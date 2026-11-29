Abgestimmt wurde in der Schweiz – doch einer der möglichen Gewinner sitzt in Düsseldorf: Rheinmetall. Am Sonntag stimmten nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis fast 1,5 Millionen Menschen, knapp 54 Prozent der Bevölkerung, für eine Lockerung des Kriegsmaterialgesetzes. Etwas über 1,2 Millionen stimmten dagegen. Die Beteiligung lag bei etwa 48 Prozent. Besonders groß war die Zustimmung in der Ost- und Zentralschweiz. In Basel-Stadt votierten hingegen über 58 Prozent mit Nein.

Künftig darf die Schweiz leichter Waffen an 36 Partnerstaaten liefern – auch wenn diese in bewaffnete Konflikte verwickelt sind. Dazu gehören fast alle EU-Länder, Großbritannien und die USA. Auch die Weitergabe von Waffen an Drittstaaten wird erleichtert: Käufer müssen sich nicht mehr grundsätzlich verpflichten, dafür die Zustimmung der Schweiz einzuholen. In Ausnahmefällen darf die Regierung im Landesinteresse von den Exportkriterien abweichen. Das Neutralitätsrecht bleibt bestehen.

Mehr als 55 Prozent des Werts der zwischen 2019 und 2025 bewilligten Schweizer Kriegsmaterialexporte entfielen laut SRF auf Rheinmetall-Firmen. Der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2.000 Menschen an sechs Schweizer Standorten. In Zürich baut er Flugabwehrsysteme, in Wimmis hält er die Mehrheit am Chemieunternehmen Nitrochemie. Über das staatliche Rüstungsunternehmen Ruag MRO ist daran auch die Schweiz beteiligt.

Fertigung im Ausland wegen der Exportregeln

Etwa der Militärfahrzeughersteller Mowag im schweizerischen Kreuzlingen setzte bei dem Referendum auf ein Ja. Mowag gehört zum US-Konzern General Dynamics und baut derzeit in den süddeutschen Orten Immenstaad und Augsburg neue Produktionsstandorte auf. Dort sollen mittelfristig rund 500 Stellen entstehen. „Dieses Wachstum findet ausserhalb der Schweiz statt“, schreibt Mowag der taz.

Kunden verlangten wegen der Exportregeln zunehmend eine Fertigung im Ausland, schreibt Mowag. Die rund 1.000 bestehenden Stellen in der Schweiz seien aber nicht gefährdet; neue Jobs je nach Auftragslage möglich. Wie hoch die wirtschaftlichen Einbußen durch das strenge Exportkontrollregime seien, könne Mowag nicht beziffern. Das Unternehmen warb öffentlich für die Reform, finanzierte die Kampagne nach eigenen Angaben aber nicht direkt.

Rheinmetall hingegen ließ Fragen der taz nach entgangenen Aufträgen und einer Beteiligung an der Kampagnenfinanzierung unbeantwortet. Der Schweizer Markt allein sei zu klein, erklärte der Konzern allerdings auf Anfrage.

Das Rüstungsgeschäft wuchs in der Schweiz allerdings schon unter den alten Regeln: 2025 exportierte sie Kriegsmaterial für 948,2 Millionen Franken, knapp 43 Prozent mehr als im Vorjahr. Das entsprach 0,21 Prozent aller Schweizer Warenexporte. Größter Abnehmer war Deutschland mit 386,4 Millionen Franken.

Drei Millionen Franken für die Kampagne

Ausgerechnet die Ukraine, deren Verteidigung gegen Russland die Reform mit angestoßen hat, soll weiterhin keine Schweizer Waffen erhalten – auch nicht über Partnerstaaten. Dass solche Weitergaben dennoch möglich wären, räumt das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) aber ein. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, dass Munition des Herstellers SwissP Defence trotz Embargos nach Russland gelangt ist. Das Unternehmen gehört zur italienischen Beretta Holding. Das Seco klärt den Fall derzeit ab.

Das vom Industrieverband Swissmem unterstützte Ja-Lager veranschlagte rund drei Millionen Franken für die Kampagne, die Gegenseite 580.000 Franken. Silas Muggli von der Gruppe „Für eine Schweiz ohne Armee“ warnt vor einem Kontrollverlust: „Wer am Morgen die Guten Dienste und Diplomatie pflegt, kann nicht am Nachmittag kontrollfrei Waffen in alle Welt liefern.“