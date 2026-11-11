Regisseurin über Ostfriesland-Thriller„Leers romantisch-idyllisches Image auf den Kopf stellen“

taz: Frau Sparringa, Ihr Film „Ohne Wahrheit“ sieht so aus, als wäre ein Hollywood-Thriller in Ostfriesland gedreht worden.

Ilka Sparringa: Vielen Dank für das Kompliment. Genau das war unser Ansinnen. Wir wollten einen Film machen, dem man nicht sofort ansieht, dass er aus Deutschland kommt. Ich wollte meinen Debütfilm in meiner Heimatstadt Leer drehen und dabei dessen romantisch-idyllisches Image komplett auf den Kopf stellen, indem ich dort einen sehr düsteren Thriller spielen ließ.

taz: Ihr Protagonist verwandelt sich darin von einem braven Anwalt in einen Actionhelden, der nicht totzukriegen ist.

Sparringa: Hier in Deutschland werden ja vor allem Krimis gemacht, obwohl es hier auch viele Thrillerfans gibt. Der Thriller geht einen Schritt weiter als der Krimi, denn da gerät der Protagonist selber in Gefahr. Er findet sich plötzlich inmitten dieser ganzen Machenschaften und muss um sein Leben fürchten. Und diese extra Fallhöhe wollten wir in unseren Film einbauen.

Der Film „Ohne Wahrheit“, Regie: Ilka Sparringa, Deutschland 2024, 133 Min. Vorführungen: Sa, 14. 11., 19.30 Uhr, Kleines Theater Bargterheide; So, 15. 11., 18 Uhr, Cinespace, Bremen

taz: Wie kamen Sie auf die Grundidee von einer großen Verschwörung, bei der Obdachlose systematisch krank gemacht werden?

Sparringa: Vor einigen Jahren bin ich auf einen Zeitungsartikel gestoßen, in dem davon berichtet wurde, dass 2007 in Polen Obdachlosen im Rahmen einer Studie illegal Medikamente verabreicht wurden. Einige von ihnen sind damals daran gestorben. Ein großer Pharmakonzern stand dafür auch vor Gericht, wurde aber nie zur Rechenschaft gezogen. Das hat mich und meinen Geschäftspartner Friedrich Bochröder dazu inspiriert, dieses Drehbuch zu schreiben.

Bild: Christoph Hardt/Imago Im Interview: Ilka Sparringa geboren 1995 in Leer, hat an der Macromedia University in Köln Regie studiert. Nach ihrem Abschluss 2018 begann sie mit den Drehbucharbeiten und Produktionsvorbereitungen zu ihrem Debütfilm „Ohne Wahrheit“, der 2020 und 2021 in Ostfriesland gedreht wurde.

taz: Wie wurde es dann möglich, vor der eigenen Haustür einen Film zu machen?

Sparringa: Das professionelle Filmteam und die Schauspieler kamen zwar aus ganz Deutschland, aber alles was darüber hinausging, also viele Assistenten*innen, der Fahrdienst, das Catering, etliche Unterstützer und rund 300 Kompars*innen, kamen aus Leer und Umgebung. Insgesamt haben 700 Menschen, davon die meisten aus der Region, an dem Film mitgewirkt und dadurch dieses Projekt erst möglich gemacht. Nur so konnten wir einen Film kreieren, der trotz seiner wenigen Mittel dennoch sehr hochwertig aussieht.

taz: Wie haben Sie es geschafft, ihn unabhängig zu produzieren?

Sparringa: Weil das Projekt so ambitioniert war, hat es von der ersten Idee bis zur Premiere acht Jahre gedauert. Mein Geschäftspartner Friedrich Bochröder und ich haben das Geld selber erwirtschaftet. Ich habe zum Beispiel als Industriekletterin gearbeitet und mit unserer Filmproduktionsfirma haben wir Imagefilme für Unternehmen hergestellt. Schließlich konnten wir dann doch noch Investoren finden, aber etwa zwei Drittel des Produktionsbudgets haben wir selber gestemmt.

taz: Haben Sie versucht, Fördergelder zu bekommen?

Sparringa: Natürlich, aber da sind wir schon am Telefon gescheitert. Und wurde gesagt, dass wir in denselben Topf wie renommierte Fil­me­ma­che­r*in­nen wie Fatih Akin kommen würden und unsere Chancen gegen null laufen würden. Gerade als Nachwuchsfilmemacher ist man auf Unterstützung angewiesen, aber die Richtlinien der Förderungen sind rigide. So hieß es auch, dass das Genre Thriller generell nicht förderungswürdig ist.

taz: Die Premiere war schon 2024 auf dem internationalen Filmfestival Emden-Norderney. Warum hat es bis jetzt mit einer Kinotour gedauert?

Sparringa: Beim Versuch, den Film in Deutschland zu vermarkten, sind wir auf einige Hürden gestoßen. Wir haben den Film sehr unkonventionell produziert und müssen nun auch neue oder andere Wege finden, den Film zu vermarkten. Viele der Deals in Deutschland scheinen vorher schon geschlossen. Das Fernsehen produziert hauptsächlich eigenen Content und für das Genre Thriller gibt es keine Infrastruktur.