Als am Sonntag in Istanbul Tausende Menschen für die Pressefreiheit und ihr Recht auf unabhängige Nachrichten demonstrierten, war İsmail Arı schon wieder auf freiem Fuß. Anlass für die Proteste war das staatliche Vorgehen gegen oppositionelle Medien. Zuletzt war neben Halk TV mit Sözcü TV ein weiterer regierungskritischer Fernsehsender unter Zwangsverwaltung gestellt worden. Auch der 29-jährige Investigativjournalist Arı ist von dem Vorgehen gegen kritische Medien betroffen: Fast einen Monat hatte er in Untersuchungshaft verbracht. Es war bereits seine zweite Inhaftierung in diesem Jahr. Ein Gericht in Ankara hatte ihn vergangene Woche freigesprochen.

Arı arbeitet seit 2019 für die linke Tageszeitung BirGün, eine der wenigen verbliebenen regierungskritischen Zeitungen der Türkei. Der 1996 in Istanbul geborene Journalist studierte an der Gazi-Universität in Ankara. Er recherchiert über Korruption, Vetternwirtschaft und die Verflechtungen zwischen staatlichen Institutionen, religiösen Netzwerken und der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Seine Arbeit brachte ihm mehrere journalistische Auszeichnungen ein – aber auch zahlreiche Strafverfahren.

Arı hat sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wohin öffentliche Gelder fließen und wer genau davon profitiert. Sein erstes Buch veröffentlichte er 2023, „Kızılay Holding“, in dem er die Geschäfte des türkischen Roten Halbmonds, einer der größten Hilfsorganisationen des Landes, beleuchtete. Ein Jahr später folgte „Menzil’in Kasası“, auf Deutsch etwa „Die Kasse von Menzil“. Darin zeichnet er die wirtschaftlichen Strukturen der einflussreichen islamischen Menzil-Gemeinschaft und ihre Verbindungen zu staatlichen Institutionen nach.

Morddrohungen gegen die Familie

Diese Recherchen allerdings bleiben nicht ohne Folge: Bereits 2023 erhielt Arı nach Berichten über die Menzil-Gemeinschaft Morddrohungen. Im Mai 2025 wurden auch Angehörige seiner Familie bedroht. Zuvor hatte er über mutmaßliche Bestechungen innerhalb der Justiz berichtet. Ein Unbekannter schickte ihm über einen Messengerdienst eine Liste seiner Verwandten. Arı erstattete Anzeige.

Das erste Mal wurde er im März während eines Familienbesuchs in der nordtürkischen Provinz Tokat festgenommen. Die Staatsanwaltschaft warf ihm vor, Desinformationen verbreitet zu haben. 75 Tage verbrachte er im Gefängnis von Sincan, bevor ein Gericht ihn Anfang Juni bei seiner ersten Verhandlung entließ.

Im Oktober wurde Arı erneut festgenommen – diesmal nach einer Anzeige des ehemaligen RTÜK-Vorsitzenden Ebubekir Şahin im Zusammenhang mit Beiträgen zum Investmentfondsskandal. Aus dem Gefängnis von Sincan schrieb Arı einen Brief, den BirGün veröffentlichte. Darin schilderte er die Haftbedingungen: überfüllte Zellen und Schwierigkeiten bei alltäglichen Dingen wie dem Duschen oder dem Gang zur Toilette. Doch Arı schrieb nicht nur über seine eigene Situation. Er sah in seiner Inhaftierung auch den Versuch, andere Jour­na­lis­t:in­nen einzuschüchtern. „Warum sind wir im Gefängnis? Wir wollten in diesem Land nur Journalismus betreiben“, schrieb er. Nach 29 Tagen Untersuchungshaft sprach ihn das Gericht in Ankara am 19. November von den Vorwürfen frei.

 Warum sind wir im Gefängnis? Wir wollten in diesem Land nur Journalismus betreiben İsmail Arı

Allerdings läuft bereits das nächste Verfahren bei der Staatsanwaltschaft. Ihm werden darin wieder die Verbreitung irreführender Informationen und diesmal die Beleidigung des Präsidenten vorgeworfen. Bei seiner Verteidigung vor Gericht hatte er klargestellt: „Journalismus ist kein Verbrechen.“