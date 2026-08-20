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Plakatwahlkampf für das AbgeordnetenhausVandalismus im Wahlkampf

Im Vorfeld der Abgeordnetenhauswahl wurden der Polizei zahlreiche Fälle beschädigter Wahlplakate sowie vereinzelte Angriffe auf Wahl­hel­fe­r*in­nen gemeldet.

Wahlplakate
In Karlshorst sieht die Welt noch in Ordnung aus: Anfang August sind die Wahlplakate noch unbeschädigt

Foto: Jens Kalaene/dpa

(dpa) Einen Monat vor der Wahl in Berlin häufen sich Vorfälle mit zerstörten Plakaten. Das zeigen aktuelle Zahlen der Berliner Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Es kam demnach auch zu Angriffen auf Wahl­hel­fe­r*in­nen und Beleidigungen. Die Polizei registrierte bis zum 17. August insgesamt 227 gemeldete Sachbeschädigungen an Wahlplakaten der verschiedenen Parteien.

117 dieser gemeldeten Fälle betrafen laut Polizeistatistik Plakate der AfD. Dahinter liegt die CDU (33), gefolgt von SPD (23), Linke (18) und FDP (16). Darauf folgen Bündnis 90/Die Grünen (7), das BSW (5). Volt ist mit 3 Fällen am wenigsten betroffen. 5 weitere konnten die Ermittler keiner Partei zuordnen.

Nach Angaben der Polizei wurden Plakate unter anderem abgerissen, überklebt oder beschmiert. In einigen Fällen wurden sie auch angezündet. Einen bestimmten Schwerpunkt bei den Formen der Sachbeschädigungen sehen die Ermittler nicht. „Derzeit lassen sich keine spezifischen Muster oder typischen Formen von Übergriffen erkennen“, teilte die Polizei mit.

Zudem sind den Beamten 6 Fälle von Gewaltdelikten auf Po­li­ti­ke­r*in­nen oder deren Re­prä­sen­tan­t*in­nen bekannt. In 5 Fällen war nach Polizeiangaben die AfD betroffen und in einem Fall die Linke. In 8 Fällen sollen auch Wahl­kämp­fe­r*in­nen beleidigt worden sein. Den Zahlen zufolge war in 3 Fällen die AfD betroffen, in 2 Fällen Bündnis 90/Die Grünen, in 2 weiteren Fällen die Linke und in einem Fall die SPD.

Übergriffe auf Wahlkampfhelfer

Erst am Wochenende soll ein 57-Jähriger einen Mitarbeiter am AfD-Stand an der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg beleidigt haben. Eine AfD-Mitarbeiterin stellte außerdem Anzeige, weil ein 41-jähriger Mann sie am Arm festgehalten haben soll. Zudem soll er nach Angaben der Polizei Infomaterial der Partei zerrissen haben.

Auch die Linke berichtete von einem Angriff auf drei Wahlkampfhelfer im Allende-Viertel in Köpenick. Beim Befestigen von Wahlplakaten seien sie von zwei Männern beleidigt, bedroht und angegriffen worden. Einer der Mitarbeiter wurde verletzt, Wahlplakate wurden beschädigt. Von den Ermittlungsbehörden erwarte die Partei „konsequente Arbeit, damit die Täter ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden können“.

Am 20. September sind die Ber­li­ne­r*in­nen zur Wahl zum Abgeordnetenhaus aufgerufen, zudem werden die 12 Bezirksverordnetenversammlungen (BVV) gewählt.

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