afp/dpa | In der türkischen Metropole Istanbul haben am Sonntag tausende Menschen gegen die Repressionen gegen oppositionelle und unabhängige Medien protestiert. Die Demonstranten liefen hinter einem Banner mit der Aufschrift „Wir wollen Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Freiheit für Journalisten“ durch das Viertel Beşiktaş zum Bosporus, beobachtete ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP.

„Unsere Presse ist zum Schweigen gebracht worden, alle Oppositionssender sind zum Schweigen gebracht worden!“, sagte eine 64-jährige Demonstrantin. „Sämtliche demokratischen Rechte sind verschwunden“, fügte ein 64 Jahre alter Teilnehmer hinzu.

Zu der Kundgebung aufgerufen hatte die oppositionelle Yeni Parti, nachdem die Polizei am Dienstag die Zentrale des Fernsehsenders Sözcü TV und seines Medienverbunds durchsucht hatte. Es kam zu Festnahmen, und für den Sender wurde ein Zwangsverwalter eingesetzt.

Die Razzia bei Sözcü TV ist der jüngste Schlag der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan gegen regierungskritische Medien. Mitte Oktober hatten die Behörden bereits die Kontrolle über den oppositionsnahen Fernsehsender Halk TV übernommen, den meistgesehenen Nachrichtensender des Landes. Zuvor hatten die Behörden den Zugang zur unabhängigen Nachrichtenwebsite T24 gesperrt.

Derzeit 25 Journalisten in Haft

Medien stehen in der Türkei stark unter Druck. Immer wieder werden Journalisten festgenommen. Nach Angaben der Medienrechtsorganisation MLSA befinden sich derzeit 25 Journalisten in der Türkei in Haft.

Der Journalist Timur Soykan, der selbst zwischenzeitlich wegen Kritik an der Regierung festgenommen wurde, sagte, die Regierung versuche alles, um Journalisten zum Schweigen zu bringen, was ihr aber nicht gelinge. Er bat die Öffentlichkeit um Unterstützung für die Journalisten von Halk TV, die auf Youtube mit einem neuen Kanal weitermachen wollen.

Auf der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen belegt die Türkei in diesem Jahr Platz 163 von 180.