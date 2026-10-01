Philosophin über Autorität„Wir müssen einander wieder mehr zumuten“

taz: Frau Hirn, Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt: „Dem wird befohlen, der sich nicht selber gehorchen kann.“ Wie verstehen Sie diese Aussage?

Lisz Hirn: Nietzsche definiert Autorität ähnlich wie Hannah Arendt: Um einer Autorität von innen oder außen freiwillig zu gehorchen, braucht es Mündigkeit. Nicht eine Mündigkeit, die im aufklärerischen Sinne angeboren ist, sondern eine, die wir gemeinsam üben. Unmündigkeit führt dazu, dass wir für Befehle von außen anfällig werden.

Bild: MattObserve.com Im Interview: Lisz Hirn Lisz Hirn, geboren 1984, ist Philosophin, Publizistin und Autorin in Wien. Sie schreibt u. a. für Die Presse, Der Standard und Die Zeit. Ihre Bücher wie „Der überschätzte Mensch“ und „Wer braucht Superhelden?„sowie ihre Podcasts „Philosophieren mit Hirn“ und „Hirn und Amir“ gelten als unerschrockene und alltagsnahe Formate, die Philosophie öffentlich verständlich machen. „Gehorchen- Über das Wesen der Autorität“ erscheint am 15. September im Wiener Paul Zsolnay-Verlag.

taz: Lässt sich Autorität überhaupt üben?

Hirn: Sie lässt sich zumindest nicht erzwingen. Autorität, die auf Mündigkeit baut, wird nicht durch einen Titel oder vom Staat verliehen, sie ist vielmehr anerkannter Teil des Wesens der Autoritätsperson und schafft Räume für freie Entfaltung.

Literataz zur Frankfurter Buchmesse 2026 Die ist ein Text aus der Literataz, die in der wochentaz vom 2. Oktober zur Frankfurter Buchmesse erschienen ist. Die taz wird in Frankfurt wieder live vor Ort sein, mit Lesungen, Diskussionen und natürlich dem taz-Stand. Das ganze Programm finden Sie hier. Alle Rezensionen aus der Literatz erscheinen nach und nach auf online, gesammelt finden Sie sie hier.

taz: Autorität, die Freiheit schafft. Das müssen Sie erklären…

Hirn: Freiheit ist etwas, das wir heutzutage ständig im politischen Kontext serviert bekommen, meist überschwänglich und unumstößlich. Mir fällt aber bei Freiheit vor allem Slavoj Žižeks Buch „Freedom: A disease without cure“ ein, in dem er Autorität als notwendig ansieht, um Freiheit zu ermöglichen, gleichzeitig aber davor warnt, dass Autorität im Zuge dessen auch als wahr und unanfechtbar präsentiert wird. Deswegen ist Autorität in einem politischen Kontext auch so gefährlich, vor allem, wenn ihre Entfaltung nicht mehr nachvollziehbar ist.

taz: Wie kann Autorität legitimer werden?

Hirn: Wir müssen sie als strukturelle Gegebenheit ansehen, egal ob in der Politik oder im Erziehungs- und Bildungsbereich, die Freiräume schafft. Eine Notwendigkeit, die gleichzeitig orientiert und auf Einverständnis beruht. Als Kind bin ich dem elterlichen und schulischem Zwang noch unterworfen, weil meine Mündigkeit sich noch ausbildet. Auf Universitäten geht es darum, mich, mit Hilfe von Autorität, zu bilden, nicht mich erziehen zu lassen.

In meinem Buch spreche ich in diesem Zusammenhang digitale Autorität an, die eben keine Mündigkeit oder Meinungsbildung fördert, sondern auf Gefälligkeiten regiert und meinen Horizont, meine Wahlmöglichkeiten und somit meine Freiheit einschränkt. Digitale Medien fordern nicht heraus, sich weiterzuentwickeln, sondern halten User auf dem Level, auf dem sie gerade sind. Das ist das Gegenteil dessen, was Autorität tun sollte.

