Richtigstellung : G-Core Russland erst umbenannt und dann verkauft

Die Luxemburger Firma G-Core hat sein Russlandgeschäft im März 2022 verkauft. Die russische Tochterfirma G-Core Rus LLC war bereits zuvor in Edgecenter LLC umbenannt worden.

Die taz hat am 13. Juli 2023 im Text „Hütchenspieler für Russia Today“ berichtet, dass nach der russischen Invasion in die Ukraine die Luxemburger Firma G-Core sein Russlandgeschäft abgetrennt und eine neue Firma in Russland gegründet habe: Edgecenter. Das stimmt nicht. Die russische Tochterfirma G-Core Rus LLC war bereits zuvor in Edgecenter LLC umbenannt worden. Edgecenter LLC wurde am 31.3.2022 von der G-Core Holding S.A. verkauft. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen. Die Redaktion