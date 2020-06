Präsidenten-Posse im Eisschnelllauf : Sozialromantik für Fortgeschrittene

Warum der Verband der deutschen Eisschnellläufer sich seinen schärfsten Kritikern, Claudia Pechstein und Matthias Große, ausliefert.

Dass Matthias Große kein Sozialromantiker ist, können sicherlich Bewohner seiner Asyl- und Obdachlosenunterkünfte in Berlin bestätigen. Auch seine Servicekräfte, die in der Gastronomie des Berliner Müggelturms für den Geschäftsmann, der nun auch Präsident der deutschen Eisschnellläufer ist, arbeiten, werden so manches zu erzählen haben über ihren Chef. Nein, sagte Große schon vor Monaten, ein Sozialromantiker sei er bestimmt nicht, und so ein kuschelweicher Typ an der Spitze der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft sei auch völlig fehl am Platz.

Man kann ja sagen, was man will über den Lebensgefährten von Claudia Pechstein, aber hier hat er recht. Die DESG braucht jemanden, der anpackt, reformiert und führt. Allerdings gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, ob es anstelle eines Sozialromantikers nun unbedingt ein Typ sein müsse, der in einer Kohorte von erlebnisorientierten Alt-Hools nicht auffallen würde, und falls doch, als deren Kapo.

„Populistische Propaganda“

Es gibt in den Reihen des Verbandes nur ganz wenige, die ihr Unbehagen an den Methoden des Matthias Große öffentlich machen. Die meisten schweigen, ducken sich Weg, üben sich schon mal in Fundamentalopportunismus. Bundestrainer Erik Bouwman, ein Niederländer, ist vor einiger Zeit mal der Kragen geplatzt. Er hat dem Duo Pechstein-Große eine „populistische Propaganda“ unterstellt, es trüge „eine Maske mit einer boshaften doppelten Agenda“.

Das war hart, verfehlte aber dennoch die selbstmitleidige und anklagende Tonlage, die Pechstein regelmäßig angeschlagen hat, wenn sie auf Facebook oder ihrer Webseite Brandbriefe verfasste, die kein gutes Haar am Verband, seinen Funktionären und den Trainern ließen. Sie alle, so machte die Berlinerin klar, hätten keine Ahnung, wollten ihr nur Böses, obwohl sie doch die einzige sei, die in diesem unfähigen Verband noch etwas leiste. Das geht nun schon über Jahre so, das heißt: Es ging.

Denn jetzt, da die Verbandsbeschimpferin mit ihrem „Bodyguard“ (Pechstein über Große) die Strukturen gekapert hat, wird die DESG urplötzlich zum dynamischen Reformprojekt. In einem am Freitag veröffentlichten Brief an die „Athleten*innen, Trainer*innen, Betreuer*innen, Mitarbeiter*innen“ des Verbandes wird deutlich, welche Diät Matthias Große in den vergangenen Tagen gemacht hat: Er hat wohl große Mengen Kreide vertilgt.

Duldsamkeit des Verbandes

Viele fragen sich, wie es dazu kommen konnte, dass ein Duo infernale, das die DESG seit Jahren auf Trab hält, Keile zwischen die Lager getrieben und keine Gelegenheit ausgelassen hat, die eigene Illoyalität gegenüber dem Verband zu demonstrieren, nun selbigen übernommen hat. Es liegt natürlich an der Schwäche der DESG, ihrer Inkonsequenz und Duldsamkeit einer Siegläuferin gegenüber. Der Verband hüpfte von einer Zwickmühle in die nächste, getrieben auch von Erfolglosigkeit.

2014 bei den Olympischen Spielen in Sotschi blieben die Eisschnellläufer seit 50 Jahren zum ersten Mal ohne Medaille, auch Pechstein konnte nicht liefern, obwohl ihr Herzblatt in Russland als Teambetreuer herumlief. Dennoch: Pechstein blieb ein Fixpunkt. Auch Große entwickelte Weitsicht, als er sich in Sotschi zum Fahrer von Alfred Hörmann, dem Chef des Deutschen Olympischen Sport-Bundes, aufschwang. Große, der gut Russisch spricht, konnte so manches Hindernis für Hörmann im russischen Zäunewald beiseite räumen. Es entstand eine Freundschaft, die keine Rücksicht auf die Befindlichkeiten von Sozialromantikern legt. Hörmann findet Große gut und auf dem DESG-Chefposten bestens aufgehoben.

So geht Personalpolitik in Sport-Deutschland des Jahres 2020. Man könnte auch sagen: Dreistigkeit siegt.