taz: Anton Pleva, warum dieses Stück gerade jetzt?

Anton Pleva: Carlo Goldonis „Diener zweier Herren“ dreht sich um Klasse und den Kampf ums Überleben in einer Gesellschaft in der Besitzverhältnisse ungleich verteilt sind. Im 18. Jahrhundert konzentrierte sich das Vermögen auf wenige Menschen, die alles besaßen, und sehr viele, die von deren Gunst abhängig waren. Im Stück geht es um Truffaldino, im Prinzip eine Figur des Proletariats, der seine Arbeitskraft an zwei Herren verkaufen muss, weil ein Job nicht zum Überleben reicht. Smeraldina ist eine Angestellte bei Pantalone …

taz: … einer intriganten Kaufmannsfigur.

Bild: Oliver Fantitsch Im Interview: Anton Pleva *1983, arbeitete schon als Jugendlicher als Schauspieler. Nach dem Schauspielstudium in Hamburg Ensemblemitglied am Theater Bielefeld. Seit 2015 lebt Anton Pleva wieder in Hamburg, spielt, schreibt Stücke und Bearbeitungen, produziert, unterrichtet und inszeniert. Seit 2025 ausgebildeter Business-Coach, begleitet er Menschen auch bei beruflichen Veränderungen und schwierigen Entscheidungen.

Pleva: Sie ist sich sehr bewusst darüber, was um sie herum passiert, sie sehe ich in einer anarchistischen Tradition. Smeraldina lernt Truffaldino in seiner Notsituation kennen. Er sagt: „So ist das Leben“, sie erwidert: „Nein, so ist das System: Kapitalismus, Herrschaft, Ausbeutung, Ungleichheit.“ Dieses System kennt Truffaldino nicht, er kämpft nur ums Überleben – das ist sehr aktuell. Wir Menschen des Proletariats schaffen es kaum, uns aufzulehnen, weil wir keine Zeit haben.

taz: Wie verhält sich Ihr Stück zum Original?

Pleva: Ich habe großen Spaß daran, Klassiker in Ihrer Zeit zu verankern, aber von heute draufzuschauen. Wir beschäftigen uns mit dem Rokoko und schauen, was es mit der Gegenwart zu tun hat. Das heißt: Die Kostüme sind nicht historisch original, aber sie sind auch nicht realistisch heutig. Sie spielen mit Elementen aus beiden Welten und ermöglichen, Verbindungen herzustellen.

taz: Es geht nicht um eine möglichst perfekten Illusion?

Pleva: Theater ist ja auch immer die Verabredung zur Lüge. Wir wissen: Das ist Rune Jürgensen, der spielt den Truffaldino, ist es aber nicht. Ich finde diese Verabredung ermöglicht erstens die Brecht'sche Verfremdung, die Möglichkeit, das Stück auf Parallelen zur eigenen Realität hin zu untersuchen. Zweitens, eine Ebene herzustellen, in der es erst recht wieder Realität wird: Ich kann den Schau­spie­le­r:in­nen bei ihrer Arbeit zuschauen, ihren Schwierigkeiten beim Übertrag in unsere Realität. In „Frühlings Erwachen“ …

taz: … das Sie 2023 inszeniert haben …

Pleva: … finden die Spie­le­r:in­nen am Anfang das Stück auf der Bühne und fangen an es zu lesen. Eine sagt: „Was soll das? Das sind doch gar nicht meine Probleme.“ Ein anderer sagt: „Das ist super interessant“, und macht die Verbindung zu heute auf. Allmählich verschmelzen sie mit den Figuren – und ich, im Publikum, verschwinde in der Illusion. Das ist Theaterzauber, den ich liebe: Ich sehe das Theater, ich sehe die Lüge und ich bin zum Träumen eingeladen. Mein Wunsch ist, dass man Theater nicht schon in seiner Form verstehen muss, um es genießen zu können. Ich möchte Menschen einladen, die es bisher als eine fremde Welt erfahren, die kein Interesse an ihnen hat.

taz: Ist, was nun zur Premiere ansteht, eine Bearbeitung? Oder doch eine Neufassung?

Pleva: Eine Neufassung in dem Sinne, dass es alle Situationen, die Goldoni geschrieben hat, auch bei mir gibt. Aber ich habe alles neu geschrieben, es gibt keinen Satz, der schon in eine andere Übersetzung hineingeschrieben worden wäre. In fast allen historischen Stoffen ist eine starke patriarchale Verankerung zu erkennen, die ich gerne aufbreche.

Das Stück „Diener 2er Herren“ von Anton Pleva nach Carlo Goldoni. Premiere: Do, 26.11., 19.30 Uhr, Hamburg, Ernst Deutsch Theater. Nächste Vorstellungen: 27., 28. + 29.11..; 5., 6., + 8.12.

taz: Was heißt das in diesem Fall?

Pleva: Nehmen wir die Tochter, die verheiratet werden soll: Im Original ist sie in den für sie Ausgesuchten aber auch verliebt. Da werden Frauenstereotype reproduziert, die ich nicht mehr zeitgemäß finde. Beim Schreiben habe ich dann ausprobiert, ob es funktioniert, dass sie von vornherein ablehnt verheiratet zu werden. Jetzt sagt sie: „Papa, ich lasse mich nicht von dir verkaufen.“ Wobei es für die väterliche Gewalt in Goldonis Welt leider keine Lösung gibt.