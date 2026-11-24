Nur wenige Tage nach dem Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen ist während Angriffen auf die Ukraine eine Drohne kurzzeitig in den polnischen Luftraum eingedrungen. „Das Objekt wurde während des gesamten Fluges ununterbrochen von militärischen Radarsystemen verfolgt“, teilte das Oberkommando der polnischen Streitkräfte mit. Als die Drohne ihren Kurs Richtung Osten änderte, habe man mit Blick auf die Sicherheit der Zivilbevölkerung auf den Abschuss verzichtet.

Wie die Nachrichtenagentur PAP aus dem Verteidigungsministerium erfuhr, soll die düsengetriebene Drohne in der Nacht auf Dienstag mehrere Minuten im polnischen Luftraum über dem Grenzort Dorohusk geflogen sein. Demnach handelte es sich um eine Aufklärungsdrohne, die mit Kameras ausgestattet war. In Dorohusk befindet sich ein wichtiger Grenzübergang für den Gütertransport und den Eisenbahnverkehr Richtung Ukraine.

Erst kurz davor hatte es in Teilen des Verwaltungsbezirks Lublin kurzzeitig Luftalarm gegeben. Das Krisenzentrum der Regierung forderte die Bewohner der grenznahen Gebiete im Südosten des Landes auf, Schutzräume aufzusuchen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Kurz darauf wurde der Luftalarm dann wieder aufgehoben.

Verstärkte Luftraumüberwachung an der Ostflanke

Am vergangenen Freitag waren während massiver russischer Luftangriffe auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelte es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Polens Regierung kündigte an, den russischen Botschafter einzubestellen.

Nach dem Absturz verstärkt außerdem die Nato die Luftraumüberwachung an der Ostflanke. Der Oberbefehlshaber der Nato-Streitkräfte in Europa habe die Verlegung eines Awacs-Frühwarnflugzeugs an einen vorgeschobenen Standort genehmigt, teilte Bündnissprecherin Allison Hart mit. Er prüfe zudem die Verlegung weiterer militärischer Fähigkeiten.

Zu Details der Entscheidung von General Alexus Grynkewich äußerte sich die Sprecherin zunächst nicht. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem militärischen Hauptquartier des Bündnisses im belgischen Mons betrifft seine Genehmigung die Verlegung eines Awacs-Aufklärungsflugzeugs nach Litauen.

Stützpunkt der Awacs-Flotte ist eigentlich der Nato-Flugplatz Geilenkirchen bei Aachen. Die Flotte besteht aus 14 Maschinen und wurde schon zuvor verstärkt zur Überwachung des Luftraums im östlichen Europa eingesetzt.

Die Awacs sind mit ihrem pilzförmigen Radaraufbau in der Lage, Flugobjekte in mehr als 400 Kilometern Entfernung zu orten und zu identifizieren. Die von ihnen gewonnenen Informationen können die Flugzeuge über Datenlinks in nahezu Echtzeit an Kräfte am Boden, auf See oder in der Luft weitergeben.

Nordatlantikrat tagt in Brüssel

Die Nato kündigte die Verlegungsentscheidung am Montagabend nach Beratungen von Vertretern der 32 Bündnisstaaten in Brüssel an. Die Sprecherin schrieb dazu: „Alle Verbündeten stehen uneingeschränkt solidarisch an der Seite Polens.“ Das Bündnis bleibe geeint, bereit und entschlossen, sich gegen jede Bedrohung zu verteidigen. Bei den Verletzungen des polnischen Luftraums in der vergangenen Woche habe es sich um einen gefährlichen Vorfall gehandelt, für den Russland die volle Verantwortung trage.

Konkret waren dabei am Freitag während massiver russischer Luftschläge auf die Ukraine drei Flugobjekte in den Luftraum über Polen eingedrungen und abgestürzt. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der polnischen Staatsanwaltschaft handelt es sich in allen drei Fällen um russische Marschflugkörper vom Typ CH-101. Sie sollen im vierten Quartal dieses Jahres in einem Rüstungswerk in Dubna etwa 140 Kilometer nördlich von Moskau hergestellt worden sein. (dpa)