Das Buch Lisz Hirn: „Gehorchen. Über das Wesen der Autorität“. Szolnay Verlag, Wien 2026, 176 Seiten, 24 Euro

taz: Sie sprachen Erziehung an. Wie autoritär sollten Eltern heutzutage sein?

Hirn: Ich empfinde ein Autoritätsverständnis als zuträglich, in dem ein Erziehungsberechtigter sich als mitverantwortlicher Teil der Umwelt sieht und den Kindern dabei hilft, sich einzufinden, statt eine Erziehungsvorstellung zu vertreten, bei der man die Welt als unwirtlichen Ort präsentiert, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will, in dem man aber irgendwie durchkommen muss.

Die Frage für mich ist: Wie schafft es elterliche Autorität jenseits von klassischem autoritären Fingerzeig und Disziplinierung, im Sinne von Arendt, das Gedeihen zu fördern? Erziehung ist auch die Zeit, in der Ungehorsam erprobt wird, eine Fertigkeit, die später wichtig ist. Dazu braucht es auch Autorität als Übungsobjekt.

taz: Wo steht Autorität heute?

Hirn: Wir haben uns in unserer neoliberalen Welt daran gewöhnt, uns immer vermeintlich treu zu bleiben und auf das Bauchgefühl zu hören, ohne dass jemand von außen dazwischenfunkt. Das hat sich in den letzten 10 bis 15 Jahren, vorsichtig ausgedrückt, als ziemlich fehleranfällig erweisen. Ein Akt des Ungehorsams, um alte Strukturen aufzubrechen und sich weiterzuentwickeln, ist schwierig zu platzieren, wenn sowieso alle machen, was sie wollen.

Philosophisch gesehen ist ein Aufbegehren gegen das Establishment heutzutage somit ein radikales Hinterfragen seiner selbst – ein gesundes Misstrauen gegenüber den eigenen eingefahrenen Überzeugungen. Es geht darum, sich selbst und den anderen wieder mehr zuzumuten, sich gegenseitig zuzuhören, zu streiten und neues Vertrauen zu schaffen. Gegen den Begriff des Vertrauens habe ich mich lange gewehrt.

taz: Warum?

Hirn: Weil er mich an Selbsthilfebücher erinnert. Aber in Vertrauen steckt auch Zumuten, Wagen und Verfehlungen einräumen. Das ist die Grundlage für das Schaffen von Beziehungen, eine Fähigkeit, die uns immer mehr abhanden zu kommen scheint. Ich glaube, daran können wir arbeiten, nicht nur im Privaten, sondern auch in Politik und Wissenschaft.

taz: Vertrauen bedeutet, auch Risiken einzugehen?

Hirn: Ja, das gezielte Zumuten ist auch eine Art Ethik des Abenteuers, nicht im Sinne von „Thrill-Seeking“ und kurzweiligen Adrenalinstößen, mehr im Sinne von „Skill-Seeking“, also der Erweiterung individueller Handlungsspielräume und kollektiver Beziehungsfähigkeit mit jeder Herausforderung. In der Antike gab es die Kunstform der Kommunikation, sich also anderen zuzumuten und zu verhandeln. Daraus entsteht verantwortliche und informierte Autorität, die den Menschen in den Mittelpunkt rückt. So könnten wir auch KI und sonstige Technologien besser steuern.

taz: Sie schreiben: „Lichtverhältnisse ordnen unser Leben, während Hörverhältnisse unsere Beziehung bestimmen.“ Unterschätzen wir das Hören?

Hirn: Autorität und Beziehungen entstehen durch das Hören. Die Frage ist, warum höre ich auf den einen und auf den anderen nicht? Und dieses Horchen und Zuhören ist tatsächlich etwas, das mit Stimmlichkeit und mit Präsenz zu tun hat, die sich in digitalen Kontexten nicht produzieren lassen. Dort hören wir wieder nur auf uns selbst. Wir leben zunehmend in einem Umfeld, in dem Zuhören aus der Mode kommt.

Man ruft nicht mehr einfach so an, viele Menschen laufen den ganzen Tag mit Kopfhörern herum. Damit verschließen sich viele Formen des Kontaktknüpfens und Verstehens. Interessanterweise schauen wir in der Politik noch auf Situationen, in denen geredet und gehört wird. Wir möchten nicht nur Wahlplakate sehen, sondern auch Reden oder TV-Debatten lauschen oder mit Wahlkämpfern diskutieren.

taz: Ist das eine Art Autoritätscheck?

Hirn: Ganz genau, ein Autoritätscheck, der uns auf einer Ebene überzeugt, die wir rational nicht nachvollziehen können. Diese kommunikativen Feinheiten und Grauzonen bergen die Möglichkeit, Beziehungen zu schaffen und Vertrauen aufzubauen, können aber auch manipuliert werden. Deswegen ist es wichtig, dass wir wieder lernen, zu horchen, vor allem in einer Zeit, in der alles Schriftliche zunehmend von Algorithmen erledigt wird.

taz: Erich Fromm bezeichnete negative Autoritätsformen als anonyme Autorität, also gesichtslose, manipulative Institutionen oder, im heutigen Kontext, wohl KI-generierte Reels mit schädigenden Inhalten. Wie unterscheidet man das von förderlicher Autorität?

Hirn: Es wäre schon sehr gut, wenn wir unsere analoge Existenz nicht abschafften, etwa indem wir uns fragen, was der Zweck hinter dem Einsatz gewisser Algorithmen, Avatare und anderen Spielereien ist. Müssen wir alle unsere Systeme digital abhängig machen, weil wir sonst als technologiefeindlich gelten? Wem gegenüber eigentlich?

Wir brauchen einen Gegenpol, eine Autorität, die Effizienzwahn hinterfragt, die uns selbstbewusster werden lässt gegenüber einer Gesellschaft, die Messbarkeit und Kostenersparnis über Resonanz und Effektivität stellt. Im Sinne einer vermeintlich digitalen Objetivität ersetzen wir Menschliches durch Binäres ohne Spielraum und legen den Grundstein für ein totalitäres System.

taz: Ist der Erhalt menschlicher Resonanz der Unterschied zwischen Autorität und einem totalitären System?

Hirn: Es ist ein wesentlicher Aspekt davon. Technokraten sind nicht auf menschliche Resonanz angewiesen. Somit braucht Autorität im digitalen Umfeld nicht mehr verhandelt zu werden, sondern weicht Zwang und Gewalt.

taz: Denken Sie, wir können Autorität dazu nutzen, Macht und Aggression zu regulieren?

Hirn: Autorität kann dazu beitragen, Aggressionspotenzial anders zu bündeln und es in Wettbewerb, Wissenschaft und Kunst zu manifestieren, statt in Kriegen und Konflikten.

taz: Wie wollen Sie mit Ihrem Buch zur Diskussion um einen zeitgemäßen Umgang mit Autorität beitragen?

Hirn: Ich wünsche mir, dass die Konnotation des Autoritätsbegriffs mit Unterdrückung oder konservativen und rechten Weltbildern beseitelegt wird und ein neues Verständnis ermöglicht. Bestenfalls trägt ein philosophisches Buch zu einem radikalen Perspektivenwechsel bei.

taz: Welche Stimmen würden Sie gern lauter im Diskurs hören?

Hirn: Die meisten Fragen bekomme ich von der Wirtschaft. Ich hingegen halte den Kunst- und Kulturbereich in diesem Zusammenhang für prädestiniert, weil es eine Disziplin ist, die sich seit jeher mit dem Thema Autorität, Ungehorsam und Verantwortung auseinandersetzt und in all ihren radikalen Formen zum Ausdruck bringt. Künstler sind auch Meister darin, unter Autorität zu wachsen, Mündigkeit zu entwickeln und neue Denkweisen aufzuzeigen.