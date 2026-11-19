Jedes Jahr aufs Neue überschlagen sich bei den Herbstauktionen der großen New Yorker Kunsthäuser Rekordsummen und Superlative. Auch jetzt: das Gemälde „Blühende Kastanienbäume“ von Vincent van Gogh wurde gerade bei Sotheby’s für 190,4 Millionen US-Dollar versteigert, umgerechnet etwa 173,5 Millionen Euro. Der New Yorker Kunsthändler William Acquavella kaufte für diese Summe den bislang teuersten van Gogh überhaupt.

Für Sotheby’s wiederum erzielte „Châtaigniers en fleurs“, wie das Bild im Original heißt, den zweithöchsten Preis seiner Geschichte. Vincent van Gogh hatte das Gemälde im Mai 1890 im französischen Auvers-sur-Oise gemalt, kurz nach einem Psychiatrieaufenthalt und nur zwei Monate vor seinem Tod. Geradezu lebensbejahend und expressiv hielt der Maler darauf blühende Kastanienbäume vor einem Nachthimmel fest.

Schon vor der Auktion am 18. November spekulierte man auf einen Rekord. Fast aber hätte der Verkauf von „Châtaigniers en fleurs“ nicht stattfinden können. Es bestand nämlich der Verdacht, der van Gogh sei NS-Raubgut. Die Erben seines einstigen deutschen Besitzers Samuel Fischer, Gründer des S. Fischer Verlags, der 1934 verstarb, hatten Widerspruch gegen die Auktion eingelegt. Sie vermuteten, das Gemälde sei in einer Zwangslage aufgrund der Verfolgung durch die Nazis und unter Marktpreis veräußert worden.

Noch zu Lebzeiten des jüdischstämmigen Samuel Fischers war der van Gogh in die Obhut des Galeristen Paul Cassirer nach Amsterdam gekommen, Fischers Tochter und ihr Ehemann konnten 1935 nach Zahlung einer Reichsfluchtsteuer fliehen, 1936 dann wurde der van Gogh an ein jüdisches Sammlerpaar in Paris veräußert. Die Geschichte von „Châtaigniers en fleurs“ ist komplex: Waren 1936 die Fischers in NS-Deutschland bereits der Verfolgung ausgesetzt, war der Kunstmarkt im damals noch unbesetzten Amsterdam davon kaum berührt.

Sammlung der Mäzenin Nelly Arrieta de Blaquier

1975 gelangte das Gemälde dann auf offiziellen Wegen in die Sammlung der argentinischen Zuckererbin und prominenten Mäzenin Nelly Arrieta de Blaquier und ihrem Ehemann Carlos Pedro Blaquier. Nach über 50 Jahren hatten die beiden den van Gogh nun gemeinsam mit 11 weiteren impressionistischen und postimpressionistischen Gemälden aus ihrer beeindruckenden Kollektion bei Sotheby’s eingeliefert. Der Verkaufswert der gesamten Blaquier-Sammlung wurde auf rund 450 Millionen Dollar geschätzt.

Knapp vor der großen Auktion konnte die Provenienzabteilung von Sotheby’s dann den Verdacht entkräften, dass es sich bei „Châtaigniers en fleurs“ um ein verfolgungsbedingtes Kulturgut handle. Sein Verkaufswert von 68.000 Schweizer Franken soll 1936 dem damaligen Marktwert entsprochen haben. In einer Stellungnahme aber hatte das Auktionshaus nun dezidiert auf „die komplexe NS-Vergangenheit des Gemäldes“ und das „Leiden der Familie Fischer im Holocaust“ hingewiesen.