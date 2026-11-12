Er wollte seine Religionszugehörigkeit im Personalausweis ändern und landete stattdessen in einem ägyptischen Hochsicherheitsgefängnis – der Fall von Said Abdelrazek erregt international Aufsehen, nachdem die Staatsanwaltschaft Anfang November die Höchststrafe für den seit Juli 2025 Inhaftierten Konvertiten gefordert hat. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International droht dem 30-Jährigen lebenslange Haft, laut unbestätigten Medienberichten gar die Todesstrafe.

Abdelrazek, in einer muslimischen Familie geboren, konvertierte etwa 2017 „nach Jahren persönlicher Überlegung“ zum Christentum, wie das Kairo-Institut für Menschenrechtsstudien (CIHRS) berichtete. Er selbst hatte Religionswissenschaften studiert.

Doch dann, das berichten mehrere Quellen, sei die Lage für den Mann unhaltbar geworden. Die Religion zu wechseln ist in der ägyptischen Gesellschaft mit großem Stigma verbunden. Konversionen werden selten anerkannt. Der Abfall vom Glauben, auch der vom Islam, ist aber laut Strafgesetzbuch kein Verbrechen.

Seine eigene Mutter habe ihn bei den Sicherheitsbehörden gemeldet, wohl in der Hoffnung, ihn zur Umkehr zu bewegen, sagte Abdelrazeks ägyptisch-australische Verlobte der israelischen Zeitung Jerusalem Post. Er sei daraufhin von Beamten unter Druck gesetzt worden. Seine Mutter habe ihm den Kontakt zu seiner damaligen Frau und seinem Sohn verwehrt.

Am Flughafen festgenommen

Doch Abdelrazek bestand auf seinen Glauben. 2018 floh er nach Russland, wo er in die russisch-orthodoxe Kirche aufgenommen wurde. Das UN-Flüchtlingshilfswerk stellte ihm Papiere aus. 2023 aber verhaftete ihn die russische Polizei, berichtet die US-Kommission für internationale Religionsfreiheit. Der Vorwurf: Er habe Bezug zu einem privaten Video, in dem der Islam verunglimpft werde. Er wurde zu einer Haftstrafe verurteilt.

Ein Jahr später schoben ihn die russischen Behörden nach Ägypten ab. Menschenrechtsorganisationen prangerten das als Verletzung des Nichtzurückweisungsprinzips an, nach dem Menschen nicht in Länder deportiert werden dürfen, in denen ihnen Verfolgung, Folter oder Gefahr drohen.

Laut Amnesty International nahmen ihn ägyptische Sicherheitskräfte direkt nach der Landung in Kairo fest. Zehn Tage soll er ohne Kontakt zur Außenwelt festgehalten, über seinen Glauben befragt und misshandelt worden sein. Anschließend wurde er unter Auflagen freigelassen: Er durfte sich nicht öffentlich äußern oder missionieren.

Doch ein Jahr später, im Juli 2025, klopfte wieder die Polizei an Abdelrazeks Tür. Kurze Zeit zuvor hatte er versucht, die Religionsangabe in seinem Ausweis ändern zu lassen – vergeblich. Zudem hatte er online über Religion gepostet. Die Behörden nahmen ihn ohne Haftbefehl fest. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine verbotene Organisation gegründet und für Ideen geworben zu haben, die der Gesellschaft schaden, sowie öffentlich Verachtung gegenüber dem Islam gezeigt zu haben.

In Haft misshandelt

„Amnesty International betrachtet die Festnahme und die fortgesetzte Inhaftierung von Said Abdelrazek als willkürlich und fordert seine sofortige und bedingungslose Freilassung“, sagt Souleimene Benghazi, Ägyptenreferent der Menschenrechtsorganisation. Er werde allein deshalb festgehalten, weil er sein Recht auf Glaubensfreiheit ausübe. Bei ihren Recherchen habe die NGO keine Verbindungen Abdelrazeks zu Terrororganisationen gefunden.

In der Haft sollen die Sicherheitskräfte versucht haben, sein tätowiertes Kreuz zu entfernen, und ihm blutende Wunden an den Armen zugefügt haben. Außerdem hätten sie den jungen Mann stundenlang in einer „Kreuzigungsposition“ aufgehängt. Das ägyptische Justizministerium reagierte auf Nachfrage nicht.

Menschenrechtsorganisationen beklagen die generelle Einschränkung religiöser Freiheiten in Ägypten. Der Übertritt vom Islam zu einer anderen Religion würde so gut wie nie rechtlich anerkannt und vage Gesetze erlaubten es den Behörden, Menschen willkürlich zu verfolgen. Benghazi beschreibt Diskriminierung, Schikanen und Strafverfolgung. In der zweiten Jahreshälfte 2025 hat die Organisation mindestens 29 Festnahmen wegen Online-Posts mit religiösen Inhalten gezählt. In mehreren Fällen gaben die Menschen an, in Haft gefoltert worden zu sein.

Laut Abdelrazeks Account beim Onlinedienst X ist die Verhandlung vor dem Strafgericht in Badr für den 8. Dezember angesetzt.