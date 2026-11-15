Wer hätte das gedacht, dass es doch mal passieren würde? Cristiano Ronaldo hat sich tatsächlich von der portugiesischen Nationalmannschaft verabschiedet. Wobei verabschiedet vermutlich etwas beschönigend formuliert ist hinsichtlich des öffentlichen Zerwürfnisses mit Nationaltrainer Jorge Jesus. Jedenfalls standen die portugiesischen Nationalspieler am Samstag beim Nationsleague-Spiel gegen Dänemark zum allerersten Mal seit 23 Jahren ohne ihren absoluten Superstar auf dem Platz. Und kassierten eine harte Heimniederlage.

„Desaströs“ sei die Leistung der Portugiesen gewesen, eine „Abreibung“ hätten sie bekommen, schreibt die Presse. Eindeutig war die Niederlage allemal: 4:1 hieß es am Ende für die Dänen und CR7 wird das vermutlich mit Genugtuung erfüllt haben. Nach 146 Toren in 234 Länderspielen hatte er in einer Videobotschaft das Trikot mit der Nummer 7 zurückgegeben und gesagt: „Ich habe es nie als ausschließlich meins empfunden.“ Sicher?

Die heilige 7

Hinter der geheuchelten Bescheidenheit weiß Ronaldo schließlich, dass die Nummer 7 so schnell keinen neuen portugiesischen Spieler finden wird. Beim Spiel gegen Dänemark trugen seine ehemaligen Kollegen beim Einlaufen jedenfalls alle das legendäre CR7-Trikot in Hommage an den Rekordtorschützen, mit dem Portugal 2016 zum ersten und einzigen Mal den EM-Titel holte. „Obrigado, Capi7ao“ hieß es auf einen riesigen Banner. Danke, Kapitän. Und nach der siebten Spielminute applaudierte das ganze Stadion.

CR7 war dabei zwar nicht körperlich anwesend, sein Geist wird es aber wohl noch lange bleiben. In diesem Rahmen muss das portugiesische Nationalteam sich nun neu sortieren. Es ist bestimmt eine Herausforderung, aber sicherlich auch eine Chance für viele neue talentierte Spieler, die bislang im Schatten des großen Weltfußballers standen.

Übrigens: Da die Nummer 7 offiziell nicht als Rückennummer bei einem Nationalteam gesperrt werden darf, hat der portugiesische Verband beschlossen, wenigstens das Layout der Ziffer zu ändern. „Die bisherige Nummer bleibt dabei als Symbol für eine Geschichte bewahrt, die niemals in Vergessenheit geraten wird“, heißt es.