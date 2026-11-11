Der Hamburger Lichtwarksaal ist an diesem Wochenende voller plattdeutscher Bücher, Klönschnack und grauem Haar. Auf der Bühne Carina Dawert. Die Moderatorin und freie Rednerin erzählt auf Plattdeutsch vom Cringe-Sein auf Familienfeiern und davon, wie es ist, in den Dreißigern zu daten. Ich mag’s. Die plattdeutsche Buchmesse ist für mich eine gute Chance, meinen Wortschatz zu erweitern.

Lange war Platt meine Sonntagssprache. Sonntags haben wir meine Oma besucht und da wurde Platt geredet. Bei den vielen Teetieds mit Krinthstuut bei meiner Oma ging es aber doch eher um andere Themen als beim Poetry-Slam auf der Buchmesse. Auch die Be­su­che­r*in­nen der Buchmesse sehen etwas verwundert aus. Gesichtsausdrücke schwanken von leicht irritiert bis hin zu zaghaft belustigt. Frollein Dawert ist das völlig egal. Cringe-Sein kennt sie ja. Am Ende gibt’s dann doch viel Applaus. Vielleicht war’s nur die norddeutsche Zurückhaltung.

In Hamburg komme ich nur noch selten zum Klönschnack, müsste erst mal Leute finden, die Platt sprechen. Davon gibt’s auf der zweitägigen Buchmesse viele. Der kleine Lichtwarksaal ist voll. Als ich am Samstag da bin, schieben sich mit mir rund 70 Menschen an den Tischreihen vorbei. Dahinter sitzen Verleger*innen, Buch­au­to­r*in­nen und Kreative. Auf dunkelroten Tischdecken liegen Plattdüütsch-Lehrbooken, Märchen- und Kinderbücher, ein KI-Lexikon und Broschüren zur Entstehungsgeschichte der niederdeutschen Sprache.

 In einem Aufsteller stecken Postkarten. Keen Tee för de AfD!, les’ ich auf der einen.

In einem Aufsteller stecken Postkarten. „Keen Tee för de AfD!“, les’ ich auf der einen. Auf einer anderen stehen „Ostfriesische Wörter“. Die Sammlung ist kurios. Hutschefiedel (altes Auto), Spökenkieker (Geister-Seher), Töverland (Zauberland). Für mich sind es Ausdrücke, die Nicht-Platt-Sprechende bestimmt gern lesen. Zumindest in meiner Platt sprechenden Familie werden die wenigsten davon benutzt. Aber nett klingen sie.

Pünktlich um halb zwei macht sich eine Gruppe zum Lesespaziergang auf. Natürlich up platt. Ich drehe meine Runde weiter. Man verstehe sich schnell; von platt schnacker zu platt proker zu platt körer. Da machen regionale Sprachunterschiede jetzt nicht den Unterschied.

Neben dem Tisch des Länderzentrums für Niederdeutsch steht ein Papieraufsteller. Darauf ist eine Karte zu sehen. Sie zeigt, wo Platt in seinen Regionalsprachen gesprochen wird: südmärkisch, mittelmärkisch, nordmärkisch. Mecklenburgisch-vorpommersch, holsteinisch, ostfriesisch. 2,5 Millionen Menschen sprechen laut Länderzentrum die Sprache. Wat moi. Im Hamburger Lichtwarksaal kommt man an diesem Wochenende fast auf die Idee, dass Platt auf einem Höhenflug ist.

Aber so einfach ist es natürlich nicht. Auf meinem Weg zur Buchmesse war ich einer Frau vom „Nettwark Junge Lüüd“ in die Arme gelaufen. In der niederdeutschen Bibliothek neben dem Lichtwarksaal trifft sich die neu gegründete Gruppe erstmals in Präsenz. Tosamen sei man im Uttuusch, um politische Forderungen für den Erhalt der Sprache bei jungen Menschen zu erarbeiten, erzählt sie mir. Knapp 70 Leute seien sie bislang. In unserem Gespräch wechseln wir immer wieder zwischen Hoch und Platt. Vielleicht merkt sie meine fehlende Übung. Egal. Ich soll mal up insta kieken, wat de nettwark so diet, sagt sie. Könnt ja auch für mich interessant sein.

Auf meinem Heimweg telefoniere ich mit meinem Vater. Er ist Platt Proter seit Tag eins, nennt Hochdeutsch seine erste Fremdprache. Auch ich probier’ mich heute mal wieder im proten. Er freut sich. Fehler machen ist doch egal. Musst öven, sagt er. Na, gut, denke ich. Vielleicht muss ich auch einfach mal cringe sein bei der nächsten Familienfeier. Und von ein paar neuen Begriffen erzählen. Welche gelernt hab’ ich jetzt ja.