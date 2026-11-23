Nachrichtendienste in Deutschland dürfen bald viel mehr. Das ist das Ergebnis der Reform des Nachrichtendienstrechts und besorgt insbesondere Berufe, deren Arbeit auf Vertraulichkeit beruht. Jour­na­lis­t:in­nen und Psy­cho­the­ra­peu­t:in­nen sorgen sich um den Schutz ihrer In­for­man­t:in­nen und Klient:innen.

Der Bundestag hat die Reform am 13. November beschlossen. Demnach sollen der Bundesnachrichtendienst (BND) im Ausland und der Bundesverfassungsschutz (BfV) im Inland mehr Befugnisse erhalten. So dürfen sie im digitalen Raum künftig nicht mehr nur Daten sammeln, sondern auch Informationen speichern und aktiv in IT-Systeme eingreifen. CDU/CSU und SPD stimmten für die Reform, AfD und Linke dagegen. Die Grünen enthielten sich. Am 18. Dezember wird über die Reform abschließend im Bundesrat beraten.

Jour­na­lis­t:in­nen sehen ihre In­for­man­t:in­nen durch die erweiterten Befugnisse von BND und BfV nicht mehr ausreichend geschützt. Bereits im Oktober forderte ein Bündnis unter anderem aus ZDF, ARD und Reporter ohne Grenzen, dass deutsche Sicherheitsinteressen gegenüber dem Redaktionsgeheimnis und dem Quellenschutz nicht pauschal überwiegen dürften. An der Kritik habe sich auch nach der beschlossenen Reform nichts geändert, sagte der Deutsche Journalisten-Verband der taz. Weiter könnten durch die geplante automatisierte Datenanalyse potenzielle Whistleblower als gefährlich eingestuft werden. Ein mangelnder Rechtsschutz bei Hackerangriffen der Nachrichtendienste auf Jour­na­lis­t:in­nen sowie die Datenmasse, die der BND monatelang speichern dürfe, gefährdeten außerdem die Pressefreiheit.

Es sei zusätzlich unklar, wann der Verfassungsschutz Jour­na­lis­t:in­nen und ihre Kontakte beobachten dürfe. Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, teilte mit, dass man sich eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht vorbehalte. Zwar müssen die Maßnahmen gegen Jour­na­lis­t:in­nen und ihre Quellen durch BND und BfV vorab durch den Unabhängigen Kontrollrat genehmigt werden. Es fehle aber an Durchsetzungsfähigkeit, damit seien Jour­na­lis­t:in­nen und ihre Quellen bei sensiblen Recherchen nicht ausreichend geschützt, sagte Mihr. Für den BfV gilt die Vorabkontrolle einiger Maßnahmen zudem erst ab Ende 2027.

Keine Wanze im Behandlungszimmer

Weniger dramatisch als zuvor angenommen sieht es bei den Psy­cho­the­ra­peu­t:in­nen aus. Anfangs war die Sorge unter Pa­ti­en­t:in­nen groß, Geheimdienste könnten therapeutische Gespräche abhören. Das dürfen sie nach der beschlossenen Reform nicht. Das therapeutische Gespräch ist so besonders geschützt. Notwendige Änderungen seien nach den parlamentarischen Debatten größtenteils umgesetzt, schreibt die Bundespsychotherapeutenkammer in einer Pressemitteilung.

Etwas unklarer ist der Fall für Telefonate zur Terminvereinbarung oder wie mit Inhalten aus der elektronischen Patientenakte umgegangen wird. Während im BND-Gesetz auch diese Bereiche geschützt sind, fehlt ein vollumfänglicher Schutz dazu im Bundesverfassungsschutzgesetz. Der Verfassungsschutz darf hier zum Beispiel Daten abgreifen, allerdings nur in Ausnahmefällen. Ein solcher wäre gegeben, wenn Psy­cho­the­ra­peu­t:in­nen selbst im Fokus der Ermittlungen stehen oder der Verfassungsschutz von einer Bedrohungslage ausgeht. Dem muss jedoch – und das ist neu – der Unabhängige Kontrollrat zustimmen.

Trotzdem bleibt offen, wie zum Beispiel mit dokumentierten Behandlungsinhalten umgegangen wird, sollte der Nachrichtendienst im Rahmen seiner Ermittlungen Zugriff auf sie erlangen. Eigentlich fallen auch diese unter die Vertraulichkeitsbeziehung zwischen The­ra­peu­t:in­nen und Pa­ti­en­t:in­nen und sie dürften theoretisch nicht verwendet werden.

Die Bundespsychotherapeutenkammer fordert, den Schutzstatus bei beiden Nachrichtendiensten anzugleichen. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum das Vertrauensverhältnis zwischen Psy­cho­the­ra­peu­t:in­nen und ihren Pa­ti­en­t:in­nen beim Bundesnachrichtendienst stärker geschützt wird als beim Verfassungsschutz“, sagte Andrea Benecke, die Präsidentin der Kammer.