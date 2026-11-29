t az: Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche?

Friedrich Küppersbusch: Bayern München zerlegt sich.

taz: Und was wird besser in dieser?

Küppersbusch: Man hört die Uhr ticken, wann Söder sich distanziert.

taz: Der Haushalt ist beschlossen. Kann der Kanzler jetzt in die Weihnachtsferien?

Küppersbusch: Nein, allein die Verheißung, eine Rentenreform ausnahmsweise glatt hinzubekommen, sollte ihn zum Durcharbeiten zwingen. Wollt Ihr danach nicht mal fragen?

taz: Der nächste Zirkus ist die Rentendebatte. Regelt die Respekt-Rente?

Küppersbusch: „Respekt-Rente“ war ein Hubertus-Heil-Wording und wurde 2019 „Wort des Jahres“. Nunmehr Unions-Vorschlag mag das als goldene Brücke für die SPD gemeint sein. Oder schon ein bisschen Klingbeil-Mobbing. Geheimtipp: beides. Auch Arbeitsminister Schweitzer veröffentlicht sein Rentenreform-Papier erst mal, bevor es intern abgestimmt ist, womit der Luftkrieg über den Parkbänken eröffnet und sicher keine Lösung gefunden wird. Die „Rente mit 63“ unterscheidet sich von ihren Empfängern wesentlich dadurch, dass sie mausetot ist. Die SPD will Armutsrentnern helfen, trifft aber die falschen; die Union befeuert eine Debatte, die eigentlich längst abgeschlossen war. Hier fehlt Führung. Größtes Problem der Rentendebatte: Merz ist nicht in Rente.

 Sahra spaltet alles, sogar sich selbst

taz: Der Parteitag des BSW diskutierte über den „Magdeburger Weg“? Ist das einer, der die Zukunft der Partei weist?

Küppersbusch: Pech für Wagenknecht, dass die Atomspaltung schon entdeckt ist – das hätte sie locker auch noch geschafft. „Sahra spaltet alles, sogar sich selbst“ wäre ein schöner Claim. Nachdem die nirgends Integrierbare sich extra einen eigenen Verein geschaffen hat – um den nun auch noch in die Luft zu jagen. Steigbügelhalter für die Machtergrapschung der AfD wollten dann doch viele BSWler nicht werden, die sich bisher mit „Sahra wird schon wissen, was sie tut“ beholfen haben. Wagenknechts „Magdeburger Weg“ sieht Anträge, Vereinbarungen, Abstimmungen gemeinsam mit der AfD vor. Und vermutlich unschuldig gucken, wenn ihr das zur Macht verhilft. „Zu Hause im Scheitern“ wäre auch ein Slogan.

taz: Die Unterstützung für die Ukraine schwindet in den Umfragen in Deutschland. Normal oder beängstigend?

Küppersbusch: Framing-Festival! Die Umfrage weist tatsächlich als Top-3-Herzensthemen der Deutschen aus: Friedenssicherung, Wirtschaftsbeziehungen und internationale Zusammenarbeit. Kann man natürlich schlabbern und sich nur mit Platz 10 der Charts befassen, dem Krieg in der Ukraine. Das hat dann in vielen Medien den Unterton des beleidigten Gemeinschaftskundelehrers: „Jahrelang hab ich es euch eingesungen und ihr reagiert nur trotzig!“, nämlich eben nicht „kriegstüchtig“. Gerade diese selektive Wiedergabe der Umfrageergebnisse deutet an, wie es gelingen konnte, relevante Meinungen mit dem lieferbereiten Leo II zu überfahren und hinterher zu staunen, wo die Stimmen für AfD und BSW herkommen. Die Ukraine muss den Frieden gewinnen. Nicht den Krieg. Könnte man auch titeln.

taz: Im Döpfner-Interview beschreibt Trumps Schwiegersohn Jared Kushner Putin als einen „Großmeister der Politik“ – was verrät das über das Weltbild der Trump-Administration?

Küppersbusch: Mathias Döpfner, Autor von Standardwerken wie „Neue Deutsche Welle – Kunst oder Mode?“ (1984) und „Erotik in der Musik“ (1986) bleibt seiner Linie treu und changiert melodiös zwischen kompetenter Verherrlichung von Popstars und einem erfrischend kindlichen Popstar-selber-sein-wollen. Wie er sich einst Elon Musk anteppichte und nun Kuscheln mit Kushner zelebriert, zeigt einen Performance-Künstler und Verleger-Darsteller, den auf der Hochblüte seines Schaffens niedriges Kritteln nicht mehr erreicht – Journalist, Künstler, Mikrofonständer? Und das, mit Blick auf die Marktmacht seines Verlages, beunruhigt mich deutlich mehr als die neuesten Kaspereien aus der US-Sitcom.

taz: Manuel Neuer hat seine junge Freundin im Wochenbett verlassen und ist mit einer anderen durchgebrannt. Warum regt uns das gerade bei ihm so auf?

Küppersbusch: Weder Herr noch Frau Neuer haben sich bisher zu diesen Geschichten geäußert; nichts von allem Berichteten ist bestätigt. Die Welle verursachte vor allem ein Post einer „ausgebildeten Hypno-Therapeutin“, immerhin nicht „eingebildete“, die auf einem Gerücht ein Meinungsgebirge errichtete. Um schließlich von Bild gefeiert zu werden als „die Frau, die allen aus dem Herzen spricht“. Aus dem Hirn kommt’s ja nun nachweislich nicht, denn da ist – was die Faktenlage angeht – gähnende Leere.

taz: Es war wieder Black Week. Welches Schnäppchen haben Sie ergattert?

Küppersbusch: Hab im Karstadt Köln ein eher deprimierendes Gespräch mit einer Kassiererin geführt über ihre Ungewissheit, wann ihr Arbeitsplatz wegkommt. Dann mit voller Absicht teuren Drogeriekram ohne Rabatt gekauft. Hatte nicht das Gefühl, den Kapitalismus mit seinen eigenen Mitteln geschlagen zu haben.

taz: Und was macht der RWE?

Küppersbusch: Gerade vor Redaktionsschluss der taz spielt Köln an sich selbst herum, vulgo Victoria gegen Fortuna, und wenn’s beim 0:1 dort bleibt, ist RWE Tabellenzweiter.

Fragen: Doris Akrap, Ann-Kathrin Leclère

Friedrich Küppersbusch ist Journalist, Produzent und riecht jetzt nach Karstadt.