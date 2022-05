Podcast „Weißabgleich“ : Zeitenwende und Goodbye

Gut zwei Monate ist es her, dass der Bundeskanzler angesichts des russischen Angriffskrieges die „Zeitenwende“ ausgerufen hat. Ist es wirklich eine?

BERLIN taz | Die Zeitenwende-Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz wird in die Geschichte eingehen. Ende Februar hat er in der Sondersitzung des Bundestags zum Ukrainekrieg große Erwartungen geweckt. Scholz versprach an diesem Sonntag, dem 27. Februar, nicht weniger als eine neue Sicherheitspolitik: „Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf.“

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Seitdem ist viel passiert, vor allem viel Leid. Nun liefert Deutschland schwere Waffen an die Ukraine, der Etat der deutschen Bundeswehr wird massiv aufgestockt und Deutschland versucht sich vom russischen Gas zu lösen.

Gleichzeitig bleiben viele Fragen offen: Leben wir nun wirklich alle in einer anderen Welt? Und fühlt es sich auch wirklich für alle nach einer Zeitenwende an? Und wieso fühlen sich die Millionen Euro für die Bundeswehr eigentlich so falsch an?

In dieser Folge von „Weißabgleich“ versuchen die taz – Redakteurinnen Lin Hierse, Malaika Rivuzumwami und Jasmin Kalarickal, sich und die Welt ein wenig zu sortieren. Und gleichzeitig ist es ein Abschied. Denn dies ist die letzte Folge des „Weißabgleich“.

„Weißabgleich“ Der taz-Podcast über den nicht-weißen Blick auf Politik und Alltag. Alle Folgen zum Nachhören auf taz.de, Spotify, Deezer und iTunes.