während die Staatsanwaltschaft sie als gefährliche Drahtzieher darstellte, die nicht nur die Gesellschaft, sondern den gesamten Staat bedrohten, beschrieb die Verteidigung sie als junge Männer, deren Streiche tragische Folgen hatten. Die Brüder wiesen die Vorwürfe entschieden zurück und weigerten sich, die Techniken zu erläutern, die sie angeblich angewandt hatten. Sicherheitsbeamte räumten unterdessen ein, dass sie die Methoden der Brüder nicht vollständig entschlüsseln konnten.

Die Richterin sah in ihrem Vorgehen ein klares Betrugsmuster. Die Brüder hätten sich ihre Redegewandtheit, ihr außergewöhnlich scharfes Gehör, das sie aufgrund ihrer Blindheit besonders geschult hätten, und ihr umfangreiches Wissen über Telekommunikation und Informatik zunutze gemacht. Sie seien keine „Computergenies“, denen es gelungen sei, die Grundlagen ganzer Computersysteme zu untergraben, sondern äußerst raffinierte Kriminelle, die aus finanziellen Motiven handelten.

Im September 2001 sprach das Bezirksgericht in Tel Aviv alle drei Brüder schuldig. Während seine beiden Brüder deutlich mildere Strafen erhielten, wurde Munther im November zu mehr als fünf Jahren Haft und einer Geldstrafe von 75.000 Schekel verurteilt. Knapp vier Jahre verbrachte er im Gefängnis.

In Kafr Qasim genießen die Brüder Ansehen

Heute betreibt Muzher Badir, der zweite der drei Brüder, eine WhatsApp‑Gruppe. In langen Sprachnachrichten macht er dort immer wieder deutlich, wie entschieden er die islamische Bewegung in Israel ablehnt. „Eine der einflussreichsten Stimmen in unserer Stadt“, sagt ein Nachbar der Familie über Muzher. „Die Brüder haben mittlerweile viel Einfluss in unserer Gemeinde. Sie besitzen viele Immobilien, helfen aber auch vielen Menschen – vor allem bei Computerproblemen –, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen“, fügt ein anderer Einwohner von Kafr Qasim hinzu.

 Sie haben ein gutes Herz und helfen vielen Menschen, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Sie sind keine schlechten Menschen. Ein Kindheitsfreund der Brüder

„Sie stehen gerne im Rampenlicht. Sie begehen diese Straftaten ganz bewusst, weil sie Aufmerksamkeit erregen wollen“, sagt ein Freund aus Kindertagen, der anonym bleiben will. „Sie sind nur an spektakulären Verbrechen beteiligt, mit denen sie zeigen wollen, dass sie alle anderen überlisten können. Aber sie haben ein gutes Herz und helfen vielen Menschen, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Sie sind keine schlechten Menschen.“

In Kafr Qasim spricht man über die drei mit einer Mischung aus Bewunderung, Misstrauen und Zuneigung. Die Brüder haben es allen Widrigkeiten zum Trotz zu Wohlstand und Einfluss gebracht. Sie sind von Geburt an blind, in einem armen Elternhaus aufgewachsen und haben schon als Kinder Ausgrenzung erfahren. Doch es ist nicht allein ihr sozialer Aufstieg, der ihnen in ihrer Heimatstadt Anerkennung verschafft. Auch die Tatsache, dass sich ihre Straftaten in der Regel gegen staatliche Institutionen richteten, spielt dabei eine Rolle. Denn Teile der arabischen Bevölkerung Israels nehmen diese Institutionen selbst als feindlich wahr. Munthers mutmaßliche Beteiligung am Schmuggel von Waren nach Gaza verstehen manche in Kafr Qasim sogar als patriotischen Akt.

Die Geheimdienst-Connection

Doch unter den mutmaßlich am Schmuggel nach Gaza Beteiligten finden sich auch Männer, die dem israelischen Sicherheitsapparat nahestehen. Bereits im Februar wurde Bezalel Zini, der Bruder des Chefs des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, wegen mutmaßlichen Zigarettenschmuggels nach Gaza angeklagt. Zini war als Reservist für die Logistik einer israelischen Militäreinheit zuständig, die im Gazastreifen Gebäude abriss. Der Anklage zufolge nutzte er seinen Zugang zum Gazastreifen für den Schmuggel und verdiente damit 365.000 Schekel. Die Vorwürfe lauten unter anderem auf Beihilfe für den Feind in Kriegszeiten, Betrug, Bestechung und Verstöße gegen die israelischen Antiterrorgesetze.

Im Oktober berichtete die israelische Zeitung Haaretz, die Generalstaatsanwaltschaft habe ausdrücklich beim Shin Bet Informationen über den Schmuggel nach Gaza und dessen sicherheitspolitische Auswirkungen angefordert – und keine erhalten. Auch eine Weisung des Justizministeriums, sich wegen der mutmaßlichen Verwicklung seines Bruders nicht in die Ermittlungen zum Gaza-Schmuggel einzumischen, habe der Geheimdienstchef ignoriert.

Die Verfahren gegen Badir und Zini dauern dennoch an. Und auch der Schmuggel geht weiter. Erst in der vergangenen Woche fingen die israelischen Behörden am Grenzübergang Kerem Shalom eine Lieferung von Winterdecken ab, zwischen denen Tabak versteckt war. Dem liefernden Unternehmen wurde daraufhin nach Angaben der Behörden die Genehmigung entzogen, Waren nach Gaza zu liefern. Der Schmuggel dürfte weitergehen. Der Bedarf an Waren im Gazastreifen besteht nach wie vor – ebenso wie die kriminelle Energie auf beiden Seiten.

Janan Basoul ist eine arabisch-israelische freie Journalistin und Sommelière. Sie stammt aus der Nähe von Nazareth und lebt mittlerweile in Berlin.