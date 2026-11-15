Lange Zeit war populäre Musik eine flüchtige Angelegenheit. Tonträgern wurde eine kurze Bewährungsfrist eingeräumt, dann verschwanden sie wieder aus den Läden und dem Bewusstsein der Öffentlichkeit. Noch in den 1970er-Jahren fanden sich in Schallplattengeschäften fast ausschließlich aktuelle Produktionen. Nur von den ganz großen Namen aus der Vergangenheit stand in einem Extraregal vielleicht ein „Greatest Hits“- oder „Golden Oldies“-Album, für gewöhnlich in einer abstoßend clownesken Verpackung. Die Vergangenheit galt als cringe.

Wenn heutzutage die Musikindustrie die schönen Meilensteine der Popmusik regelmäßig mit Sondereditionen aus 4 CDs oder 12 LPs plus dieser und jener Beigabe feiern und in erstaunlichen Stückzahlen unter die Menschen bringen kann, sollte sie eigentlich immer wieder eine Kerze für Richard Weize anzünden. 1975 hatte Weize in Bremen Bear Family Records als Schallplattenversand mit angeschlossenem Label gegründet. Inhaltlich ging es zunächst vor allem um amerikanische Roots-Genres, also Country, Rock ’n’ Roll, Blues und Rhythm and Blues. Die erste Veröffentlichung war das Album „Going Back to Dixie“ des Bluegrass-Künstlers Bill Clifton.

Seine wahre Bestimmung fand er jedoch in Wiederveröffentlichungen, die der Buchhändlersohn mit einer für den Musikmarkt bis dato gänzlich unbekannten Sorgfalt editierte. Er konnte amerikanische Major-Labels wie RCA, Columbia oder Capitol überreden, ihm Zugang zu ihren Archiven zu gestatten, wo er nicht nur den Original-Mastertapes hinterherrecherchierte, sondern auch immer wieder unveröffentlichte Schätze ausgrub. Diese Fundstücke fanden Eingang in historisch-kritische Gesamtausgaben, Box-Sets aus 2 bis 12 LPs (später CDs), mit einem Booklet voller historischer Fotos, biografischer Anmerkungen sowie bei den Credits nicht nur die Namen aller beteiligten Musiker*innen, sondern auch den Ort, den Tag und die Uhrzeit der Aufnahmesessions. So verschaffte Weize der Vergangenheit einen Platz im Musikmarkt. Von seinem Wirken inspiriert entstanden langsam weitere Reissue-Labels wie Rhino, Demon oder Line, bis sich schließlich auch die Industrie auf dieses Territorium wagte.

Immer Musikliebhaber geblieben

Dabei gelang es Weize, nicht nur die Werkboxen von Weltstars wie Johnny Cash, Willie Nelson oder Merle Haggard wirtschaftlich zu vermarkten, sondern auch bei Veröffentlichungen von außerhalb von Expertenzirkeln kaum bekannten Künst­le­r*in­nen wie Charline Arthur, Hank Penny oder Speedy West und Jimmy Bryant weltweit so viele Exemplare zu verkaufen, dass zumindest keine größeren Verluste entstanden. Das war wichtig, weil Weize Zeit seines Lebens in erster Linie immer Musikliebhaber blieb und seine Veröffentlichungen aus der Fan-Perspektive organisierte.

Zur Belohnung gab es neben etlichen Dankschreiben der veröffentlichten Künst­le­r*in­nen Preise: etliche Male den Preis der deutschen Schallplattenkritik, siebzehn „ARSC Awards“ für „Excellence in Historical Recorded Sound Research“, einen „Echo“ fürs Lebenswerk, außerdem Auszeichnungen der Library of Congress, der Country Music Association, der Blues Foundation und mehrere „Grammy“-Nominierungen. 2014 verkaufte Richard Weize Bear Family an zwei Mitarbeiter, betrieb aber weiter zwei Nischen-Labels. Er starb 81-jährig am 13. November 2026.