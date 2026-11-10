Der Ausbau des Schienennetzes kommt nicht voran. Dieses Jahr nimmt die Deutsche-Bahn-Tochter DB InfraGo lediglich Strecken von insgesamt 34,4 Kilometern neue oder ausgebaute Schienen in Betrieb. Das zeigt eine am Montag veröffentlichte Auswertung des Verbandes Die Güterbahnen, dem Branchenverband privater Güterbahnbetreiber. Demnach geht der Ausbau noch weiter zurück. 2025 wurden noch 44 Kilometer in Betrieb genommen, 2024 waren es 48,2 Kilometer.

Die Elektrifizierung der Schiene gehe sogar noch langsamer voran, so die Auswertung. Nur ein einziger Streckenabschnitt von 2,6 Kilometern wurde fertig elektrifiziert: von Chemnitz Hauptbahnhof bis Chemnitz Süd. Dabei bedeutet Elektrifizierung, dass eine Strecke zum Beispiel mit elektrischen Oberleitungen ausgestattet wird, um Loks mit Strom zu versorgen. In Deutschland sind 62,4 Prozent der Schieneninfrastruktur elektrifiziert, so der DB-Geschäftsbericht 2025.

Beim Ausbau geht es vor allem um Geld. Für das Jahr 2027 seien nur 2,9 Milliarden Euro eingeplant, trotz des Sondervermögens zur Erneuerung der öffentlichen Infrastruktur werde kaum Geld zur Verfügung gestellt, sagt Peter Westenberger, Geschäftsführer des Güterbahn-Verbands. Er fordert, künftig 6 Milliarden Euro pro Jahr zu investieren.

Ganz anders klingt Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU). Er sprach am Montag in Berlin von Rekordsummen, die investiert würden. Allein im Jahr 2026 seien 25 Milliarden Euro in das Schienennetz geflossen. Eine Leistungsvereinbarung des Bundes mit der DB InfraGo sei in den letzten Zügen. Diese lege fest, wohin in den nächsten Jahren die Mittel fließen sollen. „Damit werden wir die Trendwende schaffen“, verspricht er.

Dabei steckt der Bund das Geld jedoch vor allem in die Sanierung des Schienennetzes. Für die Auswertung des Güterbahnen-Verbands zählt jedoch nur als Investition, was neue Kapazitäten schafft. „Vor allem in Ballungszentren müssen wir in Zukunft die Kapazitäten durch Schienen erweitern, um Qualität zu gewährleisten“, sagt Westenberger der taz. Ob der Bund und InfraGo hier neue Prioritäten vereinbaren, werde sich zeigen. „Bisher sind wir nur halb so weit, wie wir sein müssten“, so Westenberger.