E s war Schluss, endgültig, no contact, das volle Programm. Und dann hat es nicht einmal drei Jahre gehalten. „Ja, ja, ja, eigentlich wollten wir uns fernhalten, aber wir versuchen trotzdem, ein spektakuläres Comeback hinzulegen“, so meldete sich der Kanal von Vice Deutschland am Dienstag auf Instagram.

Moment, Vice? Ach ja, das war das Magazin mit den Titelzeilen aus dem Schleuderwaschgang: „Ich habe mit 20 Typen in einem Jahr geschlafen, stimmt etwas nicht mit mir?“, „Was du tun kannst, wenn du zu high bist“, „Schon wieder hat jemand dermaßen in ein Flugzeug geschissen, dass es umdrehen musste“.

Solche Vice-Titel wurden gern mit einem hämischen Verweis auf einen Qualitätsverlust, wenn nicht gleich den Untergang des Journalismus, zitiert. Das 1994 gegründete Medium war aber immer mehr als nur Porno, Pillen und Provokation. Hier und da glänzten auch mutige, erkenntnisreiche Geschichten, die in der Form nirgendwo sonst hätten erscheinen können.

2023 meldete der US-Verlag dann Insolvenz an, womit auch das Ende von Vice Deutschland absehbar war. 2025 kam allerdings die englischsprachige Printausgabe zurück. Es war schon immer ein bisschen On-Off mit diesem Blatt.

„Vicesierung deutschsprachiger Medien“

taz-Kolumnist und Ex-Vice-Autor Johann Voigt beobachtete in seinem Nachruf, dass Vice auch deshalb an Effekt einbüßen musste, weil unterdessen eine gewisse „Vicesierung deutschsprachiger Medien“ stattgefunden hatte.

Das stimmt 2026 umso mehr. Nicht nur öffentlich-rechtliche Jugendformate berichten über Sex und Drogen, längst gibt es einen ganzen Markt selbstständiger Content-Creator*innen, die – mal mehr, mal weniger journalistisch – Themen aufgreifen, die vormals als Vice-Themen gegolten hätten.

Der klassische Medienmarkt kämpft indes mit Kostendruck, KI, sinkendem Medienvertrauen und Nachwuchsproblemen. Große Zeitungsverlage versuchen zunehmend, In­flu­en­ce­r*in­nen für sich zu gewinnen, um überhaupt noch einen Zugriff auf die medienmüde Gen Z zu erhalten.

Zieht die Millennial-Nostalgie?

„Schickt uns eure pikantesten Geschichten, gebt uns Themen, über die wir lieber nicht sprechen (oder eben doch)“, schreibt Vice Deutschland weiter auf Instagram. Reagieren werden darauf mutmaßlich erst die Millennials, die einstige Kernzielgruppe von Vice, mittlerweile älter, kaufkräftiger und durchaus empfänglich für Nostalgie. Keine schlechten Voraussetzungen für ein Comeback. Wenn es aber diesmal wirklich halten soll, muss mehr passieren.

„Meine Ex will keinen Kontakt mehr, aber ich kann sie nicht loslassen“, hieß es in einem 2023 erschienenen Vice-Ratgeber. Beziehungserfahrene Menschen wissen, wie das in der Regel ausgeht – und lassen sich dennoch selten eines Besseren belehren. Also: Bitte, Vice, komm zurück, aber mach’s nicht nur wieder gut, mach’s besser. Diesmal ist wirklich alles anders. Versprochen, o.k.?