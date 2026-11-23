Lustig war’s. Und wo das Lachen das Publikum in einen haltlosen Taumel versetzt, wie in der absurden Komik des Grand Guignol oder im Ideal von Friedrich Schlegels romantischer Ironie, wird das deutsche Feuilleton schnell skeptisch: Wo bleibt denn da der Bildungsauftrag?

Gut also, dass Autorin Nora Abdel-Maksoud den Text ihres – im Frühjahr in München uraufgeführten – Stücks „Wokey Wokey“ mit einem veritablen Fußnotenapparat ausgestattet hat. Und sehr zu Recht hat die Dramaturgie des Schauspiels Hannover ihn jetzt für die von Aysima Ergün besorgte örtliche Premiere ins Programmheft gerettet.

Der Quellennachweis ermöglicht nämlich, die als kalauernde Überspitzungen wahrgenommenen Sentenzen dieser Screwball-Komödie als Zitate aus der bundesdeutschen Gegenwart zu erkennen. Abdel-Maksoud macht so klar, wie viel Terrain der rechte Kulturkampf schon erobert hat. Und zugleich mit seiner Bedrohlichkeit macht sie durch diesen Realitätsbezug ihrer Satire auch die Lächerlichkeit des Antiwokeismus handgreiflich. Was nahe liegt, aber viel zu selten geschieht: Dass „die eigentlich Entrechteten unserer Zeit vielleicht nicht festangestellte NZZ-Redakteure, gefeierte Comedians und Elon Musk“ sind, wie es im Stück heißt, könnte auch in Wirklichkeit jeder Stiefelnazi verstehen.

Das Stück „Wokey Wokey. Eine Behind-the-Scenes-Satire über die Verfilmung eines Weltbestsellers“: Schauspiel Hannover. Nächste Vorstellungen: 25. 11.; 12., 16. und 26. 12.

Die Mystifikation, die jenen erlaubt sich als Benachteiligte einer vermeintlichen Cancel-Kultur aufzubrezeln, ist schließlich so substanzlos wie nur irgendwas. „Die Mieten werden gar nicht billiger, wenn wir Transmenschen ihre Rechte nehmen“, darf der Bilderbuch-Fascho Lennart bei der Münchner Dramatikerin daher wenigstens ahnen. Was ihn allerdings nicht daran hindert, sich dann doch lieber, böse Pointe, auf jemand noch Wehrloseren zu stürzen, der gerade greifbar ist. Das ist hier der Setrunner Benni.

Der spielt, obschon stumm und unsichtbar, eine wichtige Rolle: Benni ist das reale Opfer. Wahrscheinlich ist er bei den Dreharbeiten zu einer rechtsoffenen Musical-Adaption des Romans „1984“ von George Orwell gestorben. Ob verhungert, verunfallt oder totgeprügelt, lässt die Figur der Regisseurin Gordon offen: Ihr Rückblick auf ihr unvollendetes Filmprojekt bildet die Rahmenhandlung.

Es hätte ihr Opus magnum, der Kulminationspunkt ihres künstlerischen Schaffens werden sollen. Hat nicht geklappt. Aber halb so wild. Dafür wird Gordon bestimmt ohne viel Mühe Schuldige nennen können, um sich selbst zur Märtyrerin zu machen.

Entsprechend triumphal begrüßt sie in Hannover das Publikum: „Herzlich willkommen zum Making-of meines gescheiterten Films!“ Auch wenn Stella Hilb die fesche 30er-Jahre-Retro-Frisur nicht wasserstoffgebleicht hat, erinnert ihre stählern gute Laune sehr deutlich an Lisa Eckhart, eine TV-Kabarettistin, die sich als Role Model rechter Comedy falsch verstanden sieht und etabliert hat.

Hilb macht das großartig. „Anders als die meisten meiner Kollegen fühle ich mich der Wahrheit verpflichtet“, ruft sie, reißt die Arme hoch und das Publikum mit. Das überlässt sich gerne der gattungstypisch überspannten Film-Dreh-auf-der-Theater-Bühnen-Fiktion. So ist letztlich egal, ob deren Plot ein wenig fadenscheinig oder doch genialisch dem Diskurs abgelauscht ist, der ja wirklich gerne jedes Bemühen um gendersensible Ausdrucksweisen als Neusprech diffamiert, also mit der von Übersetzer Michael Walter geschaffenen Entsprechung für Orwells Begriff „Newspeak“.

Ohne allzu viel Risiko in Szene gesetzt

Es ist Ergüns Regiedebüt: In Szene gesetzt hat die Berliner Schauspielerin das ohne allzu viel Risiko in einem von Marco Michelle gebauten musicalgemäß technicolorfarbigen Filmset. In dessen Kulissen werden einzelne Szenen ausgespielt, vor- und zurückgespult, in Variante wiederholt, eingefroren: Zwischendurch flimmern Behind-the-Scenes-Interviews über eine Fernsehwand. Verräterisches verworfenes Material taucht auf, kommentiert den Schaffensprozess.

Alle dürfen klagen, wie sehr sie schon mal unter der Cancel-Kultur zu leiden hatten. Um dann darüber erschrecken, dass sie sich da ganz aus Versehen in Björn Höckes Sprach- und Gedankenwelt bewegt haben. Das Tempo ist hoch, für manche der fünf Ak­teu­r*in­nen bei der Premiere am vergangenen Freitag auch schon mal zu hoch: Schön wäre, wenn Nazi-Lennart für seinen Augenblick der Erkenntnis mal auf die Bremse träte, um seine gewichtigen Worte auch unfallfrei und verständlich sprechen zu können.

Am Ende hat man ein besseres Ohr fürs rechte Gift im eigenen Umfeld, einen besseren Blick für die taktischen Manöver des Kulturkampfs von rechts – und dessen tumben Antiwokeismus wenigstens anderthalb Stunden lang mal weggelacht. Ausgelacht nicht, leider. Der wird sich wieder berappeln. Auch diese Komödie wirkt nicht nachhaltig gegen ihn. Aber sie wirkt.