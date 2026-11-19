Alexander Kogans Großmutter war gerade fünf, als sie 1918 ein Pogrom in den Wirren der jungen Sowjetunion überlebte – als Einzige ihrer Familie. Und so ist sie es auch, die Ende der 1980er Jahre ihre Nachkommen dazu drängte, die UdSSR zu verlassen. Während der Perestroika kamen damals in der Westukraine auch antisemitische Strömungen an die Oberfläche.

Als sich in Czernowitz Gerüchte verbreiten, dass Listen erstellt werden von allen Häusern mit jüdischen BewohnerInnen, läuten bei Kogans Großmutter die Alarmglocken. Alexander Kogan arbeitet in jener Zeit als Arzt am Czernowitzer Bezirkskrankenhaus. Er erfährt bei einer Reise in die DDR, dass Geburtsurkunde und Ausweis genügen, um über die Ostberliner jüdische Gemeinde Aufnahme als Geflüchteter in der DDR zu finden. So macht sich die ganze Familie im Sommer 1990 in einer Nacht- und Nebelaktion auf nach Ostberlin.

Inzwischen ist Alexander Kogan ein international anerkannter Mediziner im Bereich Orthopädie mit einer Praxis in Wildau bei Potsdam. Am Mittwoch erzählt er im Potsdamer Einstein Forum vom Ankommen in der „Noch-DDR“ und dem Zurechtfinden im wiedervereinigten Deutschland. Historiker Olaf Glöckner vom Moses Mendelssohn Zentrum moderiert die vorletzte Ausgabe der Reihe „Potsdamer Gespräche“, die sich mit den Erfahrungen von Russlanddeutschen und jüdischen Kontingentflüchtlingen im Brandenburg der 1990er Jahre auseinandersetzt.

Fremd fühlen – zu Hause fühlen

Und so sitzt neben Kogan auch Irina Holzmann auf dem Podium. Sie kam 1994 mit ihrer Familie aus Kasachstan nach Eberswalde. Auslöser ihrer Ausreise war, dass die russlanddeutsche Familie, die während des Zweiten Weltkrieges in die kasachische SSR deportiert worden war. Im neu entstandenen Nationalstaat Kasachstan wurde sie als fremd angesehen. Holzmann war damals 23 und hatte einen kleinen Sohn. Heute sagt sie über die Umbruchszeit: „Ich musste mich entscheiden, wo werde ich mich nicht mehr fremd fühlen. Wo wird sich vor allem mein Sohn zu Hause fühlen.“

Rund zwei Millionen Russlanddeutsche kamen in den 1990er Jahren nach Deutschland, allein 65.000 ließen sich in Brandenburg nieder. Etwa 200.000 sowjetische Juden und Jüdinnen reisten in dieser Zeit in die BRD aus, 7.500 siedelten sich in Brandenburg an. Kogan und Holzmann sind MacherInnen.

Holzmann, Lehrerin von Beruf – ihr Abschluss wurde in Deutschland nicht anerkannt –, organisierte von Anfang an Veranstaltungen für russlanddeutsche Jugendliche in Eberswalde: „Um die hat sich niemand gekümmert.“ Sie suchte in den Baseballschlägerjahren, in denen russlanddeutsche Einwanderer oft von Neonazis bedroht wurden, aktiv den Kontakt zur Eberswalder Zivilgesellschaft. Ihre Erfahrungen waren durchweg gut, sagt sie rückblickend. Heute ist sie Referentin für Integration und Soziales in dem von ihr gegründeten Verein Kontakt Eberswalde e. V.

Alexander Kogan erinnert sich an ein Schlüsselerlebnis Anfang der 1990er Jahre: „Ich saß in Berlin in der Synagoge an der Tucholskystraße in Mitte und verstand: Es hängt von mir ab, ob diese Tradition weitergetragen wird.“ So gründet Kogan in Potsdam eine jüdische Gemeinde, die erste nach der Shoah. Dann war er auch der erste neu eingewanderte Jude aus Osteuropa im Zentralrat der Juden in Deutschland. Kogan erinnert sich an Schmierereien auf dem Jüdischen Friedhof in Potsdam: „Ich rief um Büro von Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe an und wurde direkt von ihm zurückgerufen.“

Die Gräber der Vorfahren bleiben zurück, wenn man geht. Irina Holzmann und Alexander Kogan ist wichtig, dass sie gepflegt werden. Holzmanns ehemalige kasachische Nachbarin schickt ihr regelmäßig Fotos vom Grab. Die Eberswalderin betont: „Wir sind immer noch eine Brücke in die alte Heimat.“