taz: Frau Aljochina, laut einer Umfrage der Körber-Stiftung wollen 53 Prozent der Deutschen inzwischen, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine eingestellt werden. Was sagen Sie dazu?

Maria Aljochina: Es überrascht mich nicht. Während des ersten Kriegsmonats war ich inhaftiert. Ich hörte nur den Hass, den die russische Propaganda verbreitete. Wir Rus­s:in­nen weinten, weil unser Land die friedliche Ukraine bombardierte. Umso mehr haben wir uns gefreut, als wir erfuhren, dass ukrainische Geflüchtete am Berliner Hauptbahnhof mit der ukrainischen Nationalhymne empfangen wurden. Ich denke, seit Ende 2023 ist die Stimmung dann allmählich umgeschlagen.

taz: Inwiefern?

Im Interview: Maria Aljochina Geboren 1988 in Moskau. Maria Aljochina galt schon in der Schule als unangepasst. Sie war Studentin des Instituts für Journalismus und studierte Kreatives Schreiben in Moskau, als sie 2012 nach der „Punk Prayer“-Aktion verhaftet wurde und zu einer zweijährigen Haftstrafe in einem Straflager bei Nischni Nowgorod verurteilt worden war. 2013 wurde sie begnadigt, sie protestierte weiterhin mit Pussy Riot. 2021 bekam sie Hausarrest, 2022 floh sie trotz Fußfessel aus Russland, inzwischen hat sie die isländische Staatsbürgerschaft.

Aljochina: Putins Regime verbreitete im Westen das Märchen, Russland sei ein friedliches Land, das ebenfalls Frieden wolle. Das erreichte die Menschen in Deutschland. Zum Beispiel fragten politisch linksstehende Frauen in einer Bar eines unserer Pussy-Riot-Mitglieder: „Bist du Russin? Weißt du, warum die Ukraine Russland nicht endlich Gebiete abtritt? Das könnte doch den Frieden sichern.“ Die russische Propaganda fruchtet auch bei vielen Politiker:innen, insbesondere bei der AfD. Andere Parteien sind aber genauso offen für sie. Etwa das BSW. Ich habe mit Sahra Wagenknecht öffentlich darüber debattiert. Sie wiederholt wortwörtlich, was im russischen Fernsehen kolportiert wird.

taz: Wäre aus Ihrer Sicht ein Frieden indiskutabel, wenn er Gebietsabtretungen der Ukraine mit sich bringen würde?

Pussy Riot Tour Pussy Riot beginnt ihre „Riot Days“-Tournee im Rahmen des Nordwind Festivals am 2. Dezember im Uebel & Gefährlich in Hamburg. Weitere Termine: 1. Januar 2027, Berlin, „Volksbühne“, 16. 2., Konstanz, „Kulturladen“, 10.3., Dortmund, „FZW“, 11.3., Hannover, „Faust“, 12.3. Kassel, „Schauspiel“, 13.3., Bielefeld, „Forum“.

Aljochina: Auf diese Weise das Blutvergießen zu beenden, ist für mich die seltsamste Idee überhaupt. Man muss ja nur einmal ein bisschen zurückblicken. Als Russland 2014 die Krim annektierte, hat der Westen dafür grünes Licht gegeben. Vor der Donbass-Besetzung hat er die Augen ebenfalls verschlossen. Wenn sich Russland nun weitere Teile der Ukraine einverleiben dürfte, wäre das nicht nur unfair, sondern würde ein falsches Signal senden. Putin stünde nämlich vor der gesamten Welt als Sieger da.

taz: Welche Konsequenzen hätte das?

Aljochina: Putin würde weitere Gebiete besetzen. Denn er hat den verrückten Plan, die Sowjetunion wiederherzustellen. Wie würden die Deutschen wohl reagieren, wenn Putin eines Morgens mit dem Gedanken aufwachen würde: Die Hälfte von Berlin gehört mir?

taz: Halten Sie den Westen für naiv?

Aljochina: Schon vor der letzten US-Präsidentschaftswahl hätte man Trumps Sieg kommen sehen können. Doch Europa, das seine militärische Stärke in der Vergangenheit nicht mehr ausgebaut hatte, verließ sich weiterhin für den Ernstfall auf den Schutz der Nato. Nur kann man nicht länger auf die USA zählen. Europa sollte nicht in dieser „Es wird schon nichts passieren“-Pose verharren, sondern lieber etwas von der Ukraine lernen, die in den letzten vier Jahren immer bessere Kriegstechnologie entwickelt hat. Ich selbst habe mich an der Waffe ausbilden lassen, das ist heutzutage generell nützlich. Zudem finde ich es sinnvoll, wenn man sich mit taktischer Medizin beschäftigt.

taz: Würden Sie an der ukrainischen Front gegen Russland kämpfen?

Aljochina: Ich kann als Künstlerin mehr für die Ukraine tun. Während unserer Pussy-Riot-Tourneen sammeln wir Geld für das angegriffene Land, allein das Kinderkrankenhaus Ochmatdyt in Kiew hat rund 200.000 Euro bekommen. Nun unterstützen wir unter anderem eine Organisation, die für Sol­da­t:in­nen kocht und ihnen Essen an die Front bringt.

taz: Haben Sie Ihren Glauben an Pazifismus verloren?

Aljochina: Wie will man sich in Deutschland gegen russische Drohnen verteidigen? Mit Blumen? Oft denken die Leute, der Krieg wäre weit weg. Er ist aber nicht nur täglich in den Nachrichten, er betrifft uns alle. Rund eine Million Rus­s:in­nen haben ihre Heimat wegen des Kriegs verlassen. Jetzt will die CDU auf einmal Emi­gran­t:in­nen erst wieder nach acht Jahren statt nach fünf Jahren einbürgern. Sie kopiert das, was sich die Rechten auf die Agenda geschrieben haben, um an der Macht zu bleiben. Der Preis dafür sind Menschenleben. In Unterkünften für Geflüchtete bringen sich Leute um, weil sie nicht in ein Land zurückkehren wollen, in dem sie getötet oder inhaftiert werden würden.

taz: Kann sich in Russland nichts Grundlegendes ändern, solange Putin an der Macht ist?

Aljochina: Putin ist ein Diktator. Gleichwohl sollten die Menschen im Westen nicht glauben, dass ihn die Mehrheit in Russland unterstützt. Gerade die Deutschen wissen geschichtsbedingt, wie schwierig es ist, Widerstand gegen einen totalitären Staat zu leisten. Im Vergleich zu jener Zeit, als wir unsere „Punk Prayer“-Aktion machten, haben sich die Bedingungen in Russland noch weiter verschlechtert. Es gibt Tausende politische Gefangene, verurteilt zu fünfjährigen bis lebenslangen Haftstrafen. In unserer Show „Riot Days“ zeigen wir ihre Gesichter und nennen ihre Namen.

taz: Mit „Riot Days“ steht Pussy Riot seit fast zehn Jahren auf der Bühne. Haben Sie Ihre Performance mittlerweile aktualisiert?

Aljochina: Ja. Anfangs basierte unsere Show auf meinem Buch „Riot Days“, in dessen Mittelpunkt „Punk Prayer“ und meine Inhaftierung standen. Seither hat sich allerdings Vieles in Russland verschlechtert, die Repressionen sind noch brutaler geworden. Darum fließen jetzt auch Teile aus meinem zweiten Buch, „Political Girl“ von 2025, in unsere Auftritte ein. Die Botschaft ist aber dieselbe geblieben: Was in Russland passiert, kann sich überall auf der Welt wiederholen.

taz: Stichwort „Punk Prayer“: Was würde so eine gewaltfreie Aktion heutzutage in Ihrer Heimat noch bringen?

Aljochina: Als wir uns 2012 auf eine sarkastische Art über die Nähe der russisch-orthodoxen Kirche zu Putin mokiert haben, war das natürlich eine völlig andere Zeit. Mithilfe der Kirche wollte sich Putin damals als Präsident auf Lebenszeit etablieren. Das ist mit der aktuellen Lage überhaupt nicht vergleichbar. Wenn die Ukraine nicht als Staat überleben sollte, wäre das eine potenzielle Bedrohung für ganz Europa. Die baltischen Staaten könnten direkt angegriffen werden. Estland schließt bereits jetzt seine Grenzübergänge zu Russland, Lettland erwägt ebenfalls eine Grenzschließung. Im Grunde ist 2026 der Eiserne Vorhang wieder heruntergegangen.