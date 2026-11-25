Es ist schon eine Form von politischem Wahnsinn: Da ist ein Gesetz geplant, das für Hundertausende von Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen bedeutet, dass ab 1.Januar kein Pflegedienst mehr vorbeikommt, weil es nicht mehr bezahlt wird. Und bei der Anhörung am Mittwoch im Bundestag hatte man den Eindruck, dass die Betroffenen doch noch irgendwie hoffen, dass es so schlimm nicht kommt. Dass das Gesetz jedenfalls nicht in der bisherigen Form verabschiedet wird und daher auch nicht am 1.Januar, also in sechs Wochen, in Kraft treten kann.

„Eine Riesenkatastrophe ist dieses Gesetz“, sagte Wiebke Worm vom Verein Pflegende Angehörige bei der Anhörung. „Dieses Gesetz muss gestoppt werden. Wir brauchen einen Neustart“.

Mit dem geplanten Spargesetz sollen der hochdefizitären Pflegekasse Milliarden an Euro eingespart werden. So soll es nicht mehr wie bisher möglich sein, dass Hilfskräfte stunden- oder tageweise als Ersatzpflege in den Haushalten einspringen und Angehörige damit entlasten. Diese können bisher dafür bis zu 3.450 Euro im Jahr relativ unbürokratisch mit der Pflegekasse abrechnen. Der Posten dieser sogenannten „Verhinderungspflege“ wird im sogenannten Pflegeneuordnungsgesetz (PNOG) gestrichen. Zwar werden im Gegenzug andere Budgets für die Pflegehaushalte erhöht. „Es bleibt aber eine finanzielle Lücke“ sagte Elisabeth Fix vom Deutschen Caritasverband.

Fix rügte, dass zudem mit dem neuen Gesetz professionelle Pflegedienste keine Dienstleistungen im Haushalt mehr erbringen und abrechnen dürfen. Dies soll künftig nur noch All­tags­hel­fe­r:in­nen vorbehalten sein, die nach den entsprechenden Gesetzen der Länder zertifiziert sein müssen. In vielen Regionen seien die Pflegedienste aber die einzigen, die solche Alltagshilfen leisteten, sagte Fix. „Dann müssen die Pflegedienste diesen Haushalten sagen, dass sie ab Januar nicht mehr kommen“.

Gerügt wurde auch der Wegfall des sogenannten Entlastungsbetrags im niedrigsten Pflegegrad 1. Das sind 131 Euro im Monat, die zur Finanzierung von Alltagshilfen oder Begleitungen eingesetzt werden können. Lilja Helms von der Deutschen Alzheimerinitiative sagte, für viele Demenzkranke auch im niedrigen Pflegegrad 1 seien diesen Hilfen, die ja auch einen regelmäßigen Besuch der Hel­fe­r:in­nen garantieren, wichtig, „viele Menschen mit Demenz leben allein“.

Das Gesetz soll am 11.Dezember in zweiter und dritter Lesung im Bundestag verabschiedet werden. Nach Proteststürmen und Petitionen von Angehörigenverbänden und Sozialverbänden hatte Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) bei der ersten Lesung vor drei Wochen schon angekündigt, den Gesetzentwurf noch einmal in Teilen „nachzubessern“. Übergangsfristen für die neuen Regelungen sind im Gespräch und auch Modifizierungen in der Streichung der Verhinderungspflege, hieß es in Koalitionskreisen.

Linnemann hatte aber auch auf das Defizit in der Pflegeversicherung hingewiesen, das ohne die Reformen im kommenden Jahr schon knapp 8 Milliarden Euro betragen würde.

Die SPD-Fraktion möchte, dass die privaten Pflegekassen (PPK) zu einem Risikostrukturausgleich mit den gesetzlichen Kassen, der sogenannten sozialen Pflegeversicherung (SPV) herangezogen werden. Dies soll die Finanzprobleme der gesetzlichen Pflegeversicherung lösen helfen. Frauke Fiegl, Co-Vorsitzende des Verbandes der privaten Krankenversicherung (PKV) erklärte während der Anhörung, diese würde für die Versicherten in den gesetzlichen Pflegekassen „nicht viel bringen“, sondern nur zu einer monatlichen Beitragsentlastung von 70 Cent führen.