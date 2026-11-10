Der irische Regisseur und Dramatiker Martin McDonagh schreibt seit den 90er Jahren Theaterstücke. Sein 2004 entstandener Debütkurzfilm mit Brendan Gleeson wurde mit dem Kurzfilm-Oscar ausgezeichnet, mit Gleeson drehte er vier Jahre später auch sein Langfilmdebüt „Brügge sehen … und sterben?“ und 2022 „The Banshees of Inisherin“. McDonaghs vielfach ausgezeichnete schwarze Tragikomödie „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ beschäftigte sich 2017 mit Gerechtigkeit und Protestformen in öffentlichen Räumen: Es geht darin um eine Frau, die angesichts des Mordes an ihrer Tochter ihre Kritik am Handeln des lokalen Polizeichefs auf Plakatwänden äußert. „Wild Horse Nine“ erzählt von den CIA-Agenten Chris und Lee, die kurz vor dem Militärputsch in Chile 1973 nach Rapa Nui entsandt werden. Der todkranke Chris schert sich dabei weder um Geheimhaltung noch um Konventionen, äußert sich gegenüber vermeintlichen Studentinnen lautstark über die Taktiken der CIA und begegnet seinem restlichen Leben mit galligem Humor.

taz: Herr McDonagh, in „Wild Horse Nine“ spielt John Malkovich den zynischen Chris, dem seine Loyalität und das Verdecken von beruflichem Fehlverhalten ebenso egal geworden ist wie das Befinden anderer Menschen. Was interessiert Sie an der Figur?

Der Film „Wild Horse Nine“. Regie: Martin McDonagh. Mit John Malkovich, Sam Rockwell u. a. Vereinigtes Königreich/USA/Chile 2026, 118 Min.

Martin McDonagh: Wahrscheinlich hängt das mit meiner Angst zusammen, irgendwann mal selbst ein bisschen so wie Chris zu werden. Vor allem mag ich seine Unverschämtheit – als Drehbuchautor ist das durchaus befreiend, eine Figur zu schreiben, die meinen eigenen Gedanken und Gefühlen diametral entgegengesetzt ist. Man kann sie Dinge tun und sagen lassen, die man im echten Leben nie sagen würde, weil man ja dieser Figur treu bleiben muss. Sie dabei nicht zu bewerten, ist die Herausforderung.

taz: Woher stammt die Bitterkeit dieses Charakters?

McDonagh: Aus einer Enttäuschung – tief in Chris steckt ein stark empfindender Mann, in dessen ruhigen Momenten man diese Gefühle hoffentlich auch wahrnehmen kann. Der Film soll im Grunde eine Abhandlung über Schuld und Reue sein, darüber, dass jemand am Ende seines Lebens weiß, dass er nicht alles richtig machen konnte. Es bringt mir komischerweise Freude, so etwas zu schreiben.

taz: Malkovich und Sam Rockwell spielen Kollegen und enge Freunde. In Ihren Filmen gibt es oft Darstellungen von Männerfreundschaften – wie wichtig ist Freundschaft für Sie?

McDonagh: Das stimmt, schon seit „Brügge sehen … und sterben?“ erzähle ich von Männerfreundschaften. Ich glaube, das stammt aus meiner eigenen Erfahrung, ich fühle mich dabei sicher. In Hollywoodfilmen ist die Beschäftigung mit Männerfreundschaften eher unterrepräsentiert, da zeigt man lieber entweder oberflächliche „Buddys“ oder Konkurrenten. Aber tiefer in die männliche Psyche einzusteigen, diese Art von Männlichkeit darzustellen, das fasziniert mich. Sowohl in „Brügge“ als auch in „Wild Horse Nine“ grenzt die Freundschaft an eine Liebesbeziehung zwischen Männern. Und in meinem Film „The Banshees of Inisherin“ ging es quasi um das Ende einer solchen Männer-Liebesbeziehung.

taz: Kann ein desillusionierter Charakter wie Chris in einer generell nicht besonders hoffnungsvollen Zeit voller Gewalt und Misogynie denn dabei helfen, wieder an etwas zu glauben?

McDonagh: Das hoffe ich. Auch wenn beide Männer keine Helden sind, wahrscheinlich sind sie sogar selbst misogyn und politisch auf der dunklen Seite, haben sie etwas Anständiges – die Machenschaften der CIA bekanntzumachen, ist richtig. Und die Freundschaft zwischen den beiden ist real, das zu zeigen, war mir wichtig.

taz: Chris analysiert in einer Szene die Völker der Erde anhand ihrer Käsesorten – Länder mit offen schwulen Menschen produzieren demnach besseren Käse. Woher kommt das?

McDonagh: Das ist mir tatsächlich beim Käseessen eingefallen. Und da ist doch etwas Wahres dran – um guten Käse zu produzieren, muss man zufrieden sein.

Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa Im Interview: Martin McDonagh wurde 1970 in London geboren. Er begann in den neunziger Jahren als Dramatiker zu arbeiten. Sein erster Spielfilm war „Brügge sehen … und sterben?“ (2008). „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ lief 2017 im Wettbewerb von Venedig, wo auch „The Banshees of Inisherin“ 2022 Premiere feierte.

taz: Wofür steht Sam Rockwells Figur des Lee?

McDonagh: In der Beziehung steht sie für den sorgenden, liebevollen Teil, in dem ich persönlich mich eher wiederfinde. Er sollte natürlich den Gegenpart zu John bilden. Aber Johns Draufgängertum ist ohnehin nur gespielt – seine sanften Momente überwiegen zum Ende des Films.

taz: Malkovich hat im Film eine spezielle Art zu sprechen, die gleichzeitig gekünstelt und distanziert, dennoch überzeugend wirkt – haben Sie die gemeinsam entwickelt?

McDonagh: Die Zeilen selbst stehen alle so im Skript – Sam Rockwell, John Malkovich und ich haben allerdings vor dem Dreh ein oder zwei Wochen lang zusammen geprobt. John ist ein sehr geschickter Schauspieler, der alles naturalistisch klingen lassen kann, was man schreibt – beide haben einen Theaterhintergrund, sie können jeden Text so sprechen, als ob er ihnen gerade eingefallen ist.

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taz: Wieso lassen Sie die Geschichte auf Rapa Nui, der Osterinsel, spielen?

McDonagh: Vor 15 Jahren reiste ich zum ersten Mal nach Rapa Nui, weil ich hoffte, die Insel als Figur in einer Geschichte nutzen zu können. Ich hatte mir verschiedene Plots überlegt, die alle nicht funktionierten – bis die Idee mit der US-Intervention in Chile durch die CIA dazukam, die die Wahl Allendes zum Staatspräsidenten verhindern wollte. Diese unerhörte Geschichte beschäftigt mich schon seit meinen Teenagerzeiten. Die beiden Dinge zusammenzubringen, war der Beginn des Films. Ursprünglich sollten es allerdings ein todkranker Vater und ein Sohn sein, die zusammen eine letzte Reise auf die Osterinsel machen – davon sind auch noch ein paar Merkmale in den Charakteren von Rockwell und Malkovich zu finden.

taz: Das Setting war also vor der Story vorhanden?

McDonagh: Ja, ich mochte das Geheimnis, das die Skulpturen, die Moai umgibt, und die Insel als solche ist ohnehin sehr hübsch mit ihrem vulkanischen Gestein und dem satten Grün, das mich an die irischen Arainn-Inseln erinnert. Am meisten haben mich aber die wilden Pferde überrascht, die sich frei auf der Insel bewegen – die habe ich darum mit eingebaut.

taz: Wie sind Sie dem konservatorischen Risiko begegnet, in der Nähe dieser historischen Figuren einen Film zu drehen?

McDonagh: Wir haben eng mit der Gemeinde dort zusammengearbeitet, hatten ihnen auch vorher das Drehbuch vorgelegt und erklärt, wie wir die Figuren filmen wollen, wo im Bild sie zu sehen sind. Um sicherzugehen, dass die Moai respektiert werden, dass ihnen nichts passiert, haben wir aufgepasst, dass wir nicht zu nahe an sie herankommen, man musste immer mindestens einen Meter entfernt von ihnen sein, darf sie ohnehin nicht anfassen.

taz: Das schwerwiegend unrechtmäßige Verhalten der CIA in Chile ist mehr oder weniger bekannt, gab es dennoch eine Reaktion der CIA auf Ihren Film?

McDonagh: Bislang nicht – und mich interessiert auch nicht wirklich, wie man den Film dort findet. Man weiß ja eh nicht, ob die CIA gerade mithört. Ich bin nicht mal sicher, ob es solche Menschen, die am Ende ihres Lebens Schuld und Reue für ihre politisch motivierten, falschen Aktivitäten empfinden, dort tatsächlich gibt. Manchmal wundere ich mich, dass man so etwas nicht öfter hört – wo bleiben etwa öffentliche Aussagen von Ex-CIA-Agenten, die sich schuldig fühlen, die ihr Verhalten oder das ihrer Behörde bereuen? Dieser Teil meiner Geschichte beruht tatsächlich auf reiner Erfindung.

taz: Sind CIA-Mitarbeiter in Ihren Augen böse Menschen?

McDonagh: Na ja, ich glaube schon, dass das vor allem Menschen sind. Aber ich will ihnen nicht vergeben. Und ich würde mich ehrlich freuen, mehr über ihre Zweifel und ihr Bedauern zu hören.