Wenn ich durch die überdachten Passagen in Paris schlendere, muss ich manchmal an die Flaneure des 19. Jahrhunderts denken, die dort Schildkröten an der Leine spazieren geführt haben sollen. „Der Flaneur ließ sich gern sein Tempo von ihnen vorschreiben“, notierte der Philosoph Walter Benjamin. Diese Vorstellung wirkt heute absurd. Wer würde sich freiwillig so verlangsamen?

Planloses Umherschweifen passt nicht ins Zeitalter der Produktivität und Gleichzeitigkeit. Beim Kochen läuft ein True-Crime-Podcast, in der U-Bahn werden Mails beantwortet. Selbst Erholung wird optimiert, Meditation oder Schlaf können getrackt werden. Tagträumen wirkt dagegen wie Zeitverschwendung.

Dabei soll bereits der griechische Philosoph Sokrates Muße als den „schönsten Besitz von allen“ empfunden haben. Muße, das klingt nach einem staubigen Begriff, meint aber einfach zweckfreie Zeit, die einem selbst gehört, sei es zum Lesen, Nachdenken, Schreiben, Malen, zum Spazierengehen oder um die Natur zu beobachten.

Für einen weiteren Philosophen, Aristoteles, stand Muße gar im Zentrum des Menschseins, sagt Gregor Dobler. Der Ethnologe forschte von 2013 bis 2020 in einem Sonderforschungsbereich an der Universität Freiburg zu Muße und Arbeit. Um glücklich zu werden, müsse der Mensch laut Aristoteles versuchen zu verstehen, wie die Welt funktioniert. Das kann er sich in der Muße fragen, und dann auch: Wie will ich leben? Was ist mir wirklich wichtig?

Die Römer hatten dafür einen eigenen Begriff: Otium. Muße wurde dabei auch politisch. Für Staatsmänner und Denker wie Cicero war „otium cum dignitate“ – Muße mit Würde – die Zeit, in der sie Abstand vom politischen Tagesgeschäft gewannen, um über Politik und das Gemeinwohl nachzudenken. Otium galt damals als Voraussetzung für kluge Entscheidungen und verantwortliches politisches Handeln. Demgegenüber stand das Negotium, die Geschäftigkeit, Verhandlung, Arbeit. Kurz: die Abwesenheit von Muße. Schon die Römer verstanden, dass Arbeit nicht alles ist.

 Momente des Nichtstuns versetzen unser Gehirn in einen wertvollen Zustand, in dem Erfahrungen eingeordnet und kreative Ideen entwickelt werden. Dabei entsteht auch Empathie

Im Mittelalter wurde Muße zu einem Moment für Gläubige, sich zurückzuziehen, um Gott zu erkennen. Während des 19. Jahrhunderts machten Künstler:innen und Schriftsteller:innen der Bohème die Muße zu ihrem Arbeitsmodus, sie war Voraussetzung für Kreativität. Heute sind zweckfreie und ungeplante Zeitabschnitte beinahe verschwunden. Doch gerade Momente des „Nichtstuns“ versetzen unser Gehirn in einen wertvollen Zustand, den Neurowissenschaftler:innen als Default Mode Network bezeichnen: einen Hintergrundmodus, in dem Erinnerungen verarbeitet, Erfahrungen eingeordnet und kreative Ideen entwickelt werden. Dabei entsteht auch Empathie.

„Jede Gesellschaft braucht Produktivität und Menschen, die etwas tun. Aber zu viel Produktivität lässt Menschen unzufrieden zurück“, sagt Gregor Dobler. „In der Muße dürfen Menschen eine Zeit lang ganz offensiv unproduktiv sein. Daraus kann auf unvorhergesehene Weise wieder neue Produktivität entstehen.“

Wer sich Muße leisten kann, das ist eine soziale und politische Frage. Lange war Muße nur für die Elite zugänglich. Auch heute ist sie noch immer ungleich verteilt. „Wenn ich Zeit für Muße habe, heißt das oft im Umkehrschluss, dass andere weniger davon haben“, sagt Dobler. Etwa, wenn Care-Arbeit ausgelagert wird.

Aus demokratietheoretischer Sicht könnte man sagen: Otium darf nicht zum Privileg für wenige reiche Menschen und Länder werden, sondern müsste als demokratische Ressource verstanden werden. Denn wer nie innehält, nur funktioniert, wird zum perfekten Konsumenten, nicht zum mündigen Bürger, der kritisch hinterfragt. Muße ermöglicht Abwägung. Das ist gerade im Zeitalter von Fake News und künstlicher Intelligenz wertvoll.

„In Zeiten der Muße erfahren Menschen, dass das Leben auch anders sein könnte“, sagt Gregor Dobler. Und Demokratie lebt auch von der Vorstellung, dass die Gesellschaft veränderbar ist. Wer keine Zeit mehr hat, darüber nachzudenken, wird sich eher mit dem Bestehenden abfinden. Vielleicht täte es manchen Politiker:innen gut, gelegentlich mal eine Schildkröte spazieren zu führen.