Psychologe über zwanghaftes Zocken„Letztlich ist es der Kauf von Gefühlen“

taz: Herr Hayer, warum kann man überhaupt von einer Glücksspielsucht sprechen, es gibt ja im Unterschied zu anderen Süchten keine körperliche Abhängigkeit?

Tobias Hayer: Das Spannende ist, dass es bei der Glücksspielsucht, wenn wir sie mit stoffgebundenen Süchten vergleichen, weitaus mehr Parallelen als Unterschiede gibt. Die Symptome und die Erscheinungsformen, das Erleben der Betroffenen und die neuronalen Prozesse sind fast deckungsgleich mit dem exzessiven Verbrauch von Alkohol, Cannabis oder illegalen Drogen.

taz: Aber gibt es da nicht doch grundsätzliche Unterschiede?

Bild: Kai Uwe Bohn/UniHB Im Interview: Tobias Hayer Jahrgang 1974, Diplompsychologe, mit einer Arbeit über „Jugendliche und glücksspielbezogene Probleme“ promoviert, leitet seit 2021 die Arbeitseinheit Glücksspielforschung an der Uni Bremen.

Hayer: Bei der Glücksspielsucht gibt es drei wesentliche Besonderheiten. Als Erstes ist die Glücksspielsucht die teuerste Suchterkrankung. Wir haben viele Betroffene, die sich finanziell ruiniert haben. Die zweite Besonderheit ist, dass wir im Vergleich zu anderen Suchterkrankungen höhere Suizidraten haben. Und das geht mit der dritten Besonderheit einher, denn die Glücksspielsucht ist die heimliche, die verborgene Sucht. Man sieht von außen einem Glücksspielsüchtigen seine Suchterkrankung nicht an. Jemand der dauerhaft Crystal konsumiert, der viel Alkohol trinkt oder Cannabis konsumiert hat über kurz oder lang sichtbare körperliche Veränderungen und Verfallserscheinungen. Aber das ist bei einer Person mit einer Glücksspielproblematik anders.

taz: Was ist daran so fatal?

Hayer: So ist es den Betroffenen leider über einen längeren Zeitraum möglich, ihre Problematik geheim zu halten. Entsprechend tief fallen sie dann und die Negativfolgen sind auf psychosozialer und finanzieller Ebene gravierend. Das sind keine moralisch schwachen Menschen. Sie sind suchtkrank, schämen sich und haben extreme Schuldgefühle, wenn sie etwa das Sparschwein ihrer Kinder geschlachtet haben. In dieser als ausweglos empfundenen Notsituation liegt der Gedanke an Suizid nahe.

 Wenn wir von kommerziellen Interessen reden, haben wir neben den Glücksspielanbietern auch den Staat, der auf Steuereinnahmen schielt

taz: Was ist eigentlich der Reiz des Glücksspiels?

Hayer: An der Oberfläche geht es immer um einen Geldgewinn, aber letztlich ist es der Kauf von Gefühlen. Wenn wir an einem Glücksspiel teilnehmen, sind wir aktiviert oder sogar stimuliert: Nervenkitzel und Adrenalin sind die Worte, die immer wieder von Spielsüchtigen fallen.

Der Vortrag „Spielsucht und Sportwetten“, Vortrag von Tobias Hayer, 6. 11., 15 Uhr, Kommisse, Wolfenbüttel

taz: Und wie kommt es zu diesen Reaktionen?

Hayer: Wir haben ein Belohnungssystem im Gehirn, das den Neurotransmitter Dopamin ausgeschüttet, wenn Belohnung in Aussicht gestellt wird. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden, auf welche Weise es belohnt wird. Die Prozesse, die Aktivierungszentren und die Netzwerke sind bei jedem Suchtmittel die gleichen.

taz: Wie hoch sind die Chancen für eine Genesung?

Hayer: Die Forschung zeigt, dass Betroffene, die mit ihren Problemen eine professionelle Unterstützung durch eine Beratung oder Behandlung erfahren, etwa zu einem Drittel abstinent werden. Bei einem weiteren Drittel zeigen sich erheblich Verbesserungen finanzieller und sozialer Art. Bei einem Drittel gibt es trotz Beratung oder Behandlung keine nachhaltigen Veränderungen.

taz: Sind das nicht relative hohe Heilerfolge?

Hayer: Ja, und nein, denn nur etwa zehn Prozent der Betroffenen kommen überhaupt im Hilfesystem an. Das reicht von stationären Fachkliniken über die ambulante Suchtberatung bis zu Selbsthilfegruppen.

taz: Kann man sich nicht auch selber von Glücksspielangeboten sperren lassen?

Hayer: Ja, wir haben in Deutschland ein zentralisiertes Sperrsystem, das fast alle Glücksspielformen umfasst. Es sind inzwischen 390.000 Bundesbürgerinnen, die in dem Sperrsystem Oasis gelistet sind. Dadurch werden sie von Spielhallen, Casinos, Onlinecasinos, Sportwetten und Lotterien ausgeschlossen.

taz: Und doch ist die Glücksspielindustrie heute so profitabel wie nie.

Hayer: Die Größe dieses Marktes wird gut über die Steuereinnahmen durch legale Glücksspiele deutlich gemacht. In Deutschland liegen sie nach Corona konstant bei etwa sieben Milliarden Euro pro Jahr. Zum Vergleich liegen die Erträge durch alkoholbezogene Steuern knapp unter drei Milliarden Euro. Wenn wir von kommerziellen Interessen reden, dann haben wir neben den Glücksspielanbietern auch den Staat, der auf Steuereinnahmen schielt